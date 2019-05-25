بعد زيادة سعر الكهرباء..هذه الأجهزة تتحكم في فاتورتك

ترتفع قيمة فواتير الكهرباء أول يوليو المقبل، وفي المقابل تقدم "التحرير" شرحا لقيمة فاتورة الاستهلاك، حسب الأجهزة الكهربائية المستخدمة لدى 26.5 مليون منزل.

تحرير:صابر العربي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

فواتير كهرباء- ارشيفية

مع حلول يوليو المقبل، سيكون 26.5 مليون مشترك، وهو عدد مشتركي المنازل مع وزارة الكهرباء، على موعد مع تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، حسبما أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وتعد الأجهزة الكهربائية، هي المتحكمة في قيمة الفاتورة، إما أن ترفعها بقيمة كبيرة عند استخدامها بكثرة، أو تخفض قيمة الفاتورة عن ترشيد الاستهلاك. وفي هذا السياق، توضح "التحرير" الاستهلاكات الكهربائية وقيمة الفاتورة لكل شريحة من شرائح استهلاك القطاع المنزلي السبعة، لتكون بمثابة البوصلة للوقوف على الاستهلاك الفعلي لكل شريحة.

والبداية مع الشريحة الأولى والتي تضم 3 ملايين مشترك، والاستهلاك من صفر لـ 50 كيلو وات ساعة شهريا، وقيمة الفاتورة التي تستهلك 50 كيلووات ساعة شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 16 جنيها، وهذه الفئة تستخدم “مروحة وتليفزيون صغير و3 لمبات ومكواه وردايو”.. اقرأ أيضًا..(تعرف على دعم"الكهرباء"