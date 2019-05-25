زوجة تقيم دعوى خلع لرفض زوجها استعانتها بخادمة

صاحبة القضية: منزلي كبير ولا أقوى على تنظيفه بمفردي ولديّ طفلان متمسكان بي، لا أتحرك بسببهما حين وجودى معهما بالمنزل ووالدهما يرفض ذهابهما إلى الحضانة إن تقاعدت عن عملي

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

ندم زوجة- تعبيرية

أقامت موظفة فى إحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، وذلك لرفضه استعانتها بخادمة فى أعمال المنزل، إذ إنها تتمسك بعملها وترفض التفرغ لتلبية احتياجات أسرتها، وفى نفس الوقت تعجز عن تلبية جميع متطلبات منزلها وابنيها، من نظافة وطهي ورعاية للصغيرين، ولذلك فكرت فى الاستعانة بخادمة، لكن زوجها متمسك بعدم دخول شخص آخر في المنزل، ومصر على قيام زوجته بطهي الطعام، ويوبخها على ما يراه منها من إهمال، ويرفض مساعدتها ولو برعاية ابنيهما لوقت محدود لحين تمكين الزوجة من إعداد الطعام، مع إصرار شديد على تركها عملها دون إرادتها.

شرحت صاحبة الدعوى التى أقامتها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أنها على فرض تخليها عن عملها، لن تستطيع تلبية احتياجات أسرتها كاملة، إذ أوضحت أنها تسكن فى شقة كبيرة مكونة من 4 حجرات وملحقاتها، وصالة استقبال واسعة، وأن لديها طفلين أحدهما أقل من عامين، وكلاهما شديد التعلق بها، وينطلقان فى الصراخ إذا نهضت من

شرحت صاحبة الدعوى التى أقامتها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أنها على فرض تخليها عن عملها، لن تستطيع تلبية احتياجات أسرتها كاملة، إذ أوضحت أنها تسكن فى شقة كبيرة مكونة من 4 حجرات وملحقاتها، وصالة استقبال واسعة، وأن لديها طفلين أحدهما أقل من عامين، وكلاهما شديد التعلق بها، وينطلقان فى الصراخ إذا نهضت من أمامهما للطهى أو القيام بأى عمل منزلي، فإذا أخذت إجازة ومعها طفلاها فلن تقضى شيئا من احتياجات المنزل نهائيا، ما يضطرها إلى أخذهما للحضانة لحين إنجاز أعمال المنزل، وحين تنتهي وتذهب لإحضارهما تكون استهلكت كامل طاقتها، ولا تستطيع رعايتهما لباقى اليوم، ولا النهوض للعمل فى اليوم التالي من شدة التعب والإرهاق.



وتؤكد صاحبة الدعوى أنها تودع طفليها بدار حضانة نهارًا، وتعود أولا إلى منزلها لطهي الطعام، ثم تذهب إلى الحضانة لإحضار طفليها، وتعاني من إرهاق جسدي شديد بسبب مسؤولياتها، وتشدد على أن عملها بريء من الأمر، وأنها إذا جلست فى المنزل بطفليها فإنها ستعجز عن عمل أى شيء ولو إعداد الطعام، وستصاب بجهد مضاعف لإرهاق الطفلين إياها على مدار اليوم كاملًا دون وقت مستقطع فى الحضانة يلهوان فيه مع أقرانهما، ويمارسان خلاله أنشطة مختلفة.



تسدد صاحبة الدعوى نفقات الحضانة من راتبها، وتحرص على إيداع الطفلين بها على سبيل التعلم واكتساب المهارات، وليس فقط بحكم كونها امرأة عاملة، وبالكاد يكفى راتبها نفقات الحضانة واحتياجاتها الشخصية، وهو ما يعده الزوج إرهاقا وإضرارا بالأسرة، إذ إنه ومنزله لا ينتفعان بشيء من عمل وراتب الزوجة، ويراه لا مبرر له، وأن جلوسها مع طفليها والاهتمام بمنزلها أولى من عملها، ونظير هذا يرفض فكرة ذهاب الطفلين إلى الحضانة، وسداده مصروفاتها حال تقاعد زوجته عن العمل.



ومن منطلق احتياجات المنزل لا يتوانى الزوج عن توبيخ زوجته، كلما شاهد فى المنزل بعثرة للعب الأطفال، أو إهمالا فى النظافة، أو إتلاف الطفلين شيئا أو سكبهما طعاما أو شرابا، ويبدأ فى اتهام زوجته بالإهمال والاهتمام بعملها أكثر من فلذتي كبدها، كما يكثر عليها فى طلباته الشخصية مع إعداد مشروبات، وطلب أنواع مختلفة من الأطعمة، وطلبات بإعداد حلوى ومسليات له على مدار الساعة.



فكرت الزوجة فى تخفيف المعاناة عن نفسها بالاستعانة بخادمة لتنظيف المنزل، وإعداد الطعام أسبوعيا، لتتفرغ بذلك إلى طفليها ومتطلبات زوجها، على أن تتحمل هى دفع أجرها، لكن زوجها رفض رفضًا قاطعًا، وأخبرها بأنه لا يحب أن يأكل طعاما إلا من إعداد زوجته، ويأنف من إعداد غريبة للطعام، وحينما ناقشته زوجته فى الفكرة، وأنها تراه متناقضًا حين يأكل فى المطاعم من أيدي غرباء، كان رده أن من يعدون الطعام فى المطاعم هم "شيفات مختصون فى ذلك"، وغير قائمين بأعمال نظافة ونفض أتربة ومسح وغير ذلك، فقررت الزوجة أن تعد الطعام بنفسها، وتكتفى بتنظيف الخادمة للمنزل، إلا أن زوجها رفض أيضًا، إذ يصر على أن كل أعمال المنزل ورعاية الطفلين هي مسؤولية زوجته وحدها، ويصفها بالمهملة لصالح عملها، ويلح فى تخليها عن عملها لكونها مقصرة فى واجبات بيتها، بينما تتمسك الزوجة بعملها، ومع تكرار المشكلات وتفاقم الخلافات طلبت الطلاق، ولما رفض زوجها قررت إقامة دعوى خلع ضده، كما أقامت دعوى نفقة لصغيريها.







