جريمة

غرق طالب جامعي في ترعة أمام كلية الآداب بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم السبت؛ غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة «بحر مويس» أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما تبين نزول الطالب للاستحمام بسبب حرارة الجو المرتفعة، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «بحر مويس» أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
وعلى الفور، انتقل فريق من الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثة، والتي تبين أنها للمدعو «عادل.أ.ع» 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بالجامعة، مُقيم بدائرة مركز الزقازيق، حيث تبين نزوله إلى الترعة برفقة عدد من زملائه للاستحمام هربًا من حرارة الجو المرتفعة،
اقرأ المزيد
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
غرق

انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترع بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثث لأشخاص غرقوا في ترعة بمركز وادي النطرون، وكفر الدوار، منهم اثنين غرقا هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق داخل بيارة بمزرعة بالكيلو 108، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الله عوض رئيس مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين الجثة لـ"أحمد س. م." 14 عاما، من قرية ديبة رشيد، وتم انتشالها، ونقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.
حريق

بسبب حرارة الجو.. حريق يلتهم منزلين في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حريق امتد لمنزلين والتهم محتوياتهم، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. حيث تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من العميد رضا عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق في منزلين بقرية أريمون، لتدفع الحماية المدنية بعدد من السيارات للسيطرة علية بمساعدة الأهالى.
غرق

كان بيغسل التوك توك.. مصرع شاب غرقا في ترعة بالشرقية

لفظ شاب، بالكاد أتم ربيعه السابع عشر، أنفاسه الأخيرة غارقًا في مياه ترعة «بحر مويس» بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وذلك في أثناء قيامه بغسل دراجته البخارية «توك توك» على جسر البحر، حيث انزلقت قدماه وسقط صريعًا في المياه، بينما جرى انتشال الجثة من قبَل شرطة المسطحات المائية، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org