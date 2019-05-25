الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان الليلة

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

الزمالك ونهضة بركان

يقام، اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء غدٍ الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تحديد الزي الرسمي للفريقين، حيث سيرتدي الفريق الأبيض زيه التقليدي بالكامل، على أن يرتدي نهضة بركان زيه البرتقالي، ويمثل أيمن حافظ المدير الإداري بالقلعة البيضاء، ناديه في اجتماع الليلة لمعرفة أبرز التعليمات التي يجب اتباعها من قبل مسؤولي الناديين.

ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان. وفي المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق

ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان.



وفي المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة نجاحه في هز الشباك للفوز بالبطولة ومواصلة هيمنة الأندية المغربية عليها للعام الثاني على التوالي، بعدما توج بها مواطنه الرجاء البيضاوي في العام الماضي.



ويسعى الفريق الأبيض للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق حلم محبيه بالفوز بالبطولة، لا سيما بعد حصوله على موافقة السلطات الأمنية على حضور 50 ألف متفرج للقاء.

