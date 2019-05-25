«ستالون»: مخرجو الإعلانات كانوا يسخرون من إعاقتي

تحرير:وكالات ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

سلفستر ستالون

قال الممثل الأمريكي ونجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون لجمهوره من عشاق السينما في مدينة كان الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي يقام على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، إنه لم يتوقع أن ينجح في السينما بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه، لكنه أصبح الآن أحد أشهر رموز هذا الفن. وأضاف "ستالون": "عندما كنت أحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يقول لي "ماذا تقول؟ بأي لغة تتحدث؟". واستكمل: "علمت مدى سوء الوضع عندما سخر مني زميلي أرنولد شوارزينجر قائلا: أنت تتحدث بلكنة".

وذاع صيت ستالون (72 عاما) في عام 1976 بعدما حصل فيلمه الشهير Rocky الذي يدور في أجواء حلبة الملاكمة على جائزة أوسكار ليصبح بعدها أحد أهم نجوم أفلام الحركة في هوليوود عبر سلسلة أفلام "روكي" و"رامبو". لكن ستالون قال إنه عندما كان في بداياته المهنية كانت إعاقته الكلامية تربك المخرجين وزملاءه من الممثلين. وأصبحت