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«مدنية الدولة» تتصدر الجمعة الـ14 من حراك الجزائر

وصل الوضع في الجزائر إلى حالة من الانسداد السياسي، نتيجة عدم التوصل إلى حل وسط بين الجيش والمعارضة وتمسك كل طرف بموقفه من إجراء الانتخابات الرئاسية
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
احتجاجات الجزائر
احتجاجات الجزائر
ثلاثة أشهر هي عمر التظاهرات التي خرجت في الجزائر برفض ولاية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي نجحت في الإطاحة به، إلا أن شوارع الجزائر لا تزال تعيش على وقع تلك الاحتجاجات المليونية بعد أن تعالت المطالب إلى رحيل النظام بأكمله بعد اقتلاع رأس النظام. وفي الوقت الذي يصر فيه الجيش المسؤول عن الفترة الانتقالية على إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، عمت التظاهرات الرافضة لتلك الخطوة أمس شوارع الجزائر للتأكيد على رفض الانتخابات والمطالبة برحيل رموز النظام. مليونية جديدة خرجت في الجمعة الـ14 للحراك وكان شعارها الأبرز "دولة مدنية لا عسكرية".
تم التركيز على هذا الشعار خلال مسيرات أمس، بقوة كرسالة موجهة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح. قبضة أمنية وخلال تظاهرات أمس، نفذت قوى الأمن اعتقالات في العاصمة لردع المحتجين؛ لكنها وجدتهم ثابتين على مواقفهم أكثر من اليوم الأول الذي اندلع فيه الغضب، ورفعت قوات الأمن من حدتها تجاه المحتجين وأغلقت كل
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احتجاجات-الجزائر (6)

حزب التحالف الوطني يعلق مشاركته في انتخابات الجزائر

أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، اليوم السبت، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه الوطني، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، لحين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري، قائلا إن القرار مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، معتبرا أن رفض شرائح كبيرة من الشعب الجزائري للإطار الذي ستتم فيه الانتخابات وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات).
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: «بريكست» يطيح بـ«تيريزا ماي»

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم، كما تناولت تطورات الصراع بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. وتحت عنوان "بريكست يطيح برئيسة الوزراء ماي ويُدخل بريطانيا في المجهول"، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أعلنت، أمس الجمعة، استقالتها وهي تحاول أن تحبس دموعها، مقرة بفشلها في إقناع النواب بتأييد اتفاق الخروج "بريكست"، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.
الجيش-الليبي

الجيش الليبي يقصف مواقع للميليشيات ويقترب من طرابلس

قصفت قوات الجيش الوطني الليبي، مواقع جديدة تابعة لميليشيات طرابلس جنوب شرق العاصمة الليبية. وأكد مصدر عسكري لقناة "العربية" الإخبارية، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان ضواحي العاصمة طرابلس، متوقعا أن يتواصل القصف حتى فجر الأحد. وأفاد المصدر بتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي في عدة محاور، وسيطرتها على منطقة الأحياء البرية بالكامل، كما كسبت مساحات جديدة جنوب العاصمة طرابلس، وقامت بتدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.
مظاهرات السودان

«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
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احمد-قايد-صالح

قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
لويزة-حنون

اعتقال حنون يشعل الجزائر ومطالبة بعودة الجيش لثكناته

أشعل اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال اليساري الجزائري، لويزة حنون، الأوضاع في الجزائر، بعد اتهامات خطيرة وجهت إليها مرتبطة بـ"التآمر على الجيش والدولة"، تلك الاتهامات كانت سببا في إيداعها في الحبس الاحتياطي بسجن عسكري جنوبي العاصمة، وهي التهم التي تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام. ورأى الجزائريون أن توقيف المعارضة "حنون" مفاجأة من العيار الثقيل، وخلال أولى مليونيات شهر رمضان، التي خرجت أمس الجمعة، تصدرت "حنون" المشهد حيث رفع المحتجون شعار "عدالة حرة ليست انتقائية"، مطالبين بإطلاق سراحها.
سعيد-بوتفليقة -وشقيقه

حبس شقيق بوتفليقة ورئيسين سابقين بمخابرات الجزائر

أصدر القضاء العسكري بولاية البليدة الجزائرية، اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من الجنرال عثمان طرطاق رئيس المخابرات السابق، والجنرال محمد مدين رئيس المخابرات الأسبق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار بالرئاسة، بالحبس المؤقت بتوقال بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، إن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".
سعيد-بوتفليقة

اعتقال شقيق بوتفليقة ورئيسين سابقين بمخابرات الجزائر

أوقفت السلطات في الجزائر، اليوم السبت، السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، كما أوقفت مدير المخابرات السابق الجنرال بشير طرطاق ومدير المخابرات الأسبق الجنرال توفيق مدين، بحسب ما أفاد تلفزيون النهار. ووفق وسائل إعلام جزائرية، يتم حاليا الاستماع للمديرين السابقين للمخابرات من طرف مصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي، في إطار التحقيق في أنشطتهما، التي تم إدانتها من طرف قيادة الأركان. وعمل سعيد بوتفليقة، مستشارا كبيرا فى الرئاسة لأكثر من عشر سنوات.
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