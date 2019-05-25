جريمة

ضبط ربة منزل استولت على 12 مليون جنيه في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ربة منزل لقيامها -بالاشتراك مع زوجها- بتلقى مبالغ مالية من 3 أشخاص بلغت نحو 12 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد شريف مساعد وزير الداخلية، مدير من الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود بلاغ من 3 أشخاص من رعايا إحدى الدول العربية ضد سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية واستيلائها على مبالغ مالية كبيرة.
جاء في البلاغ أن السيدة تحصلت منهم على 12 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية ولم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية. أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة ربة منزل، 36 عاما، سبق اتهامها والحكم
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

1.5 حشيش وربع هيروين.. ضبط 20 تاجر مخدرات بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، في ضبط 20 تاجر مخدرات بحملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط نحو 20 شخصا وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى كيلو ونصف، وربع كيلو جرام هيروين خام، و5 أسلحة نارية خرطوش وطلقات من ذات العيار وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية وهواتف محمولة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 25 هاربا من أحكام قضائية في 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، حملاته الأمنية؛ لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وحائزي الأسلحة وتجار المخدرات، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 25 هاربًا من عدة أحكام في محافظات مختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما داهمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة، وأثمرت الحملة خلال أسبوع عن ضبط 582 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "رشاش، 68 بندقية آلية- 102 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 47 طبنجة – 364 فردا محلي الصنع – 1321 قطعة سلاح أبيض– ورشة لتصنيع الأسلحة النارية )
طعن-بالسكين

عراقي يذبح ربة منزل وطفلها «فسخت خطوبتهما» في ميامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف لغز العثور على جثة المجني عليها "ف.م. ع - ربة منزل" وطفلها "ع. ال.أ - 11 سنة" بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تم تحديد هوية القاتل ويدعى "ع.ن - 29 سنة" بدون عمل ويحمل الجنسية العراقية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة المنتزه أول، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما بمنطقة ميامي، بدائرة القسم.
طعن-بالسكين

إخلاء سبيل أم قتلت طفلها «اللعبي» في الشرقية

أصدر المستشار حازم بشير، رئيس محكمة جُنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإخلاء سبيل ربة منزل تُدعى «جميلة»، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها داخل منزلها بقرية «هرية رزنة» التابعة لدائرة المركز، بسبب «شقاوته» ورفضه المذاكرة، حيث تصادف وجود سكين المنزل في يدها وقت تعنيفها للصغير، لينتهي الأمر بإصابته بطعنة نافذة بقلبه أودت بحياته، بينما استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل، أمس السبت، قبل أن يؤيد القاضي القرار من جديد.
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