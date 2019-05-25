رياضة

الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان الليلة

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
يقام، اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء غدٍ الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تحديد الزي الرسمي للفريقين، حيث سيرتدي الفريق الأبيض زيه التقليدي بالكامل، على أن يرتدي نهضة بركان زيه البرتقالي، ويمثل أيمن حافظ المدير الإداري بالقلعة البيضاء، ناديه في اجتماع الليلة لمعرفة أبرز التعليمات التي يجب اتباعها من قبل مسؤولي الناديين.
ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان. وفي المقابل، يكفي نهضة بركان التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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جماهير-الزمالك

إقبال جماهيري سكندري لشراء تذاكر نهائي الكونفيدرالية

توافد المئات من جماهير نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أمام مقر نادي الأوليمبي بمنطقة باب شرق بالإسكندرية لشراء تذاكر مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية مع فريق نهضة بركان المغربي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفيدرالية، وكان الزمالك قد أعلن عن منافذ بيع التذاكر في القاهرة داخل نادي الزمالك، ونادي الشمس، ونادي السكة، إضافة إلى نادي القضاة، وفي الإسكندرية بالنادي الأوليمبي، وجامعة المنصورة بالدقهلية.
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موعد مباراة الزمالك اليوم والقناة الناقلة

يستعد الملعب «البلدي» بالمغرب، لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يحل ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة تحكيمية، من الجامبي بكاري جاساما، وسيكون حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.
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الزمالك ونهضة بركان.. حازم إمام يخشى سيناريو 2016

تحدث حازم إمام، عضو اتحاد كرة القدم، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة المصيرية المقرر لها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، وقال إمام، في فيديو نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المهمة التي تنتظر الفريق الأبيض تبقى صعبة ولكن ليست مستحيلة، وتحتاج إلى تركيز وجهد عال من اللاعبين.
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الزمالك ونهضة بركان..الأبيض يتفوق على الفرق المغربية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة مصيرية ضد نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة تحكيمية، من الجامبي بكاري جاساما، وسيكون حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.
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