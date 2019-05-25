الأرخص والأكفأ.. السيارات المستعملة الأفضل في العالم

يبحث دومًا الجمهور عن السيارات التي تجمع بين الكفاءة والأسعار المعقولة، وهو الأمر الذي يرجح كفة تلك الموديلات في الأسواق العالمية لسنوات طويلة
لا شك أن السيارات المستعملة دومًا ما تكون جاذبة لانتباه العديد من الفئات المحبة لها، خاصة أنها توفر خيارات مناسبة لهم على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص في بعض البلدان التي تواجه مشكلات ارتفاع أسعار السيارات بشكل مستمر.
ويبحث الجمهور دومًا عن مجموعة السيارات المستعملة التي تجمع بين الكفاءة والقوة والسعر المعقول، خاصة أنها في الأساس كانت خيار الجمهور للهروب من الارتفاع غير المبرر في بعض الأحيان للموديلات المستعملة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق يستعرض موقع "كي بي بي" مجموعة من السيارات الشهيرة والتي تُعرف بأنها تتمتع بكفاءة وأسعار جيدة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
تويوتا كامري
ينظر إلى السيارة على أنها من الخيارات الأفضل على مستوى الموديلات المستعملة، وهو الأمر الذي جعلها دومًا ضمن الترشيحات الرئيسية
وفي هذا السياق يستعرض موقع "كي بي بي" مجموعة من السيارات الشهيرة والتي تُعرف بأنها تتمتع بكفاءة وأسعار جيدة على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
تويوتا كامري
ينظر إلى السيارة على أنها من الخيارات الأفضل على مستوى الموديلات المستعملة، وهو الأمر الذي جعلها دومًا ضمن الترشيحات الرئيسية للراغبين في شراء موديل قوي، ويتمتع في الوقت نفسه بأسعار معقولة.
وتعد الموديلات التي تنتمي إلى فئات تويوتا كامري عام 2016، هي الأكثر موثوقية للراغبين في شراء سيارات مستعملة على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما أنها حظيت منذ اللحظة الأولى على تأييد كبير من جانب الجمهور الذي دومًا ما يرى تطويرًا في السيارة.
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هوندا أكورد
من بين السيارات التي حاولت شركتها اليابانية العملاقة تطويرها بشكل مكثف على مدى سنوات طويلة، وهو الأمر الذي نجح في نهاية المطاف بإيجاد شرائح جماهيرية مختلفة على مستوى الجماهيرية، لا سيما هؤلاء الذين يبحثون دومًا عن الموديلات المستعملة ذات الكفاءة العالية.
ولا شك أن أسعار هوندا أكورد لموديلات عام 2015 تمنحها ميزة أخرى، قياسًا بالعديد من السيارات السيدان متوسطة الحجم التي يحب الجمهور شراءها مستعملة في الأسواق العالمية.
هوندا سيفيك
هي الشقيقة الكبرى لأكورد، والموديل التاريخي والرئيسي لشركة هوندا عبر أكثر من 40 عامًا، الأمر الذي منحها وجودًا كبيرًا على المستوى الجماهيري والسوقي خلال السنوات العشرين الماضية.
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ومن بين المميزات التي تراهن عليها الشركة اليابانية، هي عملية التطوير المستمرة للموديلات المختلفة لسيارة هوندا سيفيك، التي رجحت كفتها لتكون من بين أهم السيارات التاريخية في أنواع الموديلات المستعملة، وبالأخص تلك التي تم تصنيعها عام 2015.
تويوتا كورولا
يمكن اعتبارها المنافسة الرئيسية لهوندا سيفيك، وصاحبة الوجود الموثوق دومًا في الأسواق العالمية المختلفة، حيث لا يمكن إنكار تاريخها الطويل، الذي دعمته بإصدار عام 2013، والذي كان أكثر سيارة مبيعًا بالأسواق العالمية خلال تلك الفترة.
وتعد موديلات عام 2017 من السيارة اليابانية التاريخية من أهم السيارات المستعملة التي تم تداولها خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يرجح كفتها دومًا لتكون من بين السيارات المستعملة الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
مازدا 3
لا شك أن مازدا 3 واحدة من أهم موديلات السيارات التي نجحت الشركة اليابانية العملاقة في الرهان عليها بشكل رئيسي، لا سيما أن هناك بالفعل العديد من التطويرات والتحديثات التي أدت إلى نجاحها في الأسواق المختلفة، كواحدة من أشهر السيارات المستعملة حاليًا.
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ولا شك أن موديلات عام 2017 من سيارات مازدا 3 تظل دومًا هي الموديلات التي تتمتع بالكفاءة والأسعار المعقولة في نفس الوقت، مما يمنحها تميزًا على مستوى الأسواق.