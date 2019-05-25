ضبط ربة منزل استولت على 12 مليون جنيه في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ربة منزل لقيامها -بالاشتراك مع زوجها- بتلقى مبالغ مالية من 3 أشخاص بلغت نحو 12 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد شريف مساعد وزير الداخلية، مدير من الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود بلاغ من 3 أشخاص من رعايا إحدى الدول العربية ضد سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية واستيلائها على مبالغ مالية كبيرة.

جاء في البلاغ أن السيدة تحصلت منهم على 12 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية ولم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية. أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة ربة منزل، 36 عاما، سبق اتهامها والحكم