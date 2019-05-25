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واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

واشنطن ترى أن زيادة القوات والقدرات الإضافية تهدف إلى تعزيز حماية القوات الأمريكية وأمنها، نظرًا إلى التهديدات المستمرّة من جانب إيران، بما في ذلك الحرس الثوري ومؤيدوه
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
سفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية
في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
الخطوات الأمريكية تأتي في وقت تلقي فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء على ما تعتبره خطر هجوم محتمل من جانب إيران، كما تأتي بعد قرارات للتعجيل بنشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية إضافة إلى إرسال قاذفات وصواريخ باتريوت إضافية للشرق الأوسط. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال هذا العدد، واصفًا القرار
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أندريه-بابيش

التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
الاتحاد الأوروبي

هل تقود سيدة المفوضية أو المجلس الأوروبي؟

تترقب أوروبا نتائج انتخابات برلمانها المنعقدة حاليًا، والتي تنتهي بشكل كامل غدًا الأحد، لتبدأ صراعًا من نوع جديد على المناصب العليا داخل أروقة بروكسل، والتي تراها العديد من البلدان والقوى في الاتحاد الأوروبي من الانتصارات السياسية اللازمة. ولا شك أن التوجهات الليبرالية وتوسيع نطاق مشاركة المرأة من الأمور التي تراهن عليها أوروبا بشكل رئيسي، وهو ما جعل بعضهن يعتلي مناصب ضخمة سواء محليًا مثل أنجيلا ميركل وتيريزا ماي أو حتى عالميًا مثل كرستين لاجارد.
تيريزا-ماى-تبكي-بعد الاستقالة

الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.
تيريزا-ماي

ضحية البريكست.. 6 محطات تلخص رحلة ماي بحكم بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الجمعة، استقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت "ماي" في تصريحات: "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".
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عادل-عبد-المهدى

هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟

"سنلعب دور التهدئة في أزمة أمريكا وإيران لا الوساطة"، بهذه الكلمات كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الدور الذي ستلعبه بلاده للحد من الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب بين البلدين. الحكومة العراقية كشفت عن قيامها بدور التهدئة بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع جهود وساطة لسلطنة عمان يقودها وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي زار طهران والتقى نظيره جواد ظريف.
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
ترامب

انقسام بالكونجرس يهدد خطط ترامب تجاه إيران

على الرغم من الهدنة غير المعلنة في التصريحات التصعيدية بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية، تبذل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجهودات كبيرة لتمهيد الجبهة الداخلية لمواجهة أي تحد عسكري في منطقة الخليج. التصعيد الذي وصل لذروته على مدى الأيام القليلة الماضية، بات الآن يصل إلى قاعات الكونجرس الأمريكي، والذي يستمر في عقد نقاشاته بشأن الأوضاع في منطقة الخليج، للتوصل إلى قرارات واضحة المعالم لتكون بمثابة موقف صريح لواشنطن بشأن الأزمة الحالية.
سفارة-أمريكا-في-العراق (2)

استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
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