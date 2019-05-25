الأرخص والأكفأ.. السيارات المستعملة الأفضل في العالم

يبحث دومًا الجمهور عن السيارات التي تجمع بين الكفاءة والأسعار المعقولة، وهو الأمر الذي يرجح كفة تلك الموديلات في الأسواق العالمية لسنوات طويلة

تحرير:محمود نبيل ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

كورولا

لا شك أن السيارات المستعملة دومًا ما تكون جاذبة لانتباه العديد من الفئات المحبة لها، خاصة أنها توفر خيارات مناسبة لهم على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص في بعض البلدان التي تواجه مشكلات ارتفاع أسعار السيارات بشكل مستمر. ويبحث الجمهور دومًا عن مجموعة السيارات المستعملة التي تجمع بين الكفاءة والقوة والسعر المعقول، خاصة أنها في الأساس كانت خيار الجمهور للهروب من الارتفاع غير المبرر في بعض الأحيان للموديلات المستعملة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي هذا السياق يستعرض موقع "كي بي بي" مجموعة من السيارات الشهيرة والتي تُعرف بأنها تتمتع بكفاءة وأسعار جيدة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. تويوتا كامري ينظر إلى السيارة على أنها من الخيارات الأفضل على مستوى الموديلات المستعملة، وهو الأمر الذي جعلها دومًا ضمن الترشيحات الرئيسية