المنتخب يصدم الأندية ويرد على أزمة الدوري

تحرير:كريم أحمد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

خافيير أجيري

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رفضه تأجيل معسكر منتخب الفراعنة إلى يونيو، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، اليوم السبت، أن المدرب المكسيكي أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أن مدة المعسكر في الأساس غير كافية، وما دفعه للموافقة على انطلاق المعسكر 6 يونيو هو رغبة الاتحاد في إنهاء أكبر جزء من لقاءات الدوري. جاء ذلك ردا على التقارير التي أشارت إلى تأجيل معسكر الفراعنة من أجل إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري.

وكانت عدة أندية اعترضت على جدول مواعيد آخر جولة بالمسابقة، وعلى رأسهم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من اليوم السبت، يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ«أزمة مواعيد الدوري»، إذ يرفض الأهلي استكمال المسابقة في حال تأجيل أي مباراة للفريق

وكانت عدة أندية اعترضت على جدول مواعيد آخر جولة بالمسابقة، وعلى رأسهم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من اليوم السبت، يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ«أزمة مواعيد الدوري»، إذ يرفض الأهلي استكمال المسابقة في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا.



وتقام الجولة الأخيرة من الدوري على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الإثنين 27 مايو الجاري ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو، وأخيرًا 3 مباريات يوم 3 يونيو، على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.



ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني معسكره استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا يوم 6 من الشهر المقبل، إلى جانب ارتباطه بمواجهتين وديتين يومي 13 و16 من نفس الشهر أمام تنزانيا وغينيا على الترتيب.