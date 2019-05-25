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بعد حضور رئيس الحكومة «سحور» ساويرس.. «زايد» تغلي

نجيب ساويرس: نحن لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين.. وسكان المدينة يردون: كل ما هو موجود بالحديقة لا علاقة لساويرس وأتباعه به فهو من أموال الشعب
تحرير:كريم ربيع ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
رئيس الحكومة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس
رئيس الحكومة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس
أثار حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حفل سحور رمضاني بمناسبة إطلاق مشروع «ZED» المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، عاصفة غضب شديدة لدى قطاع كبير من سكان مدينة الشيخ زايد الرافضين إقامة المشروع على الحديقة العامة للمدينة. ومنذ الإعلان عن المشروع أصاب عدد كبير من سكان المدينة الغليان، بسبب سيطرته على الحديقة التي كان من المفترض افتتاحها للجمهور، بخلاف بناء نحو 15 برجًا سكنيا تصل ارتفاعات بعضها إلى 20 دورا، تضم قرابة 5000 شقة، مما يعني زيادة الكثافات والتأثير على مرافق المدينة -بحسب السكان-، الأمر الذي اضطرهم لإقامة دعاوى قضائية ضد المشروع.
سعر الشقة يصل لـ5 ملايين جنيه «Zed» هو مشروع سكني فاخر تابع لشركة Ora Developers، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، يقع المجمع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 165 فدانا، ويقسم إلى وحدات سكنية متعددة فى المساحات، يطل على حديقة الشيخ زايد، وهو أول مجمع سكني في مصر من تمويل رجل الأعمال نجيب
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الاقتصاد-المصري

3 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعد إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
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تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
الدولار

بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018. وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: تشكيل الصندوق السيادي يستند إلى خبرات مصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، مشيرة إلى أن التشكيل يأتي مستندًا إلى خبرات مصرية أصيلة لعدد من المتخصصين وأصحاب الفكر في العديد من المجالات. ونص النظام الأساسي للصندوق على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من وزير التخطيط رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية.
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ء مرشد سياحى أمام الرئيس داخل معبد فيلة (7)

السياحة سلاح الحكومة الأقوى لاستعادة قوة الجنيه

ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة، بعد أن زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط، مصر، من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف. فهل انتعش قطاع السياحة حقًا؟ وما الأسباب التي أدت إلى الانتعاش؟ وكم بلغت نسبة هذه الانتعاشة؟ وما حجم العائدات من السياحة؟ وما مستقبل القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة؟
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
مشروعات-صغيرة (2)

3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
البنك-المركزى-المصرى

قانون البنك المركزي| 12 معلومة يجب أن تعرفها عنه

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وانتهى البنك المركزي من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء، مطلع العام الجاري، على أن يغطي القانون كلا من «البنك المركزي، والبنوك التجارية»، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، والذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي.
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