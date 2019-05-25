كل ما تريد معرفته عن عملة فيسبوك الرقمية الجديدة

يطلق فيسبوك عملة رقمية تؤمن طرقا رخيصة وآمنة للدفع دون الحاجة إلى حساب بنكي، كما يريد كسر الحواجز المالية والتنافس مع البنوك وتقليل تكاليف المستهلكين

تحرير:مي فؤاد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

يقتحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عالم العملات المشفرة. وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سيطلق عملاق التواصل الاجتماعي عملة رقمية مشفرة تسمى "GlobalCoin" بحلول عام 2020. متى سيتم إطلاق عملة فيسبوك الرقمية؟.. يخطط فيسبوك لبدء اختبار عملته المشفرة في العام الجاري، ليطرحها للجمهور بحلول 2020. على الرغم من اسم العملة "GlobalCoin"، فإنه لن يتم إطلاقها على فيسبوك عالميا في البداية. يمكن للمستخدمين في نحو 12 دولة بدء استخدام العملة الرقمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إصدارها.

منذ متى يعمل فيسبوك على عملته المشفرة؟ استكشف فيسبوك لأول مرة عالم العملات الرقمية منذ ما يقرب من 10 سنوات، مع إنشاء Facebook Credits، وهو رمز دفع للتطبيقات على فيسبوك، لكنه فشل وبعد عامين، تم إغلاقه. المشروع الحالي، الذي بدأ العام الماضي، أكد فيسبوك أنه كان يستكشف الخيارات داخل blockchain عملاق

منذ متى يعمل فيسبوك على عملته المشفرة؟

استكشف فيسبوك لأول مرة عالم العملات الرقمية منذ ما يقرب من 10 سنوات، مع إنشاء Facebook Credits، وهو رمز دفع للتطبيقات على فيسبوك، لكنه فشل وبعد عامين، تم إغلاقه.

المشروع الحالي، الذي بدأ العام الماضي، أكد فيسبوك أنه كان يستكشف الخيارات داخل blockchain عملاق الشبكات الاجتماعية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام، فإن أكثر من 50 شخصًا يعملون سرا في مشروع فيسبوك، ويعملون من مبنى لا يمكن الوصول إليه لموظفي فيسبوك الآخرين.

في 2 مايو الجاري، أنشأ موقع فيسبوك الرسمي شركة تطوير جديدة تسمى Libra Networks في جنيف، سويسرا، تقوم الشركة بتوفير الخدمات المالية والتقنية وتطوير الأجهزة والبرامج ذات الصلة. حيث إن Libra هو اسم المشروع الداخلى للشبكة الاجتماعية للعملة الرقمية.

ما استخدامات العملة الرقمية؟

على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل حول استخدامات تلك العملة، فإنه من المحتمل جدا استخدامها كطريقة آمنة لإرسال واستقبال الأموال دون الحاجة إلى حساب مصرفي. وفقًا لتقرير بي بي سي، يجري فيسبوك محادثات مع عدد من التجار عبر الإنترنت لقبول العملة كطريقة دفع مقابل رسوم أقل للمعاملات.

من المتوقع أيضًا استخدام العملة المشفرة على منصات مثل واتس آب، ماسينجر وإنستجرام، المملوكة لفيسبوك، للسماح للأشخاص الذين ليس لديهم حساب بنكي بتحويل القيمة إلى بعضهم وبعض من خلال نظام فيسبوك، حسب موقع "أخبار العملات الرقمية".

من المحتمل أن تكون العملة الرقمية الجديدة عملة مستقرة مرتبطة بعملات مختلفة، مثل الدولار والين واليورو.

ما الذي يحاول فيسبوك تحقيقه؟ ولماذا لا يستخدم عملة مشفرة أخرى أو حتى يستخدم البتكوين؟ ولماذا يحاول تعطيل بتكوين من خلال التعاون مع البنوك والحكومات؟

نظرًا لعدم دعم بتكوين من قبل القطاع المصرفي والحكومات الكبيرة، يحاول فيسبوك حشد جميع الخدمات المصرية والحكومات المؤثرة إلى جانبه. التقى مارك زوكربيرج مع محافظ بنك إنجلترا مارك كارني وتواصل أيضًا مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية. إلى جانب ذلك، يجري فيسبوك محادثات مع شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون.

يمكن لمن لا يفضل التعامل مع العملة المعماة "بتكوين" لأن اللا مركزية أمر مخيف، أن يأتي إلى فيسبوك للحصول على عملة مركزية.

ما إيجابيات وسلبيات العملة الرقمية الجديدة؟

كل ذلك، يقودنا إلى إيجابيات وسلبيات العملة الرقمية المشفرة، حيث توجد ردود فعل متباينة في مجتمع التشفير حول خطط فيسبوك. لكن من أهم إيجابيات تلك العملة أنها مركزية.

مع اللا مركزية كقيمة أساسية لعملة بتكوين والعديد من العملات المشفرة الأخرى، من الطبيعي أن نقول إن عملة فيسبوك المشفرة لا يمكن تسميتها على أنها عملة مشفرة على الإطلاق. ستعمل العملة الجديدة على blockchain، لكن فيسبوك سيكون لديه القدرة الكاملة على الوصول إلى جميع شبكة البيانات، لذا فهناك العديد من الثغرات الأمنية حول السلامة والخصوصية في تلك النقطة.

لكن الأهم من ذلك، أن الكثير من القيم الأساسية التي تملكها بتكوين

والعملات المشفرة، لا تشارك العملة الجديدة.

كما أشار جاريك هيلمان، أستاذ فى كلية لندن للاقتصاد بجامعة كامبريدج، متخصص فى النظم النقدية: "قد تكون العملة الرقمية الجديدة واحدة من الأحداث الأكثر أهمية في التاريخ القصير للعملات المشفرة. مع وجود ما يقرب من 30 مليون مستخدم للعملة المشفرة، و2.4 مليارات مستخدم شهريا لفيسبوك، سيتم فتح عالم العملة المشفرة لجزء كبير من العالم، بعد إطلاق عملة فيسبوك الرقمية".

أضاف هيلمان أن العملة الجديدة مركزية، ولا يمكن مقارنتها مع بتكوين بعدة طرق، لكنها يمكن أن توفر بوابة إلى جميع العملات المشفرة الأخرى لمليارات الأشخاص. بمجرد قيامهم بالخطوة الأولى عبر فيسبوك، سيتم فتح عالم جديد بالكامل من العملات المشفرة لهم.