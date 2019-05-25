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«هنيدي» لـ«أحمد فهمي»: مبروك على الحجاب

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
يشتهر الممثل الكوميدي محمد هنيدي بمزاحه المتواصل على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعله من أقرب النجوم إلى قلب الجمهور عبر وسائل التوصل الاجتماعي، بسبب إفيهاته، ونكاته المتواصلة مع زملائه من الوسط الفني، وهذه المرة كانت الضحية الممثل أحمد فهمي، بطل مسلسل "الواد سيد الشحات"، إذ استغل "هنيدي" أحد المشاهد التي يظهر فيها "فهمي" مرتديًا حجابا، وأخذ هذه الصورة لينشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مصحوبًا بتعليق: "مبرووك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".
ومن جانبه، لم يسكت "فهمي" ورد بصورة لهنيدي وهو يرتدي الحجاب في إحدى مسرحياته، وكتب: "أنا لما اتحجبت قررت ألتزم.. مش مبين نص شعري"، وتدخل الجمهور بصور للنجمين وهما يعايران بعضهما البعض، ليكونوا هم المستفيدين الأكبر من الوصلة الكوميدية التي دشنها "هنيدي" وفهمي". pic.twitter.com/dU2wr2kved — May
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كوينتن-تارانتينو

مخرج أمريكي يفوز في «كان».. والسبب كلبة

حافظ المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، على مكانته كواحد من الفائزين دومًا في مهرجان كان السينمائي، وهذا العام كان من نصيبه الفوز بجائزة طريفة وهي جائزة سعفة "الكلب" التي تذهب للمخرجين الإنسانيين، ممن يستعينوا بحيوانات وتحديًا الكلاب في أفلامهم ويجسدونها بشكل طيب وخيري. وخلال مشاركة "تارانتينو" هذا العام بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، وينافس على السعفة الذهبية "الجائزة الرسمية" للمهرجان، جسد شخصية الكلبة "براندي" ضمن أحداث الفيلم ليجني بفضلها جائزة "سعفة الكلب".
جورج-وسوف (4)

تصريحات جورج وسوف.. استبدلت صديقي غير الوفي بـ«حمار»

حل النجم الغنائي الكبير جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، على جزءين من البرنامج، وأثناء البرنامج تحدث «أبو وديع» بكل جرأة وأدلى بالعديد من التصريحات الهامة، وبينها: 1- أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي جعلتني قريبا أكثر من الله بسبب معاناتي المرضية. 2- لم أحلم أو أتخيل أن أكون «نجم كبير» ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها، لأني لم أقدم فنا هابطا. 3- أغنية كلام الناس أخذتها من الملحن صلاح الشرنوبي «فوق البيعة» ولم أتوقع نجاحها. 4-لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
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مسلسل سوبر ميرو

سوبر ميرو الحلقة (6).. إيمي تحقق في جريمة سرقة أعضاء

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «سوبر ميرو» بـ"أميرة"، إيمي سمير غانم، جالسة في مكتبها بموقع جريدة "الخبر الأكيد"، وكالمعتاد كان مديرها غاضبًا من تقصيرها في عملها، وقلة عروض الإعلانات التي يتلقونها على الموقع، رغم أن الدعاية مسؤوليتها الأساسية كاختصاصية سوشيال ميديا، وبعد أن أنهى المدير وصلة توبيخ "أميرة"، ذهب إلى زميلها أحمد سلطان، الذي كان يعرض عليه تحقيقا جديدا عن جرائم سرقة أعضاء منتشرة في المستشفيات حاليا، إلا أن المدير واصل السخرية من زميلها أيضًا.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الخامسة قمر هادي.. فيروز تقتل كلبها

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «قمر هادي» بطولة هاني سلامة، بنوبة غضب من هادي بعد لقائه بـ"رجائي" رشدي الشامي، الذي أوصاه برعاية شقيقه عارف اليتيم الذي لا يعرف أحد أنه شقيقه من أم أخرى، ثم كشف له سر ما يحدث حاليا، دون أن يسمع الجمهور شيئًا، إذ ركزت الكاميرا على تعبيرات "هادي" المندهشة" مما يسمع، بعدها أصيب "هادي" بنوبة غضب غريبة وقام بكسر كل زجاجات الخمر الموجودة في منزله، ثم تعدى على صديقه بالضرب، وخرج من المنزل وعائلته وراءه تحاول تهدئته، فمنعهم "رجائي"، ولحق به.
مسلسل قمر هادي

«قمر هادي» الحلقة الرابعة|هادي يكتشف أن له أخا يتيما

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل قمر هادي، بمواجهة خطيرة بين "هادي" هاني سلامة وأسرته، إذ تسبب شك "هادي" المستمر في ذاكرته بعد قيامه بحادثة خطيرة، وفشله في التعرف على أسماء أسرته الحقيقية، في خوف أسرته عليه، لأنه يصدق أنهم يقومون بمؤامرة ضده، ومن هنا قرر "هادي" أن يجمع أسرته حوله ليفهم ما الذي يحدث له بالضبط. ووسط ثورة "هادي" على أسرته واتهامهم بخداعه، سقط "هادي" مغمى عليه على الأرض، وبعد استدعاء الطبيب، طلب منهم أن يبعدوه عن الضغط العصبي، في أعقاب الحادثة التي تعرض لها.
مسلسلات-

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذى يُعد أهم مواسم العام الفنية، إذ يُقدم فيه صُناع الدراما التليفزيونية عددًا كبيرًا من المسلسلات كل عام، وقد تم طرح العديد من الأفيشات والبروموهات الدعائية لجذب انتباه الجمهور للأعمال التى ستُعرض فى رمضان المقبل لعام 2019. وبمطالعة القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان لعام 2019، نجد هذا الموسم الأكثر اختلافًا عن التى عاصرناها فى السنوات الماضية، إذ يشهد غياب نجوم عدة حققوا نجاحات كبيرة من خلاله، ومنهم: عادل إمام، يحيى الفخرانى، يسرا، ولكن هناك آخرين يخوضون السباق ونجحوا فى أن يحافظوا على وجودهم.
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