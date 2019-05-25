بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تتعرض بعض أجزاء المحرك في السيارة للتلف بفعل درجات الحرارة العالية، وهو الأمر الذي يجب أن تتبعه سلسلة من الإصلاحات للتأكد من سلامتها بعد الموجة الحارة

تحرير:محمود نبيل ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

إطارات السيارات

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة. ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم القطع والأجزاء التي قد تتلف بفعل السخونة الزائدة والحرارة خلال الموجات الحارة التي تعيشها البلاد خلال الوقت الحالي. دورة التبريد تحت شعار الخوف من اشتعال السيارة أو محركها، قد يلجأ البعض لرفع منسوب المياه داخل دورة التبريد، ظنًا منه أن ذلك قد يكون بمثابة الحل الأمثل