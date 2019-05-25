«هنيدي» لـ«أحمد فهمي»: مبروك على الحجاب

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

محمد هنيدي

يشتهر الممثل الكوميدي محمد هنيدي بمزاحه المتواصل على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعله من أقرب النجوم إلى قلب الجمهور عبر وسائل التوصل الاجتماعي، بسبب إفيهاته، ونكاته المتواصلة مع زملائه من الوسط الفني، وهذه المرة كانت الضحية الممثل أحمد فهمي، بطل مسلسل "الواد سيد الشحات"، إذ استغل "هنيدي" أحد المشاهد التي يظهر فيها "فهمي" مرتديًا حجابا، وأخذ هذه الصورة لينشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مصحوبًا بتعليق: "مبرووك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".

ومن جانبه، لم يسكت "فهمي" ورد بصورة لهنيدي وهو يرتدي الحجاب في إحدى مسرحياته، وكتب: "أنا لما اتحجبت قررت ألتزم.. مش مبين نص شعري"، وتدخل الجمهور بصور للنجمين وهما يعايران بعضهما البعض، ليكونوا هم المستفيدين الأكبر من الوصلة الكوميدية التي دشنها "هنيدي" وفهمي". pic.twitter.com/dU2wr2kved — May