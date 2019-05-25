جريمة

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بتصادم نحو ست سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر. أسفر الحادث عن إصابة ستة عشر شخصًا بجروح وسحجات وكدمات
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حبس-متهمه

ضبط ربة منزل استولت على 12 مليون جنيه في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ربة منزل لقيامها -بالاشتراك مع زوجها- بتلقى مبالغ مالية من 3 أشخاص بلغت نحو 12 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد شريف مساعد وزير الداخلية، مدير من الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود بلاغ من 3 أشخاص من رعايا إحدى الدول العربية ضد سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية واستيلائها على مبالغ مالية كبيرة.
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تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.
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بسبب الحرارة.. انفجار كابينة مقطورة بالعاشر من رمضان

انفجرت كابينة سيارة نقل ثقيل بمقطورة، بطريق «بنها- العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر من رمضان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في «كابينة» سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري الإقليمي «بنها- العاشر من رمضان» بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في القليوبية

صدمت سيارة ميكروباص بمجموعة من الأشخاص، أثناء وقوفهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا بشبين القناطر، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص منهم، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بإصابة 6 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا على طريق قليوب – شبين.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
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