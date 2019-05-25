جريمة

حريق خط غاز في غيط العنب بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في خط غاز طبيعي، اليوم السبت، في غيط العنب بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، بعد أن حدث كسر مفاجئ فى ماسورة الغاز الطبيعى، ما أدى لحدوث شرز واشتعال النيران ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات. تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا يفيد بكسر خط غاز بمنطقة كرموز غرب المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وطوارئ شركة الغاز ومأمور وضباط قسم شرطة كرموز وحي غرب الإسكندرية إلى محل الواقعة.
وتوجه اللواء هشام كمال رئيس حى غرب الإسكندرية، فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث يرافقه جميع الأجهزة التنفيذية بالحى بمعدات الحي لمكان الحادث. وتبين من المعاينة نشوب كسر ماسورة خط الغاز في غيط العنب بمنطقة كرموز، وتم الدفع بسيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده للمناطق
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، أنه جاري نقل 7 مواطنين مصابين بكسور وجروح وكدمات مختلفة جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحمودية، غرب المدينة الساحلية، اليوم الخميس. وأكد عثمان، على استقرار جميع حالات المصابين وتلقيهم العلاج المناسب حيث أشار إلى أن الاصابات تنحصر بين كسور وجروح وكدمات مختلفة فى مختلف أنحاء الجسم لافتًا أن بعض المصابين تم عمل لهم جبيرة جبس وتركيب شرائح ومسامير فى مختلف أنحاء الجسد.
حريق

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في حريق الصف

أمرت نيابة الصف، ياستعجال تقرير المعمل الجنائي وتحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة نشوب حريق كبير بقطعة أرض فضاء مليئة بالهيش، لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي اللواء هشام صادق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بقطعة أرض فضاء مليئة بالهيش بنطاق قسم شرطة الصف، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
حمو-بيكا

محامي حمو بيكا يتقدم بطلب إشكال لإيقاف حبسه شهرين

تقدم محامي المطرب الشعبي حمو بيكا، بطلب إشكال أمام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، لإيقاف الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامه بإقامة حفل غنائي بأحد الكافيهات الخاصة، بمنطقة البيطاش بالعجمي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. كانت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة القاضي مصطفى مرسي وعضوية المستشارين أحمد أبو زهرة وعبد المنعم حسين، قررت حبس المطرب الشعبي "حمو بيكا"، شهرين مع الشغل والنفاذ على خلفية مزاولة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.
الحماية المدنية تمنع كارثة السيطرة علي حريق برج محمول قبل انفجار خزان سولار بالبحيرة (1)

«اجري بالولاد وهحصلكم».. لحظات رعب بحريق فندق المنيب

"البيت بيولع اجري بالولاد وانا هحصلكم" كلمات جاءت على لسان رب أسرة محدثا زوجته إثر نشوب حريق في وحدة سكنية يقطنون بها بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، غادر الزوجان وأطفالهما الشقة بعد تصاعد ألسنة النيران بمدخل المنزل "الريسبشن" تزامنا مع وصول عربات الإطفاء بعد إبلاغ الأهالي لشرطة النجدة التي أبلغت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة لتدفع الأخيرة بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بمقر فندق "نايل كينج" القديم قبل تحويله لبرج سكني.
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