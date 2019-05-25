بعد زيادة سعر الكهرباء..هذه الأجهزة تتحكم في فاتورتك
ترتفع قيمة فواتير الكهرباء أول يوليو المقبل، وفي المقابل تقدم "التحرير" شرحا لقيمة فاتورة الاستهلاك، حسب الأجهزة الكهربائية المستخدمة لدى 26.5 مليون منزل.
تحرير:صابر العربي
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
فواتير كهرباء- ارشيفية
مع حلول يوليو المقبل، سيكون 26.5 مليون مشترك، وهو عدد مشتركي المنازل
مع وزارة الكهرباء، على موعد مع تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، حسبما أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وتعد الأجهزة الكهربائية، هي المتحكمة في قيمة الفاتورة، إما أن ترفعها بقيمة كبيرة عند استخدامها بكثرة، أو تخفض قيمة الفاتورة عن ترشيد الاستهلاك.
وفي هذا السياق، توضح "التحرير" الاستهلاكات الكهربائية وقيمة الفاتورة لكل شريحة من شرائح استهلاك القطاع المنزلي السبعة، لتكون بمثابة البوصلة للوقوف على الاستهلاك الفعلي لكل شريحة.
والبداية مع الشريحة الأولى والتي تضم 3 ملايين مشترك، والاستهلاك من صفر لـ 50 كيلو وات ساعة شهريا، وقيمة الفاتورة التي تستهلك 50 كيلووات ساعة شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 16 جنيها، وهذه الفئة تستخدم “مروحة وتليفزيون صغير و3 لمبات ومكواه وردايو”.. اقرأ أيضًا..(تعرف على دعم"الكهرباء"
والبداية مع الشريحة الأولى والتي تضم 3 ملايين مشترك، والاستهلاك من صفر لـ 50 كيلو وات ساعة شهريا، وقيمة الفاتورة التي تستهلك 50 كيلووات ساعة شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 16 جنيها، وهذه الفئة تستخدم “مروحة وتليفزيون صغير و3 لمبات ومكواه وردايو”.. اقرأ أيضًا..(تعرف على دعم"الكهرباء" لمحدودي الدخل والشقق الفاخرة).
وفيما يخص الشريحة الثانية، والتي تضم 4 ملايين مشترك، وتستهلك من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة شهريا، وقيمة الفاتورة عند استهلاك 100 كيلو شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 37 جنيها، وهذه الفئة تستخدم “مروحة وتليفزيون صغير و3 لمبات ومكواه وغسالة وردايو”.
بداية تشغيل التكييف
والشريحة الثالثة، والتي تضم 9.5 مليون مشترك، وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو وات ساعة شهرياً، وقيمة الفاتورة عند استهلاك 200 كيلو شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 106 جنيهات، وهذه الفئة تستخدم”مروحتين وتليفزيون و4 لمبات ومكواه وثلاجة صغيرة 8 قدم، وراديو، وتكييف صغير أو غسالة، وأى منهما يتم تشغيلها فى الأوقات التى يكون الاستهلاك أقل من باقى الأجهزة".
والشريحة الرابعة "أول شرائح متوسطي الدخل"، والتي تضم 6.7 مليون مشترك، وتستهلك من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة شهريا، وقيمة الفاتورة عند استهلاك 350 كيلو شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 234 جنيها، وهذه الفئة تستخدم ”مروحتين ومكواة و6لمبات وتكييف وثلاجة كبيرة وغسالة وراديو وميكروويف وشاشة “lcd”.
2 تكييف وسخان كهربائي
والشريحة الخامسة، والتي تضم 2.5 مليون مشترك، وتستهلك من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة، وقيمة الفاتورة عند استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 538 جنيها، وهذه الفئة تستخدم“مروحتين و8 لمبات ومكواة وميكروويف و2 تليفزيون وشاشة LCD، وتكييف وسخان كهربائى ، وغسالة وثلاجة كبيرة وتكييف كبير”.
وبالانتقال للشريحة السادسة، والتي تضم 440 ألف مشترك، وتستهلك من 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة، وقيمة الفاتورة عند استهلاك 1000 كيلووات ساعة شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 1038 جنيها، وتستخدم هذه الفئة”مروحتين و8 لمبات وميكرو ويف و2 تكييف واحد كبير وواحد صغير وراديو وسخان كهربائى و3 تلفزيونات وشاشة LCD، وثلاجة كبيرة وغسالة"..اقرأ أيضًا..(بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف قيمة فاتورتك).
وفي الختام، نتناول الشريحة السابعة"شريحة كثيفي الاستهلاك"، والتي تضم 204 آلاف مشترك، وتستهلك من 1000 كيلو وات ساعة إلى ما هو أعلى من ذلك، وعلى سبيل المثال، فقيمة الفاتورة عند استهلاك 1001 كيلووات ساعة شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 1143 جنيها، واستهلاك هذه الفئة لن يقل على استخدام ”ميكرو ويف و3 مراوح و12 لمبة و3 تكيفات ولاب توب و3 تليفزيونات و2 سخان كهربائى و2 LCD، وراديو وغسالة ومكواة و2 ثلاجة"، وقيمة الفاتورة على حسب حجم الاستهلاك.
وجاءت الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (30 قرشا بدلا من 22 قرشا)
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (40 قرشا بدلا من 30 قرشا)
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (50 قرشا بدلا من 36 قرشًا)
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (82 قرشا بدلا من 70 قرشا)
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (100 قرش بدلا من 90 قرشا)
الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات (140 قرشا بدلا من 135 قرشا)
الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشا)