في «الحرية للإبداع».. إيهاب يونس ينشد التراث الصوفي

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

إيهاب يونس

يشهد مركز الحرية للإبداع بمحافظة الإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت حفل إنشاد ديني كبيرا يحييه الشيخ المنشد إيهاب يونس. ويتضمن برنامج الحفل، اختيارات ممتازة من روائع الإنشاد والابتهالات والذكر والمديح من قصائد التراث الصوفي، ومنها «سبحانك ربي، ما شممت الورد إلا زادني شوقًا إليك، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، وأعد لنا ذكرى الأحباب، وعلى بعد الحمى، وأحبك حبين، مدد يا سيدة، ارحم محبينك، سيدنا النبي يا جماله، وإنى جعلتك في الفؤاد محدثي وقمر سيدنا النبي».

ظهر إيهاب يونس على الساحة الفنية في مصر، وأثبت تواجده من خلال أنشودة «يا مالكا قدري» التي قدمها على مسرح دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع الموسيقار باسم درويش في فريق «كايرو ستيبس» حيث حقق فيديو الأنشودة ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي. تخرج يونس من كلية أصول الدين

ظهر إيهاب يونس على الساحة الفنية في مصر، وأثبت تواجده من خلال أنشودة «يا مالكا قدري» التي قدمها على مسرح دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع الموسيقار باسم درويش في فريق «كايرو ستيبس» حيث حقق فيديو الأنشودة ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.



تخرج يونس من كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، هوى الإنشاد الديني وساعده على هذا قوة صوته وتفرده، وقاده هذا في عام 2009 إلى الحصول على أرفع جوائز الموسيقى العربية على مستوى العالم.

وبدأ مشواره مع الإنشاد وهو ابن 13 عام، وتأثر بكبار المنشدين مثل الشيخ محمد الفيومي، والنقشبندي وطوبار.