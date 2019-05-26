جربي التشيز كيك الكراميل على سفرتك في رمضان

تحرير:آية أشرف ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تشيز كيك الكراميل

التشيز كيك من الحلويات اللذيذة التي نحبها جميعًا صغارا وكبارا، فهي من الحلويات المشهورة ولكن لا تحاول ربة المنزل عملها في البيت بدلا من شرائها بأسعار خيالية من المحلات، خاصة في شهر رمضان. والتشيز كيك بالكراميل نوع من أنواع الحلويات الفرنسية، وهي عبارة عن طبقة بسكويت مطحون وفوقها طبقة كريمة ممزوجة بالجبنة وتعلوها طبقة غنية من الكراميل اللذيذة والبندق المقرمش، في السطور التالية نشرح لك بالتفصيل طريقة بسيطة لعمل تشيز كيك الكراميل لإسعاد أطفالك وعائلتك في رمضان.

تشيز كيك الكريم كراميل المكونات كوب ونصف بسكويت 5 ملاعق زبدة 2 ملعقة سكر بني 4 علب جبن كريمي كوب سكر بني 2 ملعقة زبدة 5 بيضات فانيليا طريقة التحضير:- - في صينية التشيز كيك ضعي الزيت. - في وعاء اخلطي البسكويت مع الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط ناعما. - ضعي خليط البسكويت في الصينية. - ضعي الصينية