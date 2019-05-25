السجن المشدد 6 سنوات لتاجر حشيش بالسلام

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

سجن- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة كميات من مخدر الحشيش بقصد توزيعها على عملائه، بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز وأيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال، بعد تيقن المحكمة من أدلة الاتهام، وسماع أقوال الشهود من ضباط المباحث الذين أجروا التحريات ونفذوا عملية الضبط.

ترجع الواقعة لتلقي قسم السلام، بلاغًا بقيام المتهم "ك.ع"، سائق، بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتقنين الإجراءات توصلت لصحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى من متحصلات تجارته. كما قضت ذات المحكمة بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة

ترجع الواقعة لتلقي قسم السلام، بلاغًا بقيام المتهم "ك.ع"، سائق، بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتقنين الإجراءات توصلت لصحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى من متحصلات تجارته.



كما قضت ذات المحكمة بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى أقراص "الكلونازيام" المخدرة في المطرية، وأسندت النيابة للمتهم "م.ع"، تاجر، تهمة حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار، بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وترجع الواقعة عندما تلقى قسم المطرية بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام المتهم "م.ع" بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات ثبت صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته مخدرات.



