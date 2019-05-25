كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

المتهم فى اعترافات بالتحقيقات: كانت تقرضني الأموال وبريق مشغولاتها «الفالصو» جعلنى أظنها ثرية وأطمع بالمزيد.. قاومتني لكنى أجهزت عليها ولما قتلتها لم أجد لديها شيئا

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

جثة - أرشيفية

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.

قُتلت بغرض السرقة، هذا ما أيقنه الأهالي، إذ إنها كانت ترتدي حلقًا وكردانًا وإسورة لم يتم العثور عليها بعد مقتلها، وكانت المفاجأة أن المصوغات المسروقة ليست ذهبًا، ولكنها مشغولات "فالصو"، حسب تأكيد شقيقها الذى يسكن على مقربة منها، والذى كان يملك العقار السكني وباعه شققًا لآخرين، باستثناء الطابق الأرضي

قُتلت بغرض السرقة، هذا ما أيقنه الأهالي، إذ إنها كانت ترتدي حلقًا وكردانًا وإسورة لم يتم العثور عليها بعد مقتلها، وكانت المفاجأة أن المصوغات المسروقة ليست ذهبًا، ولكنها مشغولات "فالصو"، حسب تأكيد شقيقها الذى يسكن على مقربة منها، والذى كان يملك العقار السكني وباعه شققًا لآخرين، باستثناء الطابق الأرضي الذى تسكنه شقيقته منذ وفاة زوجها، وأبدى خلال التحقيقات أسفه على شقيقته التى قُتلت غدرًا بسبب بريق زائف.



استنكر الأهالي مقتل عجوز بولاق التى كانت تؤنس الأهالي بدعواتها، أكثر من استئناسها هى بتواصلهم معها، انقطع صوتها دون مجيب، إذ قال شاهد العيان الذى اكتشف الجثة، أنه معتاد النزول إلى عمله فى الساعة العاشرة صباحًا، وإلقاء التحية على جارته المسنة، فطالما بابها مفتوح فهذا يعني أنها مستيقظة وتجلس خلفه، وتجيب جميع من يلقي عليها التحية، وهذه المرة كان بابها مفتوحا لكنها لم تجبه، فخشي أن يكون مكروه أصابها بحكم سنها، وقصد الباب يطرقه أملًا فى إجابتها حتى دخل الشقة ووجدها غارقة فى دمائها، فاستغاث بالأهالي الذين طلبوا الشرطة.



السيدة المقتولة شهرتها «أم كرم» نسبة إلى نجلها بالتبنى الذى سافر للعمل بالخارج ولم يعد يزورها بعد، وهى مسالمة تقضى وقتها فى الصلاة وقراءة القرآن، والتحدث مع من يقصدنها من جاراتها، أو المارين عليها، لكنها لا تبادر بالتحدث إلى أحد، إلا لو كانت ترغب فى شراء شيء لا تستطيع الخروج لجلبه، كالأدوية والخضراوات وغيره، وكانت تطلب من أي من السكان أو أبنائهم شراء أغراضها، والجميع يحبها ويلبى لها طلباتها دون تردد.



أثارت جريمة قتل السيدة العجوز بتلك البشاعة خلال شهر رمضان المبارك، استنفار قوات الأمن، ففور تحققهم من صحة بلاغ وقوع جريمة قتل، استدعوا خبراء المعمل الجنائي والطب الشرعي، الذين أكدوا وقوع الجريمة قرابة الساعة السابعة صباحًا، وبدأوا فى فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، أملًا فى التوصل إلى مشاهدة مريبة تساعدهم فى تحديد هوية الجاني، لكن لم يكن هناك شيء لافت للانتباه، فسكان البيت يخرجون تباعًا لتأدية عملهم، ومنهم من خرج قبل السابعة ومنهم من خرج بعدها.



تولى فريق البحث الجنائي مناقشة الجميع، صغيرًا وكبيرًا عن مكان وجوده قبل وقوع الجريمة وبعدها بوقت قصير، وكان من بينهم أحد سكان العقار، أفاد أنه خرج من المنزل قرابة الساعة التاسعة صباحًا، لكن كاميرات المراقبة سجلت خروجه فى الساعة السابعة والنصف فى توقيت متزامن مع وقوع الجريمة، وبتفرس رجال المباحث فيه كمشتبه به، أظهر لهم خدشا غائرا فى ذقنه، رجحوا على الفور أن سببه أظافر الضحية التى كانت تحاول المقاومة من براثن قاتلها.



سأل قوات الأمن المشتبه فيه "سعد"، 36 سنة، عن سبب جرحه، فزاد ارتباكه، لكن تمرسه كمسجل له معلومات جنائية، جعله يزعم أن السبب هو الحلاقة، لكن الجرح كان جليًا أنه من أظافر وليس شفرة حلاقة، وبالتضييق عليه اعترف.



المتهم أقر بالتحقيقات أنه "عض اليد التى امتدت إليه"، إذ كان يقصد «أم كرم» لإقراضه أموالًا، وكانت تمنحه ما يريد، فدفعه كرمها معه للطمع، وزاده تزين المجني عليها بمشغولات ظنها ذهبية، إذ قرر التسلل إلى شقتها فى الصباح الباكر، لضمان استغراقها فى النوم تلك الساعات بسبب أجواء ليالي رمضان الساهرة والعامرة بالحركة، وأخذ يفتش بحذر عن أموال دون أن يجد شيئا، ولم يجد أمامه سوى بريق المشغولات التى ترتديها السيدة، وخلال ارتباكه للبحث عن وسيلة لسرقتها، استفاقت السيدة، فهرول إلى المطبخ وجلب سكينًا لقتلها، فحاولت مقاومته واشتبكت معه لكنه أجهز عليها وقتلها.





