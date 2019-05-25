متى يفطر المسافر بالطائرة؟.. الأزهر والإفتاء يجيبان

تحرير:باهر القاضى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الطائرة في الجو

أكدت دار الإفتاء، رداً على سؤال، كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو؟.. بأن الصائم المسافر جوًّا يفطر عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد الذي يمر عليه، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر للمشقة الزائدة المركَّبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم، فلو أفطر حينئذٍ يجب عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي من دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.

وتابعت: هناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردها وعودتها. وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، متى يفطر الصائم في الجو (راكب الطائرة)؟، للصائم الإفطار عندما تغيب الشمس عنده وفى النقطة التي