تردد قناة «Time Sport» الناقلة لمباريات أمم إفريقيا
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
كأس أمم إفريقيا
قبل أيام من إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل، وبالتزامن مع موعد بحث عشاق الكرة في مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة، أطلقت مجموعة "إعلام المصريين" برئاسة تامر مرسي، الإعلان الترويجي لقناة «تايم سبورت» التي أطلقتها المجموعة بالشراكة مع هيئة الإعلام الوطنية خصيصًا لمتابعة وتغطية مباريات (كان 2019)، ومن المقرر أن تبدأ القناة بثها الأول، اليوم السبت، عبر قمر «نايل سات»، بصورة مجانية غير مشفرة.
قناة تايم سبورت «Time sport» ستكون متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي، كما تبث القناة عبر قمر «نايل سات» الصناعي من خلال هذا التردد: معدل الترميز (أفقي 27500)- معامل تصحيح الخطأ (5/6)- التردد (11449 H)- القمر (نايل سات).
وتعرض
قناة تايم سبورت «Time sport» ستكون متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي، كما تبث القناة عبر قمر «نايل سات» الصناعي من خلال هذا التردد: معدل الترميز (أفقي 27500)- معامل تصحيح الخطأ (5/6)- التردد (11449 H)- القمر (نايل سات).
وتعرض قناة «تايم سبورت» في أول يوم من انطلاقها مجموعة من الفقرات الرياضية المتنوعة، كما يتم عرض البرامج التي ستعرض على شاشة القناة، ومنها برنامج «بث أصلي» وبرنامج «العبها صح» وبرنامج «حدوتة إفريقية».
ويضم فريق عمل "تايم سبورت" أحمد شوبير وسيف زاهر وتامر صقر، ويشارك في الفعاليات المختلفة حسن شحاتة وطه إسماعيل وحسني عبد ربه وآخرون، وفي المحتوى الفني للقناة "حازم إمام، حسني عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور" وغيرهم.
لاستقبال البث الأرضي: