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الأرخص والأكفأ.. السيارات المستعملة الأفضل في العالم

يبحث دومًا الجمهور عن السيارات التي تجمع بين الكفاءة والأسعار المعقولة، وهو الأمر الذي يرجح كفة تلك الموديلات في الأسواق العالمية لسنوات طويلة
تحرير:محمود نبيل ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
كورولا
كورولا
لا شك أن السيارات المستعملة دومًا ما تكون جاذبة لانتباه العديد من الفئات المحبة لها، خاصة أنها توفر خيارات مناسبة لهم على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص في بعض البلدان التي تواجه مشكلات ارتفاع أسعار السيارات بشكل مستمر. ويبحث الجمهور دومًا عن مجموعة السيارات المستعملة التي تجمع بين الكفاءة والقوة والسعر المعقول، خاصة أنها في الأساس كانت خيار الجمهور للهروب من الارتفاع غير المبرر في بعض الأحيان للموديلات المستعملة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق يستعرض موقع "كي بي بي" مجموعة من السيارات الشهيرة والتي تُعرف بأنها تتمتع بكفاءة وأسعار جيدة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.   تويوتا كامري ينظر إلى السيارة على أنها من الخيارات الأفضل على مستوى الموديلات المستعملة، وهو الأمر الذي جعلها دومًا ضمن الترشيحات الرئيسية
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4 سيارات تحصل على 5 نجوم من برنامج السلامة الأوروبي

أطلق البرنامج الأوروبي لتقييم نسب الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP» عدة فيديوهات تضمنت نتائج لسيارات تم اختبار معدلات الأمان التي توفرها للركاب لطرازات 2019، وكانت من ضمن هذه السيارات «مازدا 3، تويوتا كورولا، رينو كليو، رينج روفر إيفوك». وتعرضت السيارات خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/ س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/ س. كما تعرضت قوائم السيارات الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/ س، وتم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/ س.
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بعد انكسار الحر.. تأكد من سلامة هذه القطع بسيارتك

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مستمرة بالسيارة، وبالأخص بعد انكسارها، حيث لا بد من إعادة النظر فى العديد من القطع الهامة، والتي قد تتأذى بفعل الحرارة الزائدة والاستعمال في الأجواء الحارة لفترات طويلة. ومثلما تحتاج السيارة لتجهيزها قبل الموجات الحارة، قد يتطلب الأمر أيضًا من السائق العمل على إصلاح أو التأكد من سلامة بعض القطع الحيوية في السيارة ومحركها، خاصة أنها قد تتعرض للتلف تحت ضغط الاستعمال المستمر والحرارة الشديدة.
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قبل اشتعالها.. 4 أمور رئيسية لحماية سيارتك في الحر

لا شك أن القيادة في مثل هذه الأجواء الحارة، قد يتبعها خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري، وهو الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا مع السيارة في أثناء القيادة، وذلك حتى يضمن المرء ألا تشتعل السيارة مع الارتفاع الواضح لدرجات الحرارة. تأهيل المحرك للتعامل مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، هو أمر ضروري لتجنب الاشتعال، إلا أن اتباع بعض الخطوات المحددة لتجنب ذلك في حالات السفر والسير بالطرق الطويلة، قد يتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز لتفادي اشتعال السيارة.
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