قبل ختام «كان».. كيف ظهرت النجمات في حفل amfAR؟

ظهرت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بفستان من اللون الأبيض، بتصميم مميز للغاية، حيث إن الجزء السفلي من الفستان متفاوت الأطوال لينتهي بديل طويل

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

عارضة الأزياء كيندل جينر

مهرجان كان السينمائي يجمع دول العالم، فليس هناك فرق بين المتقدمة والأخرى الفقيرة، حيث إن الفن صوت يصل إلى الآفاق عابرا الحدود، ليسكن في قلوب الأشخاص. وعلى هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي لهذا العام، أقيم حفل amfAR الخيري السنوي، حيث حضر العديد من النجوم من دول العالم كافة، كما تألقت فيه النجمات بأجمل تصميمات الأزياء وأكثرها تميّزًا، من فساتين سهرة وغيرها من التصميمات الرسمية، ودعنا نتعرف معا على أفضل وأسوأ الإطلالات قبل حفل الختام اليوم حسبما ذكرها موقع The New Daily.

تعددت إطلالات النجمات، حيث منهن من اختارت الاستايلات التي تعكس تسعينات القرن الماضي، وأخرى كانت رسمية للغاية، بالإضافة إلى أزياء لم يكن لها نصيب من الجمال كما اعتقدت النجمات التي ارتدتها. اقرأ أيضا: الجرأة عنوان أزياء مهرجان «كان» السينمائي إيفا لونجوريا في فستان باللون الأبيض ظهرت