مدرب المنتخب السابق يدعم الزمالك ضد نهضة بركان

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

الزمالك

دعم محمود فايز، محلل أداء المنتخب الوطني السابق في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، نادي الزمالك استعدادا لخوض مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية لموسم 2018- 2019، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والمقرر لها غدًا الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى برج العرب، لبدء معسكر تدريبي مغلق حتى موعد المباراة، التي سيغيب عنها الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم السبت: "لا بديل عن 90 دقيقة جديدة من القتال والتركيز لانتزاع الكأس الإفريقي. مفيش حاجة اسمها البطولة عايزة الفريق الفلاني أو بتنادي الفريق العلاني، البطولة محتاجة كفاح من أول دقيقة لآخر دقيقة، حلم جديد، طموح جديد، يا رب الكأس