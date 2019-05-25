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قبل ختام «كان».. كيف ظهرت النجمات في حفل amfAR؟

ظهرت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بفستان من اللون الأبيض، بتصميم مميز للغاية، حيث إن الجزء السفلي من الفستان متفاوت الأطوال لينتهي بديل طويل
تحرير:فيروز ياسر ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
عارضة الأزياء كيندل جينر
عارضة الأزياء كيندل جينر
مهرجان كان السينمائي يجمع دول العالم، فليس هناك فرق بين المتقدمة والأخرى الفقيرة، حيث إن الفن صوت يصل إلى الآفاق عابرا الحدود، ليسكن في قلوب الأشخاص. وعلى هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي لهذا العام، أقيم حفل amfAR الخيري السنوي، حيث حضر العديد من النجوم من دول العالم كافة، كما تألقت فيه النجمات بأجمل تصميمات الأزياء وأكثرها تميّزًا، من فساتين سهرة وغيرها من التصميمات الرسمية، ودعنا نتعرف معا على أفضل وأسوأ الإطلالات قبل حفل الختام اليوم حسبما ذكرها موقع The New Daily.
تعددت إطلالات النجمات، حيث منهن من اختارت الاستايلات التي تعكس تسعينات القرن الماضي، وأخرى كانت رسمية للغاية، بالإضافة إلى أزياء لم يكن لها نصيب من الجمال كما اعتقدت النجمات التي ارتدتها. اقرأ أيضا: الجرأة عنوان أزياء مهرجان «كان» السينمائي   إيفا لونجوريا في فستان باللون الأبيض ظهرت
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بنطلون واسع على جبينز

أفكار لارتداء البنطلون الواسع في رمضان

تحتارين خلال الشهر الكريم في الملابس التي من الأفضل ارتداؤها، وبالرغم من الأكوام المتراكمة بداخل دولابك فإن أغلبها لا يناسبك في رمضان على عكس الأيام العادية. والعبايات تحتاج إلى أجسام معينة أو قد لا تفضلينها، كما أنك من الفتيات العاملات التي تحتاج إلى التنويع للذهاب إلى العمل، وبجانب ارتداء الفساتين والكارديجان، يمكنك اختيار البنطلون الواسع بقماشاته المختلفة، حيث إنه لا يشعرك بالحر وسهل في الحركة بالإضافة إلى أنه يناسب جميع الأجسام، لذا تعرفي على أفضل الطرق لارتدائه.
بنطلون على بليزر

هنساعدك تلبسي إيه في الحر.. الصنادل مريحة

تستيقظين في الصباح للاستعداد للذهاب إلى العمل، ولأن درجات الحرارة مرتفعة تحتارين فيما يجب ارتداؤه، خاصة أن الرطوبة عالية وستقضين وقتا طويلا بالخارج، ما بين أشعة الشمس القاسية والهواء شديد السخونة، بالإضافة إلى الأتربة العالقة في الجو. خلال الصيف تحتاج كل فتاة إلى ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وفي نفس الوقت تساعدها على الحركة بشكل كبير، ولأن الفساتين والعبايات، بالإضافة إلى البناطيل الواسعة، تنتشر في رمضان على وجه الخصوص، لأنها فضفاضة، فإليك أفكارا لارتداء الملابس خلال الموجة الحارة التي تنتظرك.
Deepika Padukone (8)

الجرأة عنوان أزياء مهرجان «كان» السينمائي

تُقام المهرجانات السينمائية العالمية خلال العام بأشكال مختلفة، ومنها مهرجان كان السينمائي الذي بدأ في 14 مايو الجاري، حيث يظهر النجوم والنجمات على السجادة الحمراء بأزياء البعض منها غريب، وأخرى مبهرة للغاية، وخلال هذه الفعاليات يُصنف مصممو الأزياء أسوأ وأفضل الإطلالات. خلال الأسبوع الماضي، قدم مصمم الأزياء العالمي زالك بوزين، فستانا ورديا لفت الأنظار كثيرا في الحفل السنوي لمعهد ميت جالا، كما ظهرت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون بإطلالة مبهرة للغاية وعلى غير العادة، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة Harper's BAZAAR.
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