تردد قناة «Time Sport» الناقلة لمباريات أمم إفريقيا

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

كأس أمم إفريقيا

قبل أيام من إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل، وبالتزامن مع موعد بحث عشاق الكرة في مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة، أطلقت مجموعة "إعلام المصريين" برئاسة تامر مرسي، الإعلان الترويجي لقناة «تايم سبورت» التي أطلقتها المجموعة بالشراكة مع هيئة الإعلام الوطنية خصيصًا لمتابعة وتغطية مباريات (كان 2019)، ومن المقرر أن تبدأ القناة بثها الأول، اليوم السبت، عبر قمر «نايل سات»، بصورة مجانية غير مشفرة.

قناة تايم سبورت «Time sport» ستكون متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي، كما تبث القناة عبر قمر «نايل سات» الصناعي من خلال هذا التردد: معدل الترميز (أفقي 27500)- معامل تصحيح الخطأ (5/6)- التردد (11449 H)- القمر (نايل سات). وتعرض