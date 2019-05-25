خالد الصاوي يتعاون مع تامر عبد المنعم في «الشنطة»

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

خالد الصاوي

تعاقدت شركة ماركيز هاوس للإنتاج الفني لصاحبها الفنان تامر عبدالمنعم مع الفنان خالد الصاوي، على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان «الشنطة»، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في العمل. فيلم «الشنطة» من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وتحديد أماكن التصوير وبناء الديكورات، ولم تحدد الشركة المنتجة موعدًا نهائيًا لعرض الفيلم بدور السينما.

ويشار إلى أن خالد الصاوي يغيب عن الموسم الدرامي الحالي رمضان 2019 وكانت آخر أعماله الدرامية، مسلسل «هي ودافنشي» الذي عرض في رمضان 2016. اقرأ أيضًا:خالد الصاوي: مبارك بطل لكنه ترك الحبل على الغارب يذكر أن آخر الأفلام التي شارك فيها تامر عبدالمنعم هو الجزء الثاني من فيلم «المشخصاتي»