3 قتلى و8 مصابين باشتباكات مسلحة بين عائلتين بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

صورة أرشيفية

اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات بالأسلحة النارية والعصي والشوم، بين عائلتين بقرية 7 بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة. كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتم وضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، وتم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، بينما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الأطراف المسؤولين عن اندلاع الأحداث.

كان بلاغ وصل إلى اللواء إبراهيم مبارك مدير مباحث المديرية، يفيد مقتل "عبد القوي. ع" 25 عامًا، من عائلة السلامية، و"علي. ر" و"أحمد. س" من عائلة الحجازية، كما أصيب 8 آخرون في مشاجرة ومعركة بالعصي والشوم وقعت أحداثها بقرية 7 بحري بمركز كوم أمبو. ودلت التحريات على أن المشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية