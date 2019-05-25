رياضة

ريال مدريد يقترب من تحطيم رقمه القياسي في الصفقات

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز
يستعد ريال مدريد للدخول في صيف مزدحم بالصفقات لتعويض خيبة الأمل التي مر بها في الموسم المنقضي والخروج دون التتويج بأي لقب، وسبق وأن مر الريال بمواقف مشابهة حيث كان يحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال لإعادة بناء الفريق، وكان آخرها في عام 2009، عندما أنفق رئيس النادي فلورنتينو بيريز 254 مليون يورو لشراء كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيما بين الكثير من الصفقات الأخرى، وأنفق ريال مدريد هذا الموسم بالفعل 95 مليون يورو لضم رودريجو مقابل 45 مليون يورو وميليتاو مقابل 50 مليون يورو، ولا تزال هناك صفقات أخرى.
ولن يصل النجم البلجيكي إيدين هازالرد من تشيلسي مقابل أقل من 100 مليون يورو، وحينها ستصل إجمالي ما دفعه الريال إلى 195 مليون يورو. كما يبحث الريال عن التعاقد مه لوكا يوفيتش والذي لن يقل ثمنه عن 60 مليون يورو، وبالتالي سيصل إجمالي ما سيدفعه الريال 255 مليون يورو أي أكثر مما دفعه في عام 2009. كما يبحث
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد

طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.
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فرانكفورت يستسلم لرحيل يوفيتش إلى الريال

اعترف فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لفريق إينتراخت فرانكفورت، بأن النادي بدأ يتقبل حقيقة أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بات قريبا للغاية من مغادرة الفريق هذا الصيف. ويرتبط اسم يوفيتش بقوة بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في الوقت الذي تهتم فيه الكثير من الأندية الأخرى بضم نجمي الفريق الآخرين سيباستيان هالير وأنتي ريبيتش، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه الثلاثي، خاصة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بمساعدتهم فرانكفورت في الوصول إلى نصف النهائي قبل الخروج أمام تشيلسي.
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اللعب المالي النظيف يدفع تشيلسي لبيع هازارد

ارتبط اسم النجم البلجيكي إيدين هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد خلال هذا الصيف بقوة، حيث صرح هازارد نفسه بأنه أخبر نادي تشيلسي برغبته، حيث يرغب في أن يضع حدًا لمسيرة 7 سنوات قضاها في صفوف البلوز بعد خوض نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل أمام أرسنال، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد معه، من أجل إعادة بناء فريق ريال مدريد، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به المرينجي هذا الموسم، وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب.
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اليونايتد يضع شرطًا لرحيل بوجبا إلى ريال مدريد

يبقى النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولويات مدرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي، حيث يأمل مدرب ريال مدريد في الظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد ضمن خطته لإحداث ثورة كبيرة في موسم الانتقالات، من خلال التعاقد مع العديد من الأسماء البارزة، لتعويض خيبة الأمل التي مر بها الفريق الملكي هذا الموسم والذي خرج منه خالي الوفاق، من خلال إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث والخروج من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، إلى جانب توديع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي على يد الغريم التقليدي برشلونة.
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