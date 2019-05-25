«العيد من غير بمب».. سر انحسار تجار الألعاب النارية

الحرب بدأت بضربة شحنة ميناء الإسكندرية في يناير الماضى ومطاردة التجار استمرت إلى رمضان، وتم ضبط مليون و335 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية في آخر ضربة
أنهت الأجهزة الأمنية موسم بيع الألعاب النارية سريعًا قبل بدايته بشهور عندما وجهت عدة ضربات موجعة لكبار التجار، الذين أرادوا تهريب أطنان من الألعاب النارية المستوردة من الخارج وإدخالها البلاد عن طريق التهريب، ولكن الأجهزة الأمنية كانت مستعدة لهم مبكرا وتمت مصادرة الصفقات قبل وصولها للداخل، وذلك قبل حلول شهر رمضان بعدة شهور، ليأتي موسم العيد بدوره هادئا، دون حيلة من تجار تلك الممنوعات الذين باتت مخازنهم فارغة، لا يوجد فيها إلا القليل؛ وذلك بسبب الضربات الموجعة اللاحقة بعدما استمرت الجهود الأمنية فى حربها على تلك الألعاب النارية.
وجاءت محاربة الداخلية لتلك الألعاب لتسببها فى الكثير من الكوارث، من بينها الحرائق وإصابة المواطنين بالعاهات والحروق، ومن هنا أعدت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لمطاردة تجار وبائعى الألعاب النارية على مستوى الجمهورية وأماكن تمركزهم وبالتحديد في باب الشعرية والجمالية والعتبة. وفى السطور التالية نستعرض أبرز
وجاءت محاربة الداخلية لتلك الألعاب لتسببها فى الكثير من الكوارث، من بينها الحرائق وإصابة المواطنين بالعاهات والحروق، ومن هنا أعدت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لمطاردة تجار وبائعى الألعاب النارية على مستوى الجمهورية وأماكن تمركزهم وبالتحديد في باب الشعرية والجمالية والعتبة. وفى السطور التالية نستعرض أبرز الضربات الموجعة لتجار الألعاب النارية.
50 طنا فى ميناء الإسكندرية
كانت أقوى الضربات التى وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتجار الألعاب النارية فى يناير الماضى، عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 50 طن ألعاب نارية إلى داخل البلاد.
وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لإحكام السيطرة وتشديد الرقابة على كل الموانئ والمنافذ الجمركية لضبط جميع جرائم التهريب التي من شأنها الإضرار بأمن واقتصاد البلاد، أفادت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى شركات التجارة الكائن مقرها بالقاهرة، باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها (مستلزمات احتفالات) داخل حاويتين، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء بضائع محظورة ضمن مشمول الرسالة.
وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين، أسفرت أعمالها عن ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت 50 طن تقريبا.
التصنيع ممنوع
وخلال فبراير الماضى، نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى ضبط شخصين، لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القليوبية، قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهما، تخصص فى إنتاج وتصنيع الألعاب النارية متخذين من عقار في الخصوص مقرا لتخزين الألعاب النارية والمواد المستخدمة فى تصنيعها.
تمت مداهمة الورشة وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام والمواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية، وطرحها للبيع والتداول.
تاجر قطاعي
أسفرت جهود مباحث قسم شرطة الجمالية عن ضبط تاجر، مقيم بالجيزة، حال وجوده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، وعُثر بداخله على 630 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
صفقة الجمالية
وفى القاهرة كانت آخر ضربات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أمس، عندما ألقت القبض على تاجر ألعاب نارية وبحوزته مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية، قبل توزيعها على عملائه بمنطقة القاهرة لبيعها في عيد الفطر.
تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر، 20 سنة، مقيم بالجيزة، حال وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، مستأجر وكائن بدائرة القسم وبداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.