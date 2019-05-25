مدرب الوداد: جهاد جريشة حرمنا من الفوز على الترجي

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

جهاد جريشة

قال موسى نضاو، مساعد مدرب الوداد البيضاوي، إن فريقه يستحق الفوز في المباراة التي تعادل فيها أمام ضيفه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها تحكيميًا الحكم المونديالي جهاد جريشة، وأضاف نضاو: "أملنا كان كبيرا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، لكن يجب تحية اللاعبين على الجهود التي قدموها طيلة المواجهة، خاصة أننا لعبنا شوطًا كاملاً تقريبًا بـ10 لاعبين، والحكم لم يحتسب هدفا شرعيًا للوداد، كما أنه رفض احتساب ركلة جزاء لنا رغم وجود تقنية الفيديو".

وواصل مدرب الوداد: "الوداد لم يستفد من تقنية الفيديو، لذلك نشعر بالاستياء من الأخطاء التحكيمية التي حرمتنا من الفوز، وفي الأخير، علينا نسيان مباراة الذهاب، والتركيز على الإياب في تونس، نحن نعرف ما ينتظرنا هناك، اللاعبون متحمسون وواعون بالمسؤولية، ولدينا الإمكانات من أجل انتزاع الكأس من رادس". وتعادل

وواصل مدرب الوداد: "الوداد لم يستفد من تقنية الفيديو، لذلك نشعر بالاستياء من الأخطاء التحكيمية التي حرمتنا من الفوز، وفي الأخير، علينا نسيان مباراة الذهاب، والتركيز على الإياب في تونس، نحن نعرف ما ينتظرنا هناك، اللاعبون متحمسون وواعون بالمسؤولية، ولدينا الإمكانات من أجل انتزاع الكأس من رادس".



وتعادل الوداد المغربي أمام ضيفه الترجي التونسي (1/1)، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018-2019، وسجل هدف الترجي فوسيني كوليبالي، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، بينما أحرز هدف الوداد إبراهيم كومارا، في الدقيقة 79.

