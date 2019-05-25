رياضة

مدرب مانشستر يونايتد: يجب علينا التحلي بروح الفريق

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أوضح كيران ماكينا المدرب المساعد في مانشستر يونايتد، أنه يرى أن الجهاز الفني الحالي للشياطين الحمر يعمل بشكل جيد وكل منهم يقدم إضافة مختلفة للفريق، قائلا: "أعتقد أن أكثر ما يجب أن يهم المدربين في هذه المرحلة هو البحث عن أساليب وطرق مناسبة للتحسن كل يوم، وبعد ذلك يبدأ الابتكار واقتراح أفكار جديدة لإبقاء اللاعبين متحمسين ووضع تحديات جديدة أمامهم دائمًا، والعديد من لاعبي يونايتد لعبوا بالفعل في أكبر البطولات، لذلك يجب علينا كمدربين أن نساعدهم في الحفاظ على روح التحدي وتهيئتهم للمنافسات المختلفة التي تشكل تحديات جديدة بالنسبة لهم في المقام الأول".
وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "أعتقد أن الجهاز الفني الحالي يتمتع بخبرات عديدة ومختلفة، فأولي ومايك ومايكل وديمبسي وإيميليو وأنا، جميعنا نأتي من خلفيات مختلفة، وأرى أننا نكمل بعضنا بعضا، وأن كلا منا يقدم إضافة مختلفة للفريق". وبعد نشأته كأحد عشاق مانشستر يونايتد، يعلم ماكينا جيدا ما يتطلبه الأمر لتحقيق
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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مانشستر- يونايتد‎

سولسكاير: مانشستر يونايتد وليفربول هما الأكثر شعبية

يعتقد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه سيكون من المفيد بالنسبة إليه أن يكون قادرًا على نقل فريقه إلى موطنه النرويج، ليواجه كريستيانزوند، وأعلن الشياطين الحمر عن لقاء آخر كجزء من جدولهم قبل الموسم، حيث يواجه الشياطين الحمر من مسقط رأس أولي في أوسلو يوم الثلاثاء، 30 أغسطس، وستكون المباراة الودية في ملعب أوليفي مناسبة رائعة للمدرب والآلاف من أنصار مانشستر يونايتد في إسكندنافيا، الذين يتطلعون لحضور المباراة ضد نادي إليتسيرين.
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ماتا: الحياة مثل كرة القدم تتغير في ثوانٍ

قدم خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سردا رائعا لما يتذكره عن فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية التاريخية منذ 20 عاما، وكان ماتا طفلا في ذلك الوقت، لكنه يتذكر بشكل واضح للغاية ليلة 26 مايو 1999 وانتزاع الفوز القاتل من بايرن ميونيخ. وقال ماتا للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "كنت في الحادية عشرة من عمري، وأتذكر شيئين، أولهما بالطبع هدفا شرينجهام وسولسكاير، وأتذكر أيضا لاعبي بايرن وهم محبطون، وشعرت بالسعادة من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، وبحزن لاعبي بايرن على إضاعة الفوز الذي ظنوا أنهم حققوه بالفعل".
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حارس مانشستر يونايتد: لمسة سولسكاير لا تزال قاتلة

لا يزال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قاتلا أمام المرمى، وفقا لما أكده لي جرانت، حارس مرمى الشياطين الحمر الذي واجهه خلال التدريبات مؤخرًا، وكان لي جرانت مراهقا عندما سجل سولسكاير هدف الفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال عام 1999، ويستعد المدرب النرويجي لخوض مواجهة "لَم شمل جيل الثلاثية" يوم الأحد المقبل أمام بايرن ميونيخ، ليعترف جرانت بأن مدربه لا يزال يمتلك قوة هجومية على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على اعتزاله.
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أسطورة اليونايتد: مباراة نجوم الثلاثية حدث استثنائي

يستعد أسطورة هجوم مانشستر يونايتد، دوايت يورك، لارتداء قميص الشياطين الحمر مرة أخرى في مباراة فريق نجوم الثلاثية الخيرية التي ستقام في السادس والعشرين من الشهر الحالي على ملعب أولد ترافورد، أمام بايرن ميونيخ، لصالح منظمة مانشستر يونايتد، وسيشارك يورك في المباراة احتفالا بمرور 20 سنة على الموسم التاريخي الذي فاز فيه يونايتد بثلاثة ألقاب. وتحت قيادة السير أليكس فيرجسون، ينضم ليورك في المباراة المهاجم أندي كول، الذي شكل مع يورك ثنائيا هجوميا رائعا آنذاك، بالإضافة إلى تيدي شيرينجهام والمدير الفني الحالي للشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير.
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