«العيد من غير بمب».. سر انحسار تجار الألعاب النارية

الحرب بدأت بضربة شحنة ميناء الإسكندرية في يناير الماضى ومطاردة التجار استمرت إلى رمضان، وتم ضبط مليون و335 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية في آخر ضربة

تحرير:يونس محمد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

الشرطة المصرية

أنهت الأجهزة الأمنية موسم بيع الألعاب النارية سريعًا قبل بدايته بشهور عندما وجهت عدة ضربات موجعة لكبار التجار، الذين أرادوا تهريب أطنان من الألعاب النارية المستوردة من الخارج وإدخالها البلاد عن طريق التهريب، ولكن الأجهزة الأمنية كانت مستعدة لهم مبكرا وتمت مصادرة الصفقات قبل وصولها للداخل، وذلك قبل حلول شهر رمضان بعدة شهور، ليأتي موسم العيد بدوره هادئا، دون حيلة من تجار تلك الممنوعات الذين باتت مخازنهم فارغة، لا يوجد فيها إلا القليل؛ وذلك بسبب الضربات الموجعة اللاحقة بعدما استمرت الجهود الأمنية فى حربها على تلك الألعاب النارية.

وجاءت محاربة الداخلية لتلك الألعاب لتسببها فى الكثير من الكوارث، من بينها الحرائق وإصابة المواطنين بالعاهات والحروق، ومن هنا أعدت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لمطاردة تجار وبائعى الألعاب النارية على مستوى الجمهورية وأماكن تمركزهم وبالتحديد في باب الشعرية والجمالية والعتبة. وفى السطور التالية نستعرض أبرز