جريمة

السجن المشدد 6 سنوات لتاجر حشيش بالسلام

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
سجن- أرشيفية
سجن- أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة كميات من مخدر الحشيش بقصد توزيعها على عملائه، بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز وأيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال، بعد تيقن المحكمة من أدلة الاتهام، وسماع أقوال الشهود من ضباط المباحث الذين أجروا التحريات ونفذوا عملية الضبط.
ترجع الواقعة لتلقي قسم السلام، بلاغًا بقيام المتهم  "ك.ع"، سائق، بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتقنين الإجراءات توصلت لصحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى من متحصلات تجارته. كما قضت ذات المحكمة بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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جلسة حبيب العادلى (4)

براءة حبيب العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وبمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألفا و 212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: "العادلي" و أحمد عبد النبي و محمد أحمد و بكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي وعلا كمال ومحمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة "الإهمال"، وبرائتهم من باقي الاتهامات.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

تأجيل مرافعة الدفاع بـ«أنصار بيت المقدس» لأول يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتنفيذ تفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة الأول من يونيو المقبل لسماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد استكمال المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، من سماع مرافعة النيابة.
حبس-متهمين-ارشيفية

عليها ديون وسرقها.. المؤبد لموظف اختلس 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة موظف بشركة عقارية مساهمة بالسجن المؤبد، لاتهامه باختلاس مبلغ 100 ألف جنيه من شركته، وهى قيمة مديونيات ومطالبات قضائية مستحقة وواجب سدادها فى المحكمة عن الشركة، تحصّل عليها الموظف لنفسه، وقدم للشركة إيصالا مزورا منسوبا إلى المحكمة، لتفاجأ بعدها الشركة باستمرار ملاحقتها قضائيا ودخولها في مشكلات قانونية لعدم سداد الأموال، وعلى الفور تمت مراجعة المحكمة بإيصال سداد المبلغ، فتبين أنه مزور وانكشفت جريمة الموظف.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

زوجة فى دعوى خلع: مدمن ستات و«معدش يلزمني»

ينفق على مظهره ولا يترك فى منزله جنيهات لإفطار أبنائه فلذات أكباده، لا يعبأ بمسئولية واحتياجات أسرته، ويلهث وراء أى امرأة طامعة فى أمواله، كلما أنهى زيجة مبنية على الطمع دخل فى أخرى جديدة، بينما أولاده يعيشون فى فقر ومذلة بسبب إهمال والدهم لهم، وكثرة شجاره مع أمهم، وفى كل مرة تصل أنباء زواجه إلى الزوجة لا ينكرها، لكنه يخبرها من تلقاء نفسه إذا أراد الطلاق من عروس له أجبرته على الزواج بعقد شرعي، تلك هي تفاصيل حياة باتت كريهة لربة منزل وأم لثلاثة أطفال قصدت محكمة الأسرة بمحكمة زنانيري طلبًا للخلع.
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