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التفاصيل الكاملة لكيفية أداء صلاة التهجد

وكيل وزارة الأوقاف لـ«التحرير»: هذه ضوابط ومشروعية صلاة التهجد.. وهناك فرق بين التراويح وصلاة التهجد.. ويكشف وقت صلاة التهجد شرعا وكيفية أدائها
تحرير:باهر القاضى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
الصلاة
الصلاة
يتأهب جموع الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفى تلك الأيام المباركة، يحرص الجميع على أداء صلاة التهجد أسوةً بالرسول، عليه الصلاة والسلام. وأمام ذلك المشهد الروحانى لأداء صلاة التهجد عبر العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، نستعرض خلال هذه السطور فضائل ومشروعية صلاة التهجد، والفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، ووقت صلاة التهجد، وطريقة صلاة التهجد، وكيفية أدائها في العشرة الأواخر من شهر رمضان.
فضائل ومشروعية صلاة التهجد قال الله تعالى: "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا"، فصلاة النافلة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر تسمى شرعا "قيام الليل" سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، وتسمى أيضا تهجدا، خصوصا إذا فُعلت بعد النوم، والمراد بالتهجد
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
حنان-مطاوع-05

حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
احمد-المسلمي-معاون-مباحث-بلبيس (1)

إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
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رمضان زمان

حكم الاحتلام في نهار رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أن الصيام عبادة من العبادات التى اختص الله تعالى نفسه بمعرفة ثواب الصائم دون غيره، والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وبين سيدنا "رسول الله"- صلى الله عليه وسلم- أن القلم يرفع عن النائم فى حديثه الشريف: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ».
اتجاهات-تدمر-الاسنان

حكم استخدام معجون الأسنان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، فى فتوى لها، لبيان حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان في أثناء الصوم، بأنه يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم وعند تغير الفم، وقد كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن «خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.
الحجامة

حكم الحجامة في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن نقل الدم فى نهار رمضان، لا يبطل الصوم بنقل الدم من الصائم؛ لأنه كالحجامة بالنسبة له، وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ لعدم دخوله من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا. واستشهدت الدار، بقول الإمام النووي: "مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم"، مؤكدة أن نقل الدم لا يؤثر في صحة الصوم، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.
شرب-.الماء

حكم شرب الماء أثناء اذان الفجر.. الإفتاء تجيب

شددت دار الإفتاء، فى بيان حكم شرب الماء أثناء سماع آذان الفجر، بأنه على المسلم أن يحتاط جيدا لمواعيد السحور والإمساك حتى لا يقع فى شبهة من فساد صيامه. وأضافت الإفتاء، ردأ على سؤال أن شخص استيقظ من النوم وسمع آذان الفجر واستمر فى شرب الماء رغم ذلك فهل يصح صيامه؟ لا يجوز شرب الماء أثناء الآذان، فقد قال الله تعالى فى سورة البقرة: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" وتشدد الأية الكريمة على ضرورة الإمساك عن الفجر.
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