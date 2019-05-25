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كل ما تريد معرفته عن عملة فيسبوك الرقمية الجديدة

يطلق فيسبوك عملة رقمية تؤمن طرقا رخيصة وآمنة للدفع دون الحاجة إلى حساب بنكي، كما يريد كسر الحواجز المالية والتنافس مع البنوك وتقليل تكاليف المستهلكين
تحرير:مي فؤاد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فيسبوك
فيسبوك
يقتحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عالم العملات المشفرة. وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سيطلق عملاق التواصل الاجتماعي عملة رقمية مشفرة تسمى "GlobalCoin" بحلول عام 2020. متى سيتم إطلاق عملة فيسبوك الرقمية؟.. يخطط فيسبوك لبدء اختبار عملته المشفرة في العام الجاري، ليطرحها للجمهور بحلول 2020. على الرغم من اسم العملة "GlobalCoin"، فإنه لن يتم إطلاقها على فيسبوك عالميا في البداية. يمكن للمستخدمين في نحو 12 دولة بدء استخدام العملة الرقمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إصدارها.
منذ متى يعمل  فيسبوك على عملته المشفرة؟ استكشف فيسبوك لأول مرة عالم العملات الرقمية منذ ما يقرب من 10 سنوات، مع إنشاء Facebook Credits، وهو رمز دفع للتطبيقات على فيسبوك، لكنه فشل وبعد عامين، تم إغلاقه. المشروع الحالي، الذي بدأ العام الماضي، أكد فيسبوك أنه كان يستكشف الخيارات داخل blockchain عملاق
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جوجل-تطلق-مساعد Google الشخصي باللغة العربية في مصر‎ (2)

«جوجل» الخاسر الأكبر من وقف أندرويد على هواتف هواوي

ربما يكلف قرار شركة جوجل حول حظر جميع خدماتها عن الشركة الصينية هواوي، ما يقرب من 425 مليون دولار من العائدات السنوية المفقودة. جاء ذلك التقدير من شركة أبحاث الأسهم Nomura Instinet، التي نشرت هذه الأرقام استجابة للتقارير، حول عدم ترخيص جوجل نظام أندرويد لهواتف الشركة الصينية. لم يعد لجوجل الكثير من الخيارات في هذا الشأن، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملاق الصيني هواوي، ضمن القائمة السوداء هذا الشهر، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على الشركات الأمريكية، التعامل مع شركة الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الصينية، مرة أخرى.
موبايلات هواوي أونور

أشهر التطبيقات المهددة بالتوقف بعد مشكلة هواوي

على خلفية الأزمة التي دارت رحاها في الأيام الأخيرة بين شركة هواوي الصينية وجوجل الأمريكية، هناك مستخدمون كثر بالملايين لهواتف هواوي، فإذا كنت تستخدم حاليًا هاتف هواوي، فسوف تظل قادرا على تحديث تطبيقاتك، لكن لن يصلك تحديثات أمنية حول نظام التشغيل، ولن تتمكن من استخدام متصفح جوجل كروم يوتيوب وخرائط جوجل بالإضافة إلى «جيميل». وبالطبع أغلب المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الأساسية فليس هناك بدائل يمكن تعويضها، خصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والشركة مضطربة وليس هناك أي بشائر بالتفاوض معا حتى الآن.
هواوى (1)

3 أسلحة من هواوي الصينية للرد على جوجل الأمريكية

على خلفية الأزمات الكبيرة الواقعة بين الصين وأمريكا، يبدو أن التحديات التي تواجهها شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم خلال الفترة القليلة الماضية على وشك الزوال نهائياً، فالعملاق الصيني أخذ يرتب لمثل هذه التحديات منذ سنوات طويلة لم نكن نعلم بها شيئا، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة أنظمة التسلح التي تستخدمها هواوي في مواجهة مثل تلك الأزمات والتحديات العالمية التي يمر بها أي كيان تكنولوجي هدفه الوصول للريادة العالمية في مجال تقنية الأجهزة الذكية.
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