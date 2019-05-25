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تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بكامل طاقم عملها لحلول عيد الفطر المبارك بما يطرحه من أولويات فى العمل ومن ضرورة لتوفير السلع الغذائية بمنافذ الوزارة المختلفة.
تحرير:أسماء فتحى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
السلع
السلع
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
السلع المستهدف توافرها: تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها لجمهور المواطنين ويأتى على رأسها الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة واللحوم المستوردة، والأسماك والرنجة، فضلا عن الزيوت بأنواعها المختلفة والأرز والسكر والمكرونات المتنوعة لسد احتياجات المواطنين من السلع
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3 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

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بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018. وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
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السعيد: تشكيل الصندوق السيادي يستند إلى خبرات مصرية

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10 % زيادة فى مبيعات الأسماك لهذه الأسباب

تحركت اليوم، السبت، أسواق الأسماك نحو الانتعاش بعد موجة من الركود شبه التام الذى سيطر على سوقى الجملة والتجزئة، الأمر الذى وصل إلى إغلاق أغلب المحلات التجارية تأثرا بتوقف حركة البيع، إلا أن الإقبال عاد مجددا وسط ترقب لمزيد من الحراك مع حلول عيد الفطر المبارك، التجار بدورهم أرجعوا الأمر إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية، وأعلنت غرفة القاهرة التجارية أن السوق تتعافى من حالة الركود لتحقق الانتعاشة المرجوة منها خلال الأيام العشرة المقبلة.
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بطاقات-تموينية

مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
بطاقات-تموينية

تعديل بيانات بطاقة التموين بهذه الإجراءات

يتساءل الكثيرون حول إمكانية وجود آلية لتعديل البطاقة التموينية قبل إيقافها، ويراود البعض قلقا بشأن الخوف من إيقافها والفترة اللازمة لإجراء هذا التعديل، خاصة إذا كان الأمر مرتبطا بالحالة الاجتماعية أو إسقاط الدعم عن أحد الأعضاء نتيجة موته أو سفره للخارج، وهنا فالإسراع فى تعديل البطاقة بمبادرة من أفرادها هو العنصر الأهم فى هذه المعادلة، والتى تحمى المواطن من توقف بطاقته التموينية، حيث أنه أمر واقع لا محالة فى حال التأكد من وجود أى خلل فى البيانات، وهو ما تقوم به وزارة التموين فى مراحل تنقيتها الحالية للبطاقات.
بطاقات-تموينية

في 10 خطوات.. كيف تستعيد بطاقتك التموينية الموقوفة؟

فى الوقت الذي يعانى فيه المواطن من عدم القدرة على استصدار بطاقة تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد وما يتبع ذلك من مدى زمنى طويل، فهناك من تعد أزمتهم أقرب لذلك وهم الذين توقفت بطاقاتهم التموينية لأنهم لم يصرفوا حصتهم من الدعم لمدة تجاوزت الـ6 أشهر وفقا للإجراءات المتبعة بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن، وفى التقرير التالى نقدم لهم خطوات استعادة هذه البطاقة التموينية وإعادة تشغيلها مجددا لصرف المستحقات السلعية وفارق نقاط الخبز.
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حقيقة حذف 10 ملايين مواطن من بطاقة التموين بعد رمضان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، حقيقة الأنباء التي ترددت حول اتجاه وزارة التموين لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارهم غير مستحقين للدعم، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء تماما، وأنه لا صحة على الإطلاق للأنباء التي تشير إلى حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان، مشددة على لن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني.
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