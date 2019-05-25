حريق خط غاز في غيط العنب بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

صورة أرشيفية

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في خط غاز طبيعي، اليوم السبت، في غيط العنب بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، بعد أن حدث كسر مفاجئ فى ماسورة الغاز الطبيعى، ما أدى لحدوث شرز واشتعال النيران ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات. تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا يفيد بكسر خط غاز بمنطقة كرموز غرب المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وطوارئ شركة الغاز ومأمور وضباط قسم شرطة كرموز وحي غرب الإسكندرية إلى محل الواقعة.

وتوجه اللواء هشام كمال رئيس حى غرب الإسكندرية، فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث يرافقه جميع الأجهزة التنفيذية بالحى بمعدات الحي لمكان الحادث. وتبين من المعاينة نشوب كسر ماسورة خط الغاز في غيط العنب بمنطقة كرموز، وتم الدفع بسيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده للمناطق