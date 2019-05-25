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خالد الصاوي يتعاون مع تامر عبد المنعم في «الشنطة»

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
تعاقدت شركة ماركيز هاوس للإنتاج الفني لصاحبها الفنان تامر عبدالمنعم مع الفنان خالد الصاوي، على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان «الشنطة»، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في العمل. فيلم «الشنطة» من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وتحديد أماكن التصوير وبناء الديكورات، ولم تحدد الشركة المنتجة موعدًا نهائيًا لعرض الفيلم بدور السينما.
ويشار إلى أن خالد الصاوي يغيب عن الموسم الدرامي الحالي رمضان 2019 وكانت آخر أعماله الدرامية، مسلسل «هي ودافنشي» الذي عرض في رمضان 2016. اقرأ أيضًا:خالد الصاوي: مبارك بطل لكنه ترك الحبل على الغارب يذكر أن آخر الأفلام التي شارك فيها تامر عبدالمنعم هو الجزء الثاني من فيلم «المشخصاتي»
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مشهد خارج من مخرج عربي في «كان» يشعل غضب النقاد

تسبب عرض فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo للمخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش في إثارة غضب النقاد في مهرجان كان السينمائي، بسبب احتوائه على مشاهد خارجة وهو ما اعتبره النقاد مقزز ولا يليق بالمهرجان، ويعرض النساء كسلعة. وأشعل الفيلم الذي عرض ضمن المسابقة غير الرسمية للمهرجان حفيظة النقاد، مثيرًا حالة من الجدل، إذ رأوا أن مثل الأفلام تجذب جمهور الرجال، دون احترام للنساء، وأنها لا تليق بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وهو ما دفع كثير منهم إلى مغادرة القاعة خلال عرض الفيلم، وعدم الانتظار حتى النهاية بحسب موقع Refinery29 الأمريكي
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«ستالون»: مخرجو الإعلانات كانوا يسخرون من إعاقتي

قال الممثل الأمريكي ونجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون لجمهوره من عشاق السينما في مدينة كان الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي يقام على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، إنه لم يتوقع أن ينجح في السينما بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه، لكنه أصبح الآن أحد أشهر رموز هذا الفن. وأضاف "ستالون": "عندما كنت أحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يقول لي "ماذا تقول؟ بأي لغة تتحدث؟". واستكمل: "علمت مدى سوء الوضع عندما سخر مني زميلي أرنولد شوارزينجر قائلا: أنت تتحدث بلكنة".
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غرباء في «كان».. 8 دول غير متوقعة تنافس في المهرجان

عوّدنا مهرجان كان السينمائي على اهتمامه بتمثيل كل الدول سينمائيا، سواء كانت من العالم الأول أو الثالث، فلا يوجد أي اعتبار لمدى غنى أو فقر الدولة، المهم هنا هو المحتوى السينمائي الذي تقدمه، ولنفس السبب لم نعد نفاجأ عندما يفوز فيلم غير متوقع، فالعام الماضي فازت اليابان بالسعفة الذهبية عن فيلم Shoplifters. وهذا العام سارت لجنة تحكيم كان على نفس النهج، إذ سمحت بمشاركة دول كثيرة قد لا يعرف الجمهور أنها تمتلك سينما قوية، من بينها دول في إفريقيا وأخرى في أوروبا، فهل تصبح إحداها الحصان الأسود الذي يفوز بالسعفة الذهبية؟
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أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لمحمد ناصر: «إخص بجد»

كلمات شديدة اللهجة وجهها الشاعر أيمن بهجت قمر، اليوم الأربعاء، للإعلامي الإخواني محمد ناصر، بعد ادعاء الأخير أن أغنية الأول الشهيرة "بشرة خير" والتي غناها المطرب الإماراتي حسين الجسمي، كُتبت تحت إشراف فريق روسي كان يُقيم داخل قصر الاتحادية إبان ثورة 30 يونيو في عام 2013. وكتب شاعر الأغنية أيمن بهجت قمر ساخرًا عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": "فعلا كان الظابط الروسي واقف تحت المكتب عندي مستني أخلص الكلمات.. كنا حتى في 94 ميدان موسكو.. إخص بجد".
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