رياضة

المنتخب يصدم الأندية ويرد على أزمة الدوري

تحرير:كريم أحمد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رفضه تأجيل معسكر منتخب الفراعنة إلى يونيو، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، اليوم السبت، أن المدرب المكسيكي أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أن مدة المعسكر في الأساس غير كافية، وما دفعه للموافقة على انطلاق المعسكر 6 يونيو هو رغبة الاتحاد في إنهاء أكبر جزء من لقاءات الدوري. جاء ذلك ردا على التقارير التي أشارت إلى تأجيل معسكر الفراعنة من أجل إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري.
وكانت عدة أندية اعترضت على جدول مواعيد آخر جولة بالمسابقة، وعلى رأسهم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من اليوم السبت، يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ«أزمة مواعيد الدوري»، إذ يرفض الأهلي استكمال المسابقة في حال تأجيل أي مباراة للفريق
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
عدلي-القيعي

القيعي لـ«أبو ريدة»: «يا ترتبها يا تسيبها»

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قائلا: «واضح إن جملة تمضي الأمور كما هو مخطط لها عجباهم، وكأن اتحاد الكرة فوجئ بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية». وأضاف القيعي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، قائلا: «نحن ننادي اتحاد الكرة منذ شهرين باحترام جدول الدوري والالتزام به، لكن لم يحدث ذلك، وأكدوا لنا أن الدوري المصري يدار بعبارة عليا الطلاق».
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عقوبة جديدة من «الكاف» ضد الأهلي.. تعرف على السبب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، توقيع غرامة مالية على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدرها 10 آلاف دولار، على خلفية ما بدر من جماهيره خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي الأخيرة، وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطاب من الكاف بالغرامة الموقعة على النادي الأهلي والبالغة 10 آلاف دولار، بسبب إشعال الجماهير للشماريخ في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام وصن داونز، وكان الفريق الأحمر خرج من دور الثمانية من البطولة عقب الهزيمة أمام الفريق الجنوب إفريقي.
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رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن القلعة الحمراء، طلب بشكل رسمي نقل مباراة إنبي من بتروسبورت إلى برج العرب، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية خاطب الأمانة العامة للقوات المسلحة للتعرف على موقفهم.
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