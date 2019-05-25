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بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تتعرض بعض أجزاء المحرك في السيارة للتلف بفعل درجات الحرارة العالية، وهو الأمر الذي يجب أن تتبعه سلسلة من الإصلاحات للتأكد من سلامتها بعد الموجة الحارة
تحرير:محمود نبيل ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
إطارات السيارات
إطارات السيارات
تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة. ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.
وفي هذا السياق، نستعرض أهم القطع والأجزاء التي قد تتلف بفعل السخونة الزائدة والحرارة خلال الموجات الحارة التي تعيشها البلاد خلال الوقت الحالي.   دورة التبريد تحت شعار الخوف من اشتعال السيارة أو محركها، قد يلجأ البعض لرفع منسوب المياه داخل دورة التبريد، ظنًا منه أن ذلك قد يكون بمثابة الحل الأمثل
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لا شك أن القيادة في مثل هذه الأجواء الحارة، قد يتبعها خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري، وهو الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا مع السيارة في أثناء القيادة، وذلك حتى يضمن المرء ألا تشتعل السيارة مع الارتفاع الواضح لدرجات الحرارة. تأهيل المحرك للتعامل مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، هو أمر ضروري لتجنب الاشتعال، إلا أن اتباع بعض الخطوات المحددة لتجنب ذلك في حالات السفر والسير بالطرق الطويلة، قد يتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز لتفادي اشتعال السيارة.
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احذر هذه المؤشرات.. لا تقود سيارتك في الأجواء الحارة

تمر مصر بموجه حارة قد يراها البعض أنها الأعنف منذ سنوات طويلة، ولذلك فإن العناية بالسيارة بشكل خاص خلال تلك الفترة تمثل أهمية قصوى لأصحابها، خاصة وأن بعض الموديلات قد لا تكون مؤهلة للتعامل مع تلك الظروف الجوية القاسية بشكل أمثل. ولا شك أن تلك السيارات تبعث برسائل واضحة لقائدها بأنها غير مؤهلة للتعامل مع الأجواء ذات درجات الحرارة العالية، وهو الأمر الذي يجب أن يتنبه له صاحب السيارة من خلال الاطلاع على بعض الأمور في مركبته قبل أن يؤدي إهمالها لكوارث.
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يظل التصميم الخارجي للسيارات من بين أهم الأمور التي تشغل بال العديد من الفئات الجماهيرية بشكل واضح، وهو الأمر الذي يجعل الشركات العالمية تراهن بين الحين والآخر على إمكانيات مغايرة في التصميم الخارجي للسيارة. ومن بين الأمور التي راهنت عليها الشركات العالمية في التصميمات الخارجية، هي الأبواب الجانبية، والتي تفتح إلى أعلى، وهي إحدى أكثر الأمور التي راهنت عليها الشركات العالمية منذ سنوات طويلة في العديد من الأسواق العالمية الضخمة على مدى سنوات طويلة.
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