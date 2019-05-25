جريمة

من السبتية إلى حي الندى.. قصة مقتل ابنة ليلى غفران

المتهم محمود عيساوي اشترى سكينا بـ15 جنيها من منطقة السبتية.. استقل سيارة وطلب النزول عند «هايبر 1» بمدخل الشيخ زايد.. قفز من السور ومزق ابنة ليلى غفران وصديقتها
تحرير:محمد الأشموني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
ليلى غفران
ليلى غفران
نهاية نوفمبر 2008، داخل شقة بحي الندى الهادئ، بمدينة الشيخ زايد، عثرت قوات الأمن على جثتين.. "هبة" ابنة الفنانة ليلى غفران، وصديقتها "نادين"، وقد مزقهما القاتل بطعنات متفرقة، وقطع لسان إحداهما، وسرق مبلغ 200 جنيه، استمرت عمليات البحث عن القاتل 6 أيام، قبل أن تكشف التحقيقات أن المتهم "حداد" من منطقة روض الفرج بالقاهرة، وراء ارتكاب الواقعة، توجه إلى منطقة السبتية في يوم الجريمة، ليشتري سلاح الجريمة الذي لم يكلفه سوى 15 جنيها، واستقل سيارة حتى الشيخ زايد، واقتحم الشقة وقتل الضحيتين.
في 3 ديسمبر 2008 ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على محمود عيساوى، 20 سنة "حداد" لاتهامه بقتل هبة إبراهيم العقاد، ابنة الفنانة ليلى غفران. وأكدت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الجريمة بغرض السرقة، حيث توجه إلى منطقة السبتية، واشترى سكينا بـ«15 جنيها» ثم استقل سيارة إلى حى الندى وتسلق السور
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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