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3 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي؛ لعدة أسباب منها التوترات العالمية والتضخم
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعد إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
  الفائدة المرتفعة تجذب المستثمرين الأجانب قال تقرير صادر عن شركة "رينيسانس كابيتال" إن مصر لا تزال تقدم أكبر عائدات في العالم على الاستثمار في أدوات الدين هذا العام، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يأتون إلى مصر نتيجة ما وصفه بأنه "أفضل إصلاح اقتصادي" على مستوى الأسواق الناشئة. وأضاف التقرير أنه
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السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
الدولار

بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018. وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: تشكيل الصندوق السيادي يستند إلى خبرات مصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، مشيرة إلى أن التشكيل يأتي مستندًا إلى خبرات مصرية أصيلة لعدد من المتخصصين وأصحاب الفكر في العديد من المجالات. ونص النظام الأساسي للصندوق على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من وزير التخطيط رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية.
اسماك (9)

10 % زيادة فى مبيعات الأسماك لهذه الأسباب

تحركت اليوم، السبت، أسواق الأسماك نحو الانتعاش بعد موجة من الركود شبه التام الذى سيطر على سوقى الجملة والتجزئة، الأمر الذى وصل إلى إغلاق أغلب المحلات التجارية تأثرا بتوقف حركة البيع، إلا أن الإقبال عاد مجددا وسط ترقب لمزيد من الحراك مع حلول عيد الفطر المبارك، التجار بدورهم أرجعوا الأمر إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية، وأعلنت غرفة القاهرة التجارية أن السوق تتعافى من حالة الركود لتحقق الانتعاشة المرجوة منها خلال الأيام العشرة المقبلة.
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الدولار

بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018. وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
طارق-عامر (1)

بعد زيادة الكهرباء.. هل يخفض المركزي أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء. وقررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الماضي، نهاية شهر أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستويَى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

«إتش سي» تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل في 23 مايو 2019، وأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة المقبلة حتى تستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات. وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي": "في حين أن التضخم الشهري جاء منخفضا بشكل استثنائي في أبريل، فإنه من المتوقع أن يرتفع في مايو نظرًا لزيادة طلب المستهلك في أثناء رمضان".
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