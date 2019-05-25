مدرب مانشستر يونايتد: يجب علينا التحلي بروح الفريق

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

مانشستر يونايتد

أوضح كيران ماكينا المدرب المساعد في مانشستر يونايتد، أنه يرى أن الجهاز الفني الحالي للشياطين الحمر يعمل بشكل جيد وكل منهم يقدم إضافة مختلفة للفريق، قائلا: "أعتقد أن أكثر ما يجب أن يهم المدربين في هذه المرحلة هو البحث عن أساليب وطرق مناسبة للتحسن كل يوم، وبعد ذلك يبدأ الابتكار واقتراح أفكار جديدة لإبقاء اللاعبين متحمسين ووضع تحديات جديدة أمامهم دائمًا، والعديد من لاعبي يونايتد لعبوا بالفعل في أكبر البطولات، لذلك يجب علينا كمدربين أن نساعدهم في الحفاظ على روح التحدي وتهيئتهم للمنافسات المختلفة التي تشكل تحديات جديدة بالنسبة لهم في المقام الأول".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "أعتقد أن الجهاز الفني الحالي يتمتع بخبرات عديدة ومختلفة، فأولي ومايك ومايكل وديمبسي وإيميليو وأنا، جميعنا نأتي من خلفيات مختلفة، وأرى أننا نكمل بعضنا بعضا، وأن كلا منا يقدم إضافة مختلفة للفريق". وبعد نشأته كأحد عشاق مانشستر يونايتد، يعلم ماكينا جيدا ما يتطلبه الأمر لتحقيق

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "أعتقد أن الجهاز الفني الحالي يتمتع بخبرات عديدة ومختلفة، فأولي ومايك ومايكل وديمبسي وإيميليو وأنا، جميعنا نأتي من خلفيات مختلفة، وأرى أننا نكمل بعضنا بعضا، وأن كلا منا يقدم إضافة مختلفة للفريق".



وبعد نشأته كأحد عشاق مانشستر يونايتد، يعلم ماكينا جيدا ما يتطلبه الأمر لتحقيق النجاح في النادي، إذ قال: "في مانشستر يونايتد، يجب عليك أن تتحلى بروح الفريق وأن تعمل مع الآخرين دائمًا".



وواصل ماكينا: "أعتقد أن معظم اللاعبين، وحتى أفضلهم، الذين يلعبون في صفوف يونايتد دائمًا يكون لديهم الاستعداد للتضحية من أجل الفريق ووضع مصلحة الفريق أولا قبل مصلحتهم الشخصية وقبل أي شيء، وهذه هي الشخصية التي نتمنى أن يتحلى بها لاعبو يونايتد على الدوام، ولقد مر على النادي بالفعل الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بهذه الشخصية".

