مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد وصول حنان محمد أمين، 45 عامًا، ربة منزل، وإسلام فؤاد أحمد، 25 عامًا، وهاني فؤاد أحمد، 25 عامًا، إلى المستشفى العام، مصابين بأعراض تسمم وتوفيت الأولى فور وصولها. وعلى الفور انتقل الرائد أحمد المراكبى رئيس مباحث مركز شرطة حوش