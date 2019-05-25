مسجل خطر يحوّل مسكنه لوكر أسلحة في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بمركز قليوب، حوّل مسكنه لوكر لتجارة الأسلحة والذخائر وترويجها بين أوساط الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المدعو "أحمد.ر.ا"، 42 عامًا، مسجل خطر، ومقيم بمنطى دائرة المركز، السابق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، بعد تأكد تحريات المباحث وإذن صادر من النيابة العامة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة.

بتفتيش مسكن المتهم عثر بداخله على 5 أسلحة نارية خرطوش وآلية وطبنجة 9 مم، و4 خزائن طبنجة، و3 خزائن آلية، و275 طلقة متنوعة الأعيرة، ومبلغ مالى قدره 1500 جنيه. من خلال المواجهات الأمنية تمكن المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بحيازته