بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تتعرض بعض أجزاء المحرك في السيارة للتلف بفعل درجات الحرارة العالية، وهو الأمر الذي يجب أن تتبعه سلسلة من الإصلاحات للتأكد من سلامتها بعد الموجة الحارة
تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة.
ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.
وفي هذا السياق، نستعرض أهم القطع والأجزاء التي قد تتلف بفعل السخونة الزائدة والحرارة خلال الموجات الحارة التي تعيشها البلاد خلال الوقت الحالي.
دورة التبريد
تحت شعار الخوف من اشتعال السيارة أو محركها، قد يلجأ البعض لرفع منسوب المياه داخل دورة التبريد، ظنًا منه أن ذلك قد يكون بمثابة الحل الأمثل
وفي هذا السياق، نستعرض أهم القطع والأجزاء التي قد تتلف بفعل السخونة الزائدة والحرارة خلال الموجات الحارة التي تعيشها البلاد خلال الوقت الحالي.
دورة التبريد
تحت شعار الخوف من اشتعال السيارة أو محركها، قد يلجأ البعض لرفع منسوب المياه داخل دورة التبريد، ظنًا منه أن ذلك قد يكون بمثابة الحل الأمثل للوقاية من أي مخاطر تتعلق بالحرارة، إلا أن زيادة هذا المنسوب عن المستوى الأمثل له قد يؤدي إلى تلف دورة التبريد والأجزاء المكونة لها بشكل عام.
احذر هذه المؤشرات.. لا تقود سيارتك في الأجواء الحارة
وبالنظر إلى دور أنظمة التبريد في السيارات، فإنه ستكون الأولى بإعادة التأكد من سلامتها بشكل رئيسي بعد انكسار الموجة الحارة في الجو.
إطارات السيارات
مع القيادة المستمرة على الطرق السريعة، والتي قد تمتد لساعات طويلة، تتعرض إطارات السيارات إلى التلف مع درجات الحرارة العالية، بما قد يعني ضرورة تغييرها أو التأكد من خروجها سليمة من تلك الأجواء.
انكسار الموجة الحارة.. انخفاض الحرارة 6 درجات اليوم
التأكد من سلامة الإطارات قد يعني أنها لا تزال تبدو في حالة شكلية جيدة دون أن تبرز الأسلاك المكونة لها خارج الإطارات المطاطية، كما أن من بين العلامات الفاصلة التي تحدد سلامة العجلات وضغط الهواء فيها هو زيادة حجم الهواء فيها عند درجات الحرارة العالية.
بسبب الحرارة.. انفجار كابينة مقطورة بالعاشر من رمضان
المحرك
القيام بصيانة المحرك بشكل منتظم قد يؤدي إلى تأهيله لمواجهة درجات الحرارة العالية، إلا أن ذلك قد لا يعني أن التأكد من سلامة أجزائه بعد انكسار تلك الموجة هو أمر غير ضروري، فالحقيقة أن أكثر القطع تكلفة وأكثرها صعوبة في الإصلاح قد تكون المحرك.
قبل اشتعالها.. 4 أمور رئيسية لحماية سيارتك في الحر
التلف بالمحرك قد يكمن في بعض القطع الشهيرة، التي يعرفها الجمهور باسم "وش السلندر"، والتي قد تتأذى بشكل رئيسي من تذبذب درجات الحرارة، أو عند الاستمرار في قيادة السيارة لفترات طويلة في الأجواء الحارة.
كل ما تريد معرفته عن تأثير الحرارة على جسم الإنسان
الرادياتير
يعد أهم الوحدات الأكثر تأثرًا بدرجات الحرارة المرتفعة في تلك الدورة، ويجب التأكد من سلامة مبرد السيارة وعمله بكفاءة مع دخول فصل الصيف، وذلك لأنه الجزء الذي يضمن عمل المحرك بشكل جيد في درجات الحرارة العالية، ويجب أيضًا التأكد من عمل المروحة الخاصة بالسيارة، حتى لا تتسبب في سخونة السيارة حتى مع وجود المياه.
قبل القيادة.. 6 خطوات لتأمين سيارتك في الجو الحار
التكييف
مع ارتفاع درجات الحرارة يكون دومًا مُكيف الهواء هو أهم إمكانيات السيارة، لذلك فإن عملية الصيانة يجب أن تشمل تلك القطعة بشكل رئيسي والعمل على التأكد من سلامة كل القطع المكونة له.
احمي نفسك من ضربة الشمس بـ 4 وصفات منزلية
لذلك يجب التأكد من عمله بكفاءة قبل أن ترتفع الحرارة في فصل الصيف بشكل أكبر، وفحص القطع التي تحتاج إلى تغيير عاجل، حيث قد يكون لها تأثير على عوامل الأمان والسلامة في السيارة.