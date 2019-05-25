رياضة

تردد قناة «Time Sport» الناقلة لمباريات أمم إفريقيا

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
قبل أيام من إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل، وبالتزامن مع موعد بحث عشاق الكرة في مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة، أطلقت مجموعة "إعلام المصريين" برئاسة تامر مرسي، الإعلان الترويجي لقناة «تايم سبورت» التي أطلقتها المجموعة بالشراكة مع هيئة الإعلام الوطنية خصيصًا لمتابعة وتغطية مباريات (كان 2019)، ومن المقرر أن تبدأ القناة بثها الأول، اليوم السبت، عبر قمر «نايل سات»، بصورة مجانية غير مشفرة.
قناة تايم سبورت «Time sport» ستكون متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي، كما تبث القناة عبر قمر «نايل سات» الصناعي من خلال هذا التردد: معدل الترميز (أفقي 27500)- معامل تصحيح الخطأ (5/6)- التردد (11449 H)- القمر (نايل سات). وتعرض
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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تعرف على طريقة حجز وشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين لأول مرة بحضور 24 فريقًا، عن انطلاق موقع وتطبيق «تذكرتي» لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، حيث يمكن للمستخدمين شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID، وهناك طريقتان لدفع قيمة التذكرة التي ستقوم بشرائها من الموقع الرسمي للتذاكر، الأولى هي الدفع المباشر ببطاقة الائتمان، والثانية ستكون عبر منافذ فوري، بعد شرائها من الموقع، ولن يكون هناك منفذ مباشر للتذاكر نهائيًا.
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تعرف على تميمة البطولة الإفريقية 2019

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتمثل التميمة شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
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هاني رمزي يكشف حقيقة قائمة المنتخب المسربة لكان 2019

نفى هاني رمزي المدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافير أجيري، اختيار 20 لاعبا ضمن قائمة أولية للمنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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أجيري يصدم نجوم الأهلي والزمالك قبل كأس الأمم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين.
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