مانشستر سيتي يبحث عن تجديد عقد ساني

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

ليروي ساني

يبحث مانشستر سيتي عن تجديد تعاقد نجمه الألماني ليروي ساني، حيث تستعد الإدارة لإجراء مباحثات مع ممثليه، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق بعد موسمين، وانتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من التكهنات التي تفيد رغبة بايرن ميونيخ في الحصول على خدماته، ويرغب العملاق البافاري في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل كل من النجم الفرنسي فرانك ريبيري والنجم الهولندي أرين روبين، اللذين تقرر رحيلهما عن العملاق البافاري بنهاية الموسم المنقضي، وذلك حسبما أوضح موقع "فور فور تو".

وشارك ليروي سانى في 47 مباراة في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفًا، إلا أنه عانى كثيرًا لحجز مكان له في التشكيل الأساسي مع مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة من الموسم. ولم يشارك ساني سوى في الدقائق الأخيرة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد،

وشارك ليروي سانى في 47 مباراة في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفًا، إلا أنه عانى كثيرًا لحجز مكان له في التشكيل الأساسي مع مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة من الموسم.



ولم يشارك ساني سوى في الدقائق الأخيرة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد، كما لم يلعب أساسيا سوى في 3 مباريات فقط في آخر 11 مباراة خاضها مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.



وانضم ساني إلى مانشستر سيتي قادما من شالكة منذ 3 سنوات مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، وبكل تأكيد يوجد ضمن خطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا للموسم المقبل، وترغب إدارة السيتي في تجديد تعاقده لتأمين مستقبل الفريق.



يذكر أن ساني توج هذا الموسم مع السيتي بالرباعية المحلية التاريخية من الدرع الخيرية والدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.