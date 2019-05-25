رياضة

مدرب المنتخب السابق يدعم الزمالك ضد نهضة بركان

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
الزمالك
الزمالك
دعم محمود فايز، محلل أداء المنتخب الوطني السابق في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، نادي الزمالك استعدادا لخوض مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية لموسم 2018- 2019، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والمقرر لها غدًا الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى برج العرب، لبدء معسكر تدريبي مغلق حتى موعد المباراة، التي سيغيب عنها الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف.
وكتب محمود فايز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم السبت: "لا بديل عن 90 دقيقة جديدة من القتال والتركيز لانتزاع الكأس الإفريقي. مفيش حاجة اسمها البطولة عايزة الفريق الفلاني أو بتنادي الفريق العلاني، البطولة محتاجة كفاح من أول دقيقة لآخر دقيقة، حلم جديد، طموح جديد، يا رب الكأس
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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رئيس الزمالك يتحدى الأهلي ويرفض مواجهة الجونة والحرس

أكد رئيس نادي الزمالك أن مباراة الأحد أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019، هي بطولة مهمة في تاريخ اللاعبين والنادي، كما وجه في تصريحات تليفزيونية، رسالة للاعبين بأن الزمالك وصل إلى النهائي بجهدهم وأنه لا يلومهم على مباراة الذهاب التي خسرها الفريق بهدف نظيف، ولكن يلوم المدرب كريستيان جروس الذي لم يجرِ تغييرا أخيرا يضيع به الوقت، وأكد رئيس القلعة البيضاء للاعبين أن الجمهور معهم فيجب ألا يخذلوه وأن يكونوا حريصين على الفوز حتى لا يضيع مجهود الموسم، مؤكدا رصد مكافأة لا يتخيلونها لأي لاعب يصنع أو يحرز هدفًا.
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النقاز: قادرون على التعويض.. «ثقتنا لا حدود لها»

أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بالرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد. وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، من هجمة مرتدة فشل دفاع الزمالك في إبعادها عن مرمى عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.
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لاعب بركان عن مواجهة الزمالك: نسعى لدخول التاريخ

أكد حمدي العشير، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، أن فريقه لا يركز حاليًا سوى في مواجهة نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "تركيزنا كبير على مواجهة الزمالك، الذي نعرفه جيدًا، فالفريق الأبيض له تاريخ كبير في البطولات الإفريقية، لذلك سيكون النهائي له طعم خاص بالنسبة لنا جميعًا، في مثل هذه المواجهات تحقيق الفوز أهم من أي شيء، وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصار والتتويج بالبطولة القارية".
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عامر حسين يفجر مفاجأة: الزمالك لم يطلب التأجيل

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إرسال نادي الزمالك طلبا رسميا لتأجيل مبارياته قبل مباراتي نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. وقال عامر في تصريحات لبرنامج «الماتش» بقناة صدى البلد: «لم يصلنا أي مطالبات رسمية حتى الآن من نادي الزمالك لتأجيل مبارياته بالدوري الممتاز كما يتردد في الساعات الأخيرة». وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أنه لم يتلق أي مطالب حتى بالشكل الودي من مسؤولي القلعة البيضاء، متما: «لم تحدث أي مشاورات أو أحاديث من قريب أو من بعيد مع مسئولي الزمالك ومع مسئولي اتحاد الكرة».
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