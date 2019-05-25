تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بكامل طاقم عملها لحلول عيد الفطر المبارك بما يطرحه من أولويات فى العمل ومن ضرورة لتوفير السلع الغذائية بمنافذ الوزارة المختلفة.

تحرير:أسماء فتحى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.

السلع المستهدف توافرها: تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها لجمهور المواطنين ويأتى على رأسها الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة واللحوم المستوردة، والأسماك والرنجة، فضلا عن الزيوت بأنواعها المختلفة والأرز والسكر والمكرونات المتنوعة لسد احتياجات المواطنين من السلع

السلع المستهدف توافرها:

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها لجمهور المواطنين ويأتى على رأسها الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة واللحوم المستوردة، والأسماك والرنجة، فضلا عن الزيوت بأنواعها المختلفة والأرز والسكر والمكرونات المتنوعة لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين ستضخ كميات كبيرة من السلع فى منافذها المختلفة قبل حلول عيد الفطر المبارك بفارق أسعار عن السوق الخارجية تصل الى 20% فى بعض المنتجات.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف الدخول فى منافسة سعرية مع الأسواق الخارجية وهى المحاولة الأكثر نجاحا لضبط السعر بالأسواق ومنع استغلال المواطنين، خاصة أن قانون السوق يعتمد على حجم العرض والطلب ووفقا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر لا يمكن التدخل فى تحديد الأسعار وإنما الأداء الأكثر تأثيرا فى ضبط السعر هو طرح سلع بأسعار أقل للمواطنين.

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تعديل مواعيد عمل المخابز وتوفير الخبز:

وتستهدف وزارة التموين من خلال خطتها للاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك توفير الخبز للمواطنين فى مختلف المحافظات، فضلا عن إعادة مواعيد العمل في المخابز إلى ما كانت عليه قبل حلول شهر رمضان.

وقال عطية حماد رئيس شعبة مخابز غرفة القاهرة التجارية، إن وزارة التموين تسعى لتوفير احتياجات المخابز من الدقيق حتى لا تحدث أية أزمات مرتقبة من خلال عودة الضغط على الشراء مجددا، مضيفا أن مواعيد العمل أيضا ستعود لما كانت عليه، مشيرا إلى أن توفير الخبز للمواطن خلال عيد الفطر المبارك أحد أهم أولويات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع أصحاب المخابز فى جميع أنحاء الجمهورية.





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توفير أنابيب البوتاجاز:

عادة ما يسبق عيد الفطر المبارك إقبالا كبيرا على شراء أنابيب البوتاجاز وهو الأمر الذى تسعى وزارة التموين من خلال خطتها المرتقبة للتعامل مع جميع أزمات عيد الفطر المبارك إلى التغلب عليه.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاونها مع وزارة البترول الذى يستهدف توفير حصة البوتاجاز المنزلي، فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية حتى لا يحدث أى خلل فى توفير البوتاجاز أو محاولة بعض التجار الاستفادة من زيادة الطلب ورفع الأسعار.

وقال أحمد عبد الغفار عضو مجلس ادارة شعبة المواد البترولية، أن وزارة التموين اتفقت مع وزارة البترول على زيادة حصة البوتاجاز بنحو 20% منعا لأى أزمات مرتقبة وأى نقص فى المعروض مقابل زيادة الطلب، فضلا عن تسكين مفتش فى كل مستودع بوتاجاز للإشراف على التوزيع، مؤكدا أن وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المختصة عليها العبء الأكبر من خلال تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين حتى لا يحدث أى رفع فى الأسعار المعلنة.

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جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من المقرر أن تعلن عن إلغائها إجازات المفتشين التموينيين كما جرت العادة خلال أيام عيد الفطر المبارك، فضلا عن إنشاء غرفة عمليات لتلقى الشكاوى على مدار اليوم داخل ديوان عام الوزارة.