جريمة

«العيد من غير بمب».. سر انحسار تجار الألعاب النارية

الحرب بدأت بضربة شحنة ميناء الإسكندرية في يناير الماضى ومطاردة التجار استمرت إلى رمضان، وتم ضبط مليون و335 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية في آخر ضربة
تحرير:يونس محمد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
أنهت الأجهزة الأمنية موسم بيع الألعاب النارية سريعًا قبل بدايته بشهور عندما وجهت عدة ضربات موجعة لكبار التجار، الذين أرادوا تهريب أطنان من الألعاب النارية المستوردة من الخارج وإدخالها البلاد عن طريق التهريب، ولكن الأجهزة الأمنية كانت مستعدة لهم مبكرا وتمت مصادرة الصفقات قبل وصولها للداخل، وذلك قبل حلول شهر رمضان بعدة شهور، ليأتي موسم العيد بدوره هادئا، دون حيلة من تجار تلك الممنوعات الذين باتت مخازنهم فارغة، لا يوجد فيها إلا القليل؛ وذلك بسبب الضربات الموجعة اللاحقة بعدما استمرت الجهود الأمنية فى حربها على تلك الألعاب النارية.
وجاءت محاربة الداخلية لتلك الألعاب لتسببها فى الكثير من الكوارث، من بينها الحرائق وإصابة المواطنين بالعاهات والحروق، ومن هنا أعدت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لمطاردة تجار وبائعى الألعاب النارية على مستوى الجمهورية وأماكن تمركزهم وبالتحديد في باب الشعرية والجمالية والعتبة. وفى السطور التالية نستعرض أبرز
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إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
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كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
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مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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سقوط عاطل تخصص فى سرقة أموال الأرامل والسيدات

ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل تخصص فى النصب على الأرامل والأيتام والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بعمله بإحدى الجمعيات الخيرية، والتى تقدم مساعدات مالية ويشترط تحويل مبالغ مالية على هاتفه المحمول.. حيث تلقت الشرطة بلاغا من إحدى المواطنات مقيمة بالإسكندرية، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لقيامه بالنصب عليها من خلال نشره مشاركات تتضمن الإعلان عن جمعية خيرية تقدم مساعدات مالية لسيدات "أرامل، مطلقات" وغيرهم ممن هن فى حاجة لمساعدات وقروض مالية.
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دفاع اقتحام السجون: بيت المقدس وراء تفجير خط الغاز

قال المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، اليوم السبت، إن تنظيم أنصار بيت المقدس هو المسئول عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين مصر وفلسطين في أثناء أحداث 25 يناير. وأوضح دفاع المتهمين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن تنظيم بيت المقدس هو أيضا المسؤول عن كل التعديات التي شهدتها رفح والعريش والشيخ زويد في تلك الفترة. كما أشار إلى أن تنظيم بيت المقدس سبق أن أصدر بيانًا وقت أحداث يناير 2011 أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير خطوط الغاز 13 مرة على التوالي.
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السيطرة على حريق مخزن بويات كرداسة وشقة الهرم

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريقين داخل مخزن بويات بكرداسة والأخر بشقة سكنية بمنطقة الهرم، ولم ينتج عنهم إصابات أو وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات. تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بويات في منطقة كرداسة دون إصابات، وتم تبريد المكان لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة اسباب الحريق.
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حط الجثة في شوال.. تفاصيل جديدة في مقتل تاجر المنتزه

"رجب شخص بيحب الخير ومالهوش في الغلط، كل همه يربي عياله بالحلال ويركز فى شغله ومايعرفش حاجة تانية، علشان كده ربنا فتحها عليه والمحل بقى 3، بس الفترة الأخيرة كان عايز يلم فلوسه من السوق، وحاول يقعد مع ابن خالته علشان ياخد فلوسه منه، لكن التاني غدر بيه وقتله فى نص الشارع، ومش بس كده ده حط جثته في شوال ورماها جنب بيت أخته بكل برود.. بس نقول إيه حسبي الله ونعم الوكيل"، هكذا روى "أحمد" تفاصيل مقتل شقيقه رجب محمد إبراهيم، 49 سنة، الأسبوع الماضي، على يد ابن خالته، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب تجارتهما في الملابس ورغبة الضحية في الحصول على أمواله.
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