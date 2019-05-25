جريمة

3 قتلى و8 مصابين باشتباكات مسلحة بين عائلتين بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات بالأسلحة النارية والعصي والشوم، بين عائلتين بقرية 7 بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة. كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتم وضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، وتم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، بينما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الأطراف المسؤولين عن اندلاع الأحداث.
كان بلاغ وصل إلى اللواء إبراهيم مبارك مدير مباحث المديرية، يفيد مقتل "عبد القوي. ع" 25 عامًا، من عائلة السلامية، و"علي. ر" و"أحمد. س" من عائلة الحجازية، كما أصيب 8 آخرون في مشاجرة ومعركة بالعصي والشوم وقعت أحداثها بقرية 7 بحري بمركز كوم أمبو. ودلت التحريات على أن المشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
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تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (9)

تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.
جثة-فى-شقة

مصرع 3 عمال لاختناقهم من رائحة الصرف الصحى بأسوان

لقي ثلاث عمال بأسوان مصرعهم، اليوم الأربعاء، بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو وسط المحافظة، أثناء قيامهم بتطهير بالوعة صرف صحي، فيما نجا شخص آخر، أثر استنشاقهم كمية كبيرة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحى، مما أدى إلى إصابته بالاختناق، وعلى الفور توجهت الأجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم إستخراج الجثث الثلاث، والذين تم نقلهم إلى مشرحة كوم أمبو الرئيسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث عن الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثث إلى زويهم للدفن.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

قتيل و3 مصابين في مشاجرة «الخرطوش» بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بطلقات خرطوش، اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "الخماري وحزيمة"، بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بسبب خلافات بينهم سابقة، وتم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام لتلقى العلاج اللازم والجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لتحديد سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
مشاجرة - أرشيفية

قتيلة و14 مصابا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبساتين

وقعت مشاجرة صباح اليوم الجمعة، في مساكن أطلس بمنطقة البساتين بالقاهرة، ما أسفر عن مصرع فتاة متأثرة بجراحها، بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بالواقعة. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة عنيفة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهالى، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان المشاجرة وتمت السيطرة عليها.
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