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في «الحرية للإبداع».. إيهاب يونس ينشد التراث الصوفي

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
إيهاب يونس
إيهاب يونس
يشهد مركز الحرية للإبداع بمحافظة الإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت حفل إنشاد ديني كبيرا يحييه الشيخ المنشد إيهاب يونس. ويتضمن برنامج الحفل، اختيارات ممتازة من روائع الإنشاد والابتهالات والذكر والمديح من قصائد التراث الصوفي، ومنها «سبحانك ربي، ما شممت الورد إلا زادني شوقًا إليك، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، وأعد لنا ذكرى الأحباب، وعلى بعد الحمى، وأحبك حبين، مدد يا سيدة، ارحم محبينك، سيدنا النبي يا جماله، وإنى جعلتك في الفؤاد محدثي وقمر سيدنا النبي».
ظهر إيهاب يونس على الساحة الفنية في مصر، وأثبت تواجده من خلال أنشودة «يا مالكا قدري» التي قدمها على مسرح دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع الموسيقار باسم درويش في فريق «كايرو ستيبس» حيث حقق فيديو الأنشودة ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي. تخرج يونس من كلية أصول الدين
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ايمن-بهجت-قمر (1)

أيمن بهجت قمر يحذر: لم نتنازل عن حقوق الديجيتال

وجه الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر إنذارا، أكد خلاله أنه وأبناء المؤلفين القدامى والمبدعين، لم يتنازلوا عن حقوق الديجيتال الخاصة بهم وبكل أعمال آبائهم. وقال بهجت قمر، فى منشور له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».
عزيزة-جلال

هل تتذكرون عزيزة جلال؟.. عادت بعد غياب 35 عامًا

فى مفاجأة لم يتوقعها جمهورها، أطلت الفنانة المغربية عزيزة جلال على محبيها من خلال برنامج "لقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، بعد غياب 35 عامًا عن الساحة الفنية، وظهرت لتحكي عن ذكرياتها، وغنت أشهر أعمالها أغنية «مستنياك»، والتي تقول في مطلعها: «مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق»، وهي الجُملة التى تصف حالة عشاقها في أنحاء الوطن العربي والذين تداولوا مقطع الأغنية بكثرة، فقد كانوا مشتاقين لظهورها ولصوتها العذب التى أمتعت به الجميع. وكانت عزيزة صوتا مميزا لفت الأنظار إليه سريعا لكنها سرعان ما اختفت عن الساحة الفنية.
ام -كلثوم (2)

أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

ينظم قطاع التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، حفل «ثنائي العود» للفنانين المبدعين غسان اليوسف، ودينا عبدالحميد، في ليلة رمضانية طربية في قصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة. برنامج الحفل يضم عزف عدد من أشهر الألحان لكبار المطربين والمنشدين الدينيين، مثل "لأجل النبي" للمنشد الراحل محمد الكحلاوي، "مولاي" للمنشد سيد النقشبندي، "يا صلاة الزين" للشيخ زكريا أحمد، بالإضافة إلى أغنيتي الرائع سيد درويش "أهو دا اللي صار"، و"الحلوة دي"، ويصحبهما أغنيتان لسيدة الطرب العربي أم كلثوم هما "أنت عمري، وألف ليلة وليلة".
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ياسين-التهامي (2)

غدًا.. التهامي يشدو بابتهالاته على مسرح الأوبرا

يحيي المنشد الشيخ ياسين التهامى أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، ويقدم خلالها مجموعة من أشهر المدائح النبوية والتواشيح والابتهالات الدينية التى يحبها الكثيرون من جماهيره، وقد أبدى التهامى سعادته بالمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريدوه وعشاقه الكثيرون، كما أنه يشهد تطويرا غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
ام -كلثوم (2)

أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

ينظم قطاع التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، حفل «ثنائي العود» للفنانين المبدعين غسان اليوسف، ودينا عبدالحميد، في ليلة رمضانية طربية في قصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة. برنامج الحفل يضم عزف عدد من أشهر الألحان لكبار المطربين والمنشدين الدينيين، مثل "لأجل النبي" للمنشد الراحل محمد الكحلاوي، "مولاي" للمنشد سيد النقشبندي، "يا صلاة الزين" للشيخ زكريا أحمد، بالإضافة إلى أغنيتي الرائع سيد درويش "أهو دا اللي صار"، و"الحلوة دي"، ويصحبهما أغنيتان لسيدة الطرب العربي أم كلثوم هما "أنت عمري، وألف ليلة وليلة".
فرقة-سماع-الصوفية‎ (1)

فرقة سماع الصوفية تقدم عرضا بقبة الغوري (صور)

قدمت فرقة سماع للرقص الصوفي المولوي عرضًا، مساء اليوم، في قبة الغوري بالقاهرة، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المبارك، والعرض من إخراج الدكتور انتصار عبدالفتاح، وأداء "هاني عبد الحي ". ويعرض مركز إبداع "قبة الغوري" العرض الصوفى "طقوس السمو" مساء اليوم، ويتضمن العرض تقديم مجموعة من الأشعار الصوفية التي تجمع التراث الإسلامي والقبطي معا بمشاركة فرقة سماع للإنشاد الصوفي،فرقة سماع للترانيم الكنائسية، وفرقة سماع للرقص الصوفي المولوي وفرقة إندونيسيا للإنشاد.
مسلسل-محمد-رجب (2)

محمد رجب يهرب من ماضيه في «علامة استفهام» (صور)

أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، مجموعة من صور العمل المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، عبر قنوات الحياة وON وdmc وcbc. ينافس الفنان محمد رجب بقوة فى الدراما الرمضانية للعام الحالي من خلال "علامة استفهام"، الذي تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذى يحدث تغيّر واختلاف كبير فى شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفى الذى يتضح تدريجيا مع تطور القصة، لنكتشف ما ارتكبه قديمًا، ولماذا يسعى إلى الهرب منه؟
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