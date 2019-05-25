قبل ختام «كان».. كيف ظهرت النجمات في حفل amfAR؟

ظهرت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بفستان من اللون الأبيض، بتصميم مميز للغاية، حيث إن الجزء السفلي من الفستان متفاوت الأطوال لينتهي بديل طويل
مهرجان كان السينمائي يجمع دول العالم، فليس هناك فرق بين المتقدمة والأخرى الفقيرة، حيث إن الفن صوت يصل إلى الآفاق عابرا الحدود، ليسكن في قلوب الأشخاص.
وعلى هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي لهذا العام، أقيم حفل amfAR الخيري السنوي، حيث حضر العديد من النجوم من دول العالم كافة، كما تألقت فيه النجمات بأجمل تصميمات الأزياء وأكثرها تميّزًا، من فساتين سهرة وغيرها من التصميمات الرسمية، ودعنا نتعرف معا على أفضل وأسوأ الإطلالات قبل حفل الختام اليوم حسبما ذكرها موقع The New Daily.
تعددت إطلالات النجمات، حيث منهن من اختارت الاستايلات التي تعكس تسعينات القرن الماضي، وأخرى كانت رسمية للغاية، بالإضافة إلى أزياء لم يكن لها نصيب من الجمال كما اعتقدت النجمات التي ارتدتها.
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إيفا لونجوريا في فستان باللون الأبيض
ظهرت
تعددت إطلالات النجمات، حيث منهن من اختارت الاستايلات التي تعكس تسعينات القرن الماضي، وأخرى كانت رسمية للغاية، بالإضافة إلى أزياء لم يكن لها نصيب من الجمال كما اعتقدت النجمات التي ارتدتها.
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إيفا لونجوريا في فستان باللون الأبيض
ظهرت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بفستان من اللون الأبيض، بتصميم مميز للغاية، حيث إن الجزء السفلي من الفستان متفاوت الأطوال لينتهي بديل طويل، كما أنه يكشف عن ساقيها من الأمام نتيجة طوله القصير، وبالطبع مكشوف الكتفين، وتزينه حبات من الكريستال، وعند النظر إلى حذائها، فإنها ترتدي صندلا بكعب وأقراطا ماسية كبيرة الحجم، كما أنها اختارت أن يكون شعرها للوراء ليشكف عن كامل وجهها.
دوا ليبا في فستان كشكش من فالنتينو
مغنية ومؤلفة إنجليزية من أصول ألبانية، اختارت أن ترتدي فستانا مميزا للغاية، بالطبع لونه الأحمر مثير، كما أنه مصنوع من طبقات من الكشكش المزينة بالريش بشكل لافت، بقصة الكتف الواحد، ويكشف عن ساق واحدة، كما ارتدت أيضا صندلا أحمر بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية لافتة، واختارت تصفيف الشعر على شكل «ديل حصان»، واختارت الممثلة الشاب فستانها من فالنتينو.
كيارا فيراني تظهر بالوردي خلال الحفل
كيارا فيراني مصممة أزياء شابة، وبالطبع يغلب طابع الجمال على إطلالاتها، حيث اختارت فستانا من اللون الوردي من طبقات مختلفة من الخلف، كما أنه قصير جدا من الأمام ليكشف عن ساقيها والصندل الذي اختارته، حيث ارتدت واحدا فضيا، مع قلادة فضية لها دلاية على شكل قلب أزرق.
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لي يوتشون ترتدي فستانا سيمون
ظهرت الممثلة والمؤلفة الصينية بفستان من اللون السيمون، يكشف عن صدرها، كما أنه قصير من الأمام وطويل من الخلف، لكنها اختارت مجوهرات ليست جميلة، ولا تليق بالفستان، حيث كان العقد ضخما، كما أن حذاءها الفضي لا يتناسب مع الفستان خاصة أنه ليس بكعب.
كوكو روشا تفاجئ الجميع بإطلالة جريئة
ملامحها الحادة مع بشرتها البيضاء يكشفان عن إطلالتها الجريئة واختيارها لستايل الفستان الذي ارتدته خلال الحفل، حيث ارتدت فستانا من اللون الوردي الغامق، يشبه الفساتين التي كانت ترتديها الملكات في أفلام الكرتون، كما اختارت رفع شعرها وارتداء عقد فضي متوسط الحجم، بالإضافة إلى صندل من اللون الفضي ذو كعب.
هيلي كلاوسون بزي رسمي في الحفل
ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة خلال الحفل بزي رسمي للغاية، حيث ارتدت بليزر أسود طويلا مرصعا بنقوشات فصية، ليكشف عن ساقيها تماما، كما اختارت حذاء بكعب من اللون الأسود، يكشف عن فيونكة لافتة للغاية.
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ستيلا ماكسويل بفستان من اللون الأزرق الفاتح
لمعت عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل بفستان من اللون الأزرق الفاتح، يكشف عن كتف واحد، كما أنه طويل لكنه مفتوح ناحية إحدى الساقين، ويحتوي على مجموعة من التطريزات الفضية، كما أنها ارتدت أقراطا من نفس لون الفستان.