السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.

تعود تفاصيل القضية رقم 35573 جنايات بلبيس لسنة 2014، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطفل «محمد.ز.م.م.ح» 15 سنة، طالب بالتعليم الأزهري، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ على خلفية اتهامه بالانضمام إلى تشكيل «لجنة عمليات نوعية» والذي أسسته جماعة «الإخوان» بغرض الدعوة