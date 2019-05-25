جريمة

مسجل خطر يحوّل مسكنه لوكر أسلحة في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بمركز قليوب، حوّل مسكنه لوكر لتجارة الأسلحة والذخائر وترويجها بين أوساط الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المدعو "أحمد.ر.ا"، 42 عامًا، مسجل خطر، ومقيم بمنطى دائرة المركز، السابق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، بعد تأكد تحريات المباحث وإذن صادر من النيابة العامة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة.
بتفتيش مسكن المتهم عثر بداخله على 5 أسلحة نارية خرطوش وآلية وطبنجة 9 مم، و4 خزائن طبنجة، و3 خزائن آلية، و275 طلقة متنوعة الأعيرة، ومبلغ مالى قدره 1500 جنيه. من خلال المواجهات الأمنية تمكن المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بحيازته
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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القبض-على-متهم

ضبط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بـ57 طن فول صويا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على سيارة محملة بـ57 طن فول صويا بعد الاعتداء على سائقها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، والذى تلقى بلاغا من سائق يبلغ من العمر 40 عاما لتعرضه للسرقة بالإكراه من 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، قاموا بالاستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من أحد مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالدقهلية وقاموا باصطحابه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق واستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
القبض-على-متهم

أُفرج عنه في عيد الشرطة.. القبض على مسجل خطر بمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، من القبض على مسجل شقى خطر مخدرات، اليوم الجمعة، مفرج عنه من السجن فى عيد الشرطة يناير 2019 عفو مشروط، وذلك أثناء قيامه بترويج المخدرات وسط المقابر بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز الخانكة، وبحوزته 300 جرام هيروين، ومبلغ مالي بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات تفيد قيام عاطل بترويج المخدرات وسط مقابر بمنطقة عرب العليقات بالخانكة.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب لعب العيال.. سائق يطلق النار على جيرانه في طوخ

أطلق سائق النار من فرد خرطوش على اثنين من جيرانه، اليوم الخميس، بإحدى قرى مركز طوخ في محافظة القليوبية، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة، يفيد بورود بلاغ عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية الدير بدائرة المركز، نشبت بسبب لهو الأطفال، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.
جثة

كشف لغز العثور على جثة شاب في شارع بشبرا

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في التوصل إلى تحديد شخصية جثة شخص ألقاها مجهولون في أحد الشوارع بعزبة عزيز بدائرة قسم ثان، إذ تبيّن أن الجثة لـ"قهوجي" وأن وراء ارتكاب الواقعه 15 شخصًا قاموا بإلقائه بعد إصابته بطلق نارى في الرأس في أثناء مشاجرة وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة، وتولت النيابة التحقيق، وكان المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة بأحد الشوارع بعزبة عزيز بدائرة قسم ثان، وتم التحفظ على الجثة.
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