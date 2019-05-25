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«ستالون»: مخرجو الإعلانات كانوا يسخرون من إعاقتي

تحرير:وكالات ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
سلفستر ستالون
سلفستر ستالون
قال الممثل الأمريكي ونجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون لجمهوره من عشاق السينما في مدينة كان الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي يقام على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، إنه لم يتوقع أن ينجح في السينما بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه، لكنه أصبح الآن أحد أشهر رموز هذا الفن. وأضاف "ستالون": "عندما كنت أحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يقول لي "ماذا تقول؟ بأي لغة تتحدث؟". واستكمل: "علمت مدى سوء الوضع عندما سخر مني زميلي أرنولد شوارزينجر قائلا: أنت تتحدث بلكنة".
وذاع صيت ستالون (72 عاما) في عام 1976 بعدما حصل فيلمه الشهير Rocky الذي يدور في أجواء حلبة الملاكمة على جائزة أوسكار ليصبح بعدها أحد أهم نجوم أفلام الحركة في هوليوود عبر سلسلة أفلام "روكي" و"رامبو". لكن ستالون قال إنه عندما كان في بداياته المهنية كانت إعاقته الكلامية تربك المخرجين وزملاءه من الممثلين. وأصبحت
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Mektoub, My Love

مشهد خارج من مخرج عربي في «كان» يشعل غضب النقاد

تسبب عرض فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo للمخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش في إثارة غضب النقاد في مهرجان كان السينمائي، بسبب احتوائه على مشاهد خارجة وهو ما اعتبره النقاد مقزز ولا يليق بالمهرجان، ويعرض النساء كسلعة. وأشعل الفيلم الذي عرض ضمن المسابقة غير الرسمية للمهرجان حفيظة النقاد، مثيرًا حالة من الجدل، إذ رأوا أن مثل الأفلام تجذب جمهور الرجال، دون احترام للنساء، وأنها لا تليق بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وهو ما دفع كثير منهم إلى مغادرة القاعة خلال عرض الفيلم، وعدم الانتظار حتى النهاية بحسب موقع Refinery29 الأمريكي
خالد-الصاوى (2)

خالد الصاوي يتعاون مع تامر عبد المنعم في «الشنطة»

تعاقدت شركة ماركيز هاوس للإنتاج الفني لصاحبها الفنان تامر عبدالمنعم مع الفنان خالد الصاوي، على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان «الشنطة»، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في العمل. فيلم «الشنطة» من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وتحديد أماكن التصوير وبناء الديكورات، ولم تحدد الشركة المنتجة موعدًا نهائيًا لعرض الفيلم بدور السينما.
Young-Ahmed

غرباء في «كان».. 8 دول غير متوقعة تنافس في المهرجان

عوّدنا مهرجان كان السينمائي على اهتمامه بتمثيل كل الدول سينمائيا، سواء كانت من العالم الأول أو الثالث، فلا يوجد أي اعتبار لمدى غنى أو فقر الدولة، المهم هنا هو المحتوى السينمائي الذي تقدمه، ولنفس السبب لم نعد نفاجأ عندما يفوز فيلم غير متوقع، فالعام الماضي فازت اليابان بالسعفة الذهبية عن فيلم Shoplifters. وهذا العام سارت لجنة تحكيم كان على نفس النهج، إذ سمحت بمشاركة دول كثيرة قد لا يعرف الجمهور أنها تمتلك سينما قوية، من بينها دول في إفريقيا وأخرى في أوروبا، فهل تصبح إحداها الحصان الأسود الذي يفوز بالسعفة الذهبية؟
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مخرج أمريكي يفوز في «كان».. والسبب كلبة

حافظ المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، على مكانته كواحد من الفائزين دومًا في مهرجان كان السينمائي، وهذا العام كان من نصيبه الفوز بجائزة طريفة وهي جائزة سعفة "الكلب" التي تذهب للمخرجين الإنسانيين، ممن يستعينوا بحيوانات وتحديًا الكلاب في أفلامهم ويجسدونها بشكل طيب وخيري. وخلال مشاركة "تارانتينو" هذا العام بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، وينافس على السعفة الذهبية "الجائزة الرسمية" للمهرجان، جسد شخصية الكلبة "براندي" ضمن أحداث الفيلم ليجني بفضلها جائزة "سعفة الكلب".
Young-Ahmed

غرباء في «كان».. 8 دول غير متوقعة تنافس في المهرجان

عوّدنا مهرجان كان السينمائي على اهتمامه بتمثيل كل الدول سينمائيا، سواء كانت من العالم الأول أو الثالث، فلا يوجد أي اعتبار لمدى غنى أو فقر الدولة، المهم هنا هو المحتوى السينمائي الذي تقدمه، ولنفس السبب لم نعد نفاجأ عندما يفوز فيلم غير متوقع، فالعام الماضي فازت اليابان بالسعفة الذهبية عن فيلم Shoplifters. وهذا العام سارت لجنة تحكيم كان على نفس النهج، إذ سمحت بمشاركة دول كثيرة قد لا يعرف الجمهور أنها تمتلك سينما قوية، من بينها دول في إفريقيا وأخرى في أوروبا، فهل تصبح إحداها الحصان الأسود الذي يفوز بالسعفة الذهبية؟
.نتفليكس (1)

رغم الحظر.. نتفليكس حاضرة في مهرجان كان

قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أعلن القائمون عليه أن شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني لن تكون حاضرة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وهو ما أثار أزمة جديدة بين نتفليكس وكان، بسبب استمرار الأخير في حظر أعمالها من الوجود في واحد من أكثر المهرجانات السينمائية عَراقة دون وجه حق، في حين كان رد إدارة «كان» أن أفلام نتفليكس لا تستوفى معايير المنافسة داعمةً رفضها بالأدلة. المثير للدهشة أنه رغم هذا الرفض، فإن نتفليكس ما زالت موجودة بشكل واضح في الكواليس، بحسب موقع Livemint الأمريكي.
إيل-فانينج (1)

نجمة هوليوود يغمى عليها في مهرجان كان لهذا السبب

تستمر معاناة نجمات هوليوود مع الموضة، وهذه المرة كانت الممثلة الأمريكية إيل فانينج محل اهتمام كل وسائل الإعلام بعد إغمائها في مهرجان كان السينمائي 2019، لضيق فستانها، حيث تسبب في إصابتها بضيق تنفس، خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان، كجزء من عملها ضمن لجنة تحكيم كان السينمائي، الذي يرأسه المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس. وشاركت "فانينج" موقفها المحرج عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام معلقةً: "من جديد ندفع ثمن أناقتنا، لا تقلقوا أنا بخير، فقط أغمى علي بسبب الفستان"، بحسب موقع Metro البريطاني.
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