من السبتية إلى حي الندى.. قصة مقتل ابنة ليلى غفران

المتهم محمود عيساوي اشترى سكينا بـ15 جنيها من منطقة السبتية.. استقل سيارة وطلب النزول عند «هايبر 1» بمدخل الشيخ زايد.. قفز من السور ومزق ابنة ليلى غفران وصديقتها

تحرير:محمد الأشموني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

نهاية نوفمبر 2008، داخل شقة بحي الندى الهادئ، بمدينة الشيخ زايد، عثرت قوات الأمن على جثتين.. "هبة" ابنة الفنانة ليلى غفران، وصديقتها "نادين"، وقد مزقهما القاتل بطعنات متفرقة، وقطع لسان إحداهما، وسرق مبلغ 200 جنيه، استمرت عمليات البحث عن القاتل 6 أيام، قبل أن تكشف التحقيقات أن المتهم "حداد" من منطقة روض الفرج بالقاهرة، وراء ارتكاب الواقعة، توجه إلى منطقة السبتية في يوم الجريمة، ليشتري سلاح الجريمة الذي لم يكلفه سوى 15 جنيها، واستقل سيارة حتى الشيخ زايد، واقتحم الشقة وقتل الضحيتين.

في 3 ديسمبر 2008 ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على محمود عيساوى، 20 سنة "حداد" لاتهامه بقتل هبة إبراهيم العقاد، ابنة الفنانة ليلى غفران. وأكدت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الجريمة بغرض السرقة، حيث توجه إلى منطقة السبتية، واشترى سكينا بـ«15 جنيها» ثم استقل سيارة إلى حى الندى وتسلق السور

في 3 ديسمبر 2008 ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على محمود عيساوى، 20 سنة "حداد" لاتهامه بقتل هبة إبراهيم العقاد، ابنة الفنانة ليلى غفران.

وأكدت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الجريمة بغرض السرقة، حيث توجه إلى منطقة السبتية، واشترى سكينا بـ«15 جنيها» ثم استقل سيارة إلى حى الندى وتسلق السور ودخل إلى شقة الضحيتين عبر نافذة المطبخ وارتكب الحادث.

التخطيط للجريمة

ظل المتهم يعمل بحي الندى لمدة 5 سنوات، لذا فقد كان معروفا لعناصر الأمن على البوابة، وكان من السهل دخوله وخروجه بدون الشك فيه، وقبل الواقعة بأشهر تقدم المتهم لخطبة فتاة، ليمر بضائقة مالية، وقرر التوجه إلى «حى الندى» وسرقة فيلا أو شقة لبيع المسروقات واستغلال حصيلة البيع فى شراء الأثاث.

اشترى "عيساوي" سكينا من أحد المحال فى منطقة السبتية بالقاهرة بـ15 جنيها، واستقل سيارة من منطقة «القللى» إلى أكتوبر وطلب من سائق السيارة أن ينزله بمدخل الشيخ زايد، ثم قطع المسافة من هناك إلى حى الندى سيرا على قدميه ومر من أمام البوابة الرئيسية المخصصة للأمن، ثم قفز من أعلى سور العقار الذي تسكن فيه "ندى" صديقة ابنة ليلى غفران، واستقر أسفل شجرة على بعد أمتار من الشقة التى كانت تقيم فيها القتيلة نادين، وظل هناك حتى الخامسة فجرا.

تنفيذ الجريمة

تسلق المتهم مواسير الصرف الصحى المؤدية إلى الشقة، مسرح الجريمة، ثم اختبأ خلف ستارة المطبخ لنصف الساعة ثم دخل إلى «ريسيبشن» الشقة بعد أن عثر على «200 جنيه» فى المطبخ، وأثناء محاولته سرقة «لاب توب» بجوار الضحية هبة العقاد ابنة ليلى غفران استيقظت فعاجلها بضربة قوية فى الوجه، فصرخت فسدد لها 5 طعنات نافذة بالبطن والفخذ والصدر.

ثوان قليلة مرت قبل أن تتوجه "نادين" لاستطلاع الأمر، وفور خروجها من غرفتها فوجئت بالمتهم الذي عاجلها بضربات قوية فى الصدر، لكنها أمسكت به وحاولت السيطرة عليه وهرولت فى اتجاه المطبخ لإحضار سكين، فسدد لها 4 طعنات بالظهر، وقاومته مجددا، فعاجلها بضربة قوية فى الصدر وذبحها من رقبتها، وقطع لسانها.

الهروب

عقب وقوع الجريمة، أسرع المتهم بتسلق السور، وخلع ملابسه الملطخة بالدماء، وظل بالفانلة الداخلية، وطلب من سائق سيارة أجرة توصيله إلى منطقة روض الفرج مقابل 50 جنيها.

موقف الشيخ زايد كلمة السر

كانت الجريمة تعد لغزا محيرا، حتى توجه أحد الضباط إلى موقف سيارات الشيخ زايد وأكتوبر وسأل السائقين عن مشاهدتهم لشخص غريب قرب حى الندى، فأخبره أحدهم أنه شاهد شابا وطلب توصيله إلى منطقة روض الفرج وأعطاه 50 جنيها وأن الشاب كان يرتدى «فانلة داخلية» وكان يرتعش ويشعر بالخوف والقلق، ليتم استصدار إذن من النيابة لمراقبة المتهم وضبطه وإحضاره وتم اصطحاب صاحب السيارة وأرشد عن الورشة التى نزل أمامها الشاب.

دليل الإدانة

أخذ فريق من الطب الشرعي عينة من دماء المتهم، وبإجراء تحليل «D.N.A» له بعد العثور على بقعتى دماء على «ورقة شجرة» فى حديقة المنزل، تبين تطابق عينة دمه مع «العينة» التى عثر عليها وكذلك تم مطابقة بصماته والبصمات الموجودة على أداة الجريمة.

الإعدام شنقا

صباخ الخميس 19 يونيو 2014، قال مصدر أمني بقطاع السجون، إن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع السلطات القضائية نفذت 3 أحكام بالإعدام في السابعة صباحا وإن الحكم الأول تم تنفيذه داخل سجن استئناف القاهرة على المتهم محمود عيساوي في واقعة قتل «هبة العقاد»، بنت الفنانة ليلى غفران، و«نادين عبد القادر».