صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

جربي التشيز كيك الكراميل على سفرتك في رمضان

تحرير:آية أشرف ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
تشيز كيك الكراميل
تشيز كيك الكراميل
التشيز كيك من الحلويات اللذيذة التي نحبها جميعًا صغارا وكبارا، فهي من الحلويات المشهورة ولكن لا تحاول ربة المنزل عملها في البيت بدلا من شرائها بأسعار خيالية من المحلات، خاصة في شهر رمضان. والتشيز كيك بالكراميل نوع من أنواع الحلويات الفرنسية، وهي عبارة عن طبقة بسكويت مطحون وفوقها طبقة كريمة ممزوجة بالجبنة وتعلوها طبقة غنية من الكراميل اللذيذة والبندق المقرمش، في السطور التالية نشرح لك بالتفصيل طريقة بسيطة لعمل تشيز كيك الكراميل لإسعاد أطفالك وعائلتك في رمضان.
تشيز كيك الكريم كراميل المكونات كوب ونصف بسكويت 5 ملاعق زبدة 2 ملعقة سكر بني 4 علب جبن كريمي كوب سكر بني 2 ملعقة زبدة 5 بيضات فانيليا   طريقة التحضير:- - في صينية التشيز كيك ضعي الزيت. - في وعاء اخلطي البسكويت مع الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط ناعما. - ضعي خليط البسكويت في الصينية. - ضعي الصينية
اقرأ المزيد
عصير-الافوكادو

عصير الأفوكادو مفيد في رمضان.. جربيه في البيت

الأفوكادو من النباتات المفيدة والتي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة وقيمته الغذائية عالية، كما أنه يحتوي على الدهون الصحية غير المشبعة للجسم، إضافة إلى الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويعمل أيضًا على الشعور بالشبع وبالتالي مهم في حالات إنقاص الوزن، عصير الأفوكادو من المشروبات المهمة على سفرة رمضان ويجب الحرص على تناولها للحصول على الفوائد السابقة، يمكنك عمله لعائلتك في المنزل بسهولة بعدة طرق، منها إضافة العسل الأبيض أو الموز.
طريقة_عمل_مجدرة_الرز.

سفرة اليوم الـ21 من رمضان.. جربي مجدرة الأرز

يمكنك عمل بعض الأكلات الشعبية التي اعتدنا على تناولها من أمهاتنا، استغلي فوائد هذه الأكلات وقدميها لأطفالك وعائلتك بدلا من الأكلات التقليدية التي تقدمينها إليهم طوال شهر رمضان الكريم، ومن هذه الأكلات الكشك والأرز الأصفر وبيض العيون والكشري، وغيرها من الأكلات الشعبية اللذيذة التي تجعلنا نتناول كميات كبيرة من الطعام؛ لذلك تسمى بالأكلات "الحرشة"، والمجدرة بالأرز مع كباب الحلة وسلطة الجرجير من هذه الأنواع، وتصلح للعزومات. في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل هذه الأصناف بسهولة.
كرات التمر بالمكسرات

كرات التمر لذيذة ومفيدة.. جربيها في 10 دقائق

الحلويات من الأشياء المهمة بعد تناول وجبة الإفطار، هناك العديد من الأنواع التي نتناولها خلال هذا الشهر الكريم، أبرزها الكنافة بأنواعها والقطايف وبلح الشام، يمكنك التجديد أيضًا في أصناف الحلويات التي تقدميها لعائلتك وعدم شراء الحلويات من الخارج بأسعار باهظة الثمن خاصة بعد أرتفاع الأسعار الفترة الآخيرة، كرات التمر من الحلويات المهمة واللذيذة في رمضان وتمدنا بالطاقة التي يحتاجها الجسم لتعويض ساعات الصيام، في السطور التالية نقدم لك طريقة عمل كرات التمر بسهولة لعائلتك…
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org