رياضة

مانشستر سيتي يبحث عن تجديد عقد ساني

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
ليروي ساني
ليروي ساني
يبحث مانشستر سيتي عن تجديد تعاقد نجمه الألماني ليروي ساني، حيث تستعد الإدارة لإجراء مباحثات مع ممثليه، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق بعد موسمين، وانتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من التكهنات التي تفيد رغبة بايرن ميونيخ في الحصول على خدماته، ويرغب العملاق البافاري في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل كل من النجم الفرنسي فرانك ريبيري والنجم الهولندي أرين روبين، اللذين تقرر رحيلهما عن العملاق البافاري بنهاية الموسم المنقضي، وذلك حسبما أوضح موقع "فور فور تو".
وشارك ليروي سانى في 47 مباراة في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفًا، إلا أنه عانى كثيرًا لحجز مكان له في التشكيل الأساسي مع مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة من الموسم. ولم يشارك ساني سوى في الدقائق الأخيرة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد،
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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بيب-جوارديولا

جوارديولا ينتظر زيادة ضخمة في أجره السنوي

كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا اسمه في سجلات التاريخ من جديد، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة أول أمس السبت، ليصبح السيتي بالتالي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمكن من الفوز بالثلاثية المحلية في موسم واحد، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.
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حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.
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جوارديولا يطالب بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

يدرك المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن هيمنة فريقه مانشستر سيتي على الكرة الإنجليزية، لن يتم النظر إليها بعين الاعتبار إلا إذا توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية المحلية غير المسبوقة، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، إلى جانب التتويج منذ أيام بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة، ليكون فريق بيب واحدًا من أقوى الفرق في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن ذلك الفريق فشل في نقل تلك النجاحات إلى القارة الأوروبية بغد الخروج في آخر موسمين من ربع النهائي.
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من هو وايلدر قاهر جوارديولا في مدرب العام؟

على الرغم من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي رفقة مانشستر سيتي، فإن بيب جوارديولا فشل في الفوز بجائزة أفضل مدرب في إنجلترا، تلك الجائزة التي ذهبت إلى مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر، الذي قاد الفريق للصعود إلى البريميرليج للمرة الأولى منذ 12 عامًا، ليحصل على جائزة أفضل مدرب في إنجلترا من قبل رابطة المدربين التي تمنح لجميع المدربين في جميع الدرجات الإنجليزية، بينما توج بيب جوارديولا بأفضل لقب في البريميرليج، ويملك وايلدر قصصا مثيرة، حيث سبق أن صعد بفرق في 4 درجات مختلفة في الكرة الإنجليزية.
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