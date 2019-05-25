جريمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
تعود تفاصيل القضية رقم 35573 جنايات بلبيس لسنة 2014، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطفل «محمد.ز.م.م.ح» 15 سنة، طالب بالتعليم الأزهري، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ على خلفية اتهامه بالانضمام إلى تشكيل «لجنة عمليات نوعية» والذي أسسته جماعة «الإخوان» بغرض الدعوة
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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غرق

غرق طالب جامعي في ترعة أمام كلية الآداب بالشرقية

لقي طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم السبت؛ غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة «بحر مويس» أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما تبين نزول الطالب للاستحمام بسبب حرارة الجو المرتفعة، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «بحر مويس» أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
القبض-على-متهم

مؤبد ومخدرات.. سقوط عاطل هارب من 30 سنة سجنا بالعاشر

تمكن رجال القول الأمني المتمركز أسفل كوبري «56» بطريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، برئاسة الملازم أول هشام نجم، من قوات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، اليوم السبت، من ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية تصل إلى 30 عامًا سجنا، حيث تبين أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين، إحداهما عقوبتها السجن المؤبد، والأخرى عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة

«امضي لافضحك».. السجن لعاطل صور جاره عاريا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه في القضية رقم 53287 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باستدراج جاره إلى مسكنه، إذ أقدم على تجريده من ملابسه، بعدما هدده بسلاح أبيض «خنجر» كان بحوزته، وذلك لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، قبل أن يسرق هاتفه المحمول، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.
محكمة

قلد شعار الجمهورية.. 10 سنوات سجنا لمحام في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبدالعظيم، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة محامٍ وربة منزل من مدينة الزقازيق، بالسجن لمدة عشر سنوات لكلٍ منهما؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 4894 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير مستندات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية بهدف التحايل على القانون والتأثير على سير إحدى القضايا التي تنظرها المحكمة.
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