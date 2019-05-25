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بعد زيادة سعر الكهرباء..هذه الأجهزة تتحكم في فاتورتك

ترتفع قيمة فواتير الكهرباء أول يوليو المقبل، وفي المقابل تقدم "التحرير" شرحا لقيمة فاتورة الاستهلاك، حسب الأجهزة الكهربائية المستخدمة لدى 26.5 مليون منزل.
تحرير:صابر العربي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
فواتير كهرباء- ارشيفية
فواتير كهرباء- ارشيفية
مع حلول يوليو المقبل، سيكون 26.5 مليون مشترك، وهو عدد مشتركي المنازل مع وزارة الكهرباء، على موعد مع تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، حسبما أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وتعد الأجهزة الكهربائية، هي المتحكمة في قيمة الفاتورة، إما أن ترفعها بقيمة كبيرة عند استخدامها بكثرة، أو تخفض قيمة الفاتورة عن ترشيد الاستهلاك. وفي هذا السياق، توضح "التحرير" الاستهلاكات الكهربائية وقيمة الفاتورة لكل شريحة من شرائح استهلاك القطاع المنزلي السبعة، لتكون بمثابة البوصلة للوقوف على الاستهلاك الفعلي لكل شريحة.
والبداية مع الشريحة الأولى والتي تضم 3 ملايين مشترك، والاستهلاك من صفر لـ 50 كيلو وات ساعة شهريا، وقيمة الفاتورة التي تستهلك 50 كيلووات ساعة شهريا بداية من يوليو المقبل تقدر بـ 16 جنيها، وهذه الفئة تستخدم “مروحة وتليفزيون صغير و3 لمبات ومكواه وردايو”.. اقرأ أيضًا..(تعرف على دعم"الكهرباء"
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
حنان-مطاوع-05

حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
احمد-المسلمي-معاون-مباحث-بلبيس (1)

إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
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رشوة

ضبط موظفين حكوميين بينهم سكرتير محكمة بتهمة الرشوة

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على عدد من المرتشين في وظائف حكومية مختلفة، وأثمرت جهود الرقابة الإدارية، خلال الفترة الماضية، عن ضبط بعض جرائم الرشوة التي كان من أبرزها، ضبط مدير عام الاتحاد العام التعاوني الاستهلاكي المركزي عقب طلبه والحصول على مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مقابل تسهيله إجراءات تسليم حصته في قطعة أرض مملوكة له بالمشاركة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكفر الشيخ.
فاتورة-كهرباء

تعرف على دعم"الكهرباء" لمحدودي الدخل والشقق الفاخرة

مع إعلان وزير الكهرباء، عن الأسعار الجديدة لفواتير الاستهلاك، والتي ستطبق مطلع يوليو المقبل، فالزيادة على كافة شرائح القطاع المنزلي السبعة، بداية من الشرائح الثلاثة الأولى الخاصة بـ"محدودي الدخل"، وصولا إلى الشرائح الأخيرة والخاصة "بسكان الشقق الفاخرة"، فجميعها تحصل دعم من الدولة. وفي البداية، الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات، فقيمة الفاتورة الفعلية 57 جنيها يتحمل المواطن 16 جنيها وتتحمل الدولة 41 جنيها، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، فقيمة الفاتورة الفعلية 114 جنيها، يتحمل المواطن 37 جنيها، وتتحمل الدولة 77 جنيها.
فاتورة-كهرباء

كلاكيت سادس مرة..ننشر زيادات الكهرباء من 2014

تستعرض "التحرير"، تسلسل زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بداية من العام المالي 2014/ 2015 وصولًا إلى العام المالي المقبل 2019/ 2020، بعد أن أعلن وزير الكهرباء عن الزيادة الأخيرة للعام المالي المقبل، أمس الثلاثاء. ويشهد العام المالي المقبل 2019/ 2020، حسب ما قاله الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على أن تحصل الفاتورة بالزيادة الجديدة مطلع أغسطس.
.عداد-الكهرباء (3)

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف قيمة فاتورتك

ينشر "التحرير" قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لعدد من شرائح القطاع المنزلي، بعد زيادة الكهرباء التي أعلن عنها وزير الكهرباء، اليوم، لتُطبق الزيادة على استهلاك شهر يوليو المقبل، وتُحصل على فواتير شهر أغسطس المقبل. والبداية عند استهلاك من صفر حتى 50 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 16 جنيها، واستهلاك حتى 100 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 37 جنيها، وعند استهلاك حتى 150 كيلووات ساعة ستكون قيمة الفاتورة 81 جنيها، وعند استهلاك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 152 جنيها.
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