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مركز السموم يحذر من عقارين للتخسيس: يسببان الموت

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
"من منا لا يريد جسما متناسقا وممشوق القوام ووجها مستنيرا، فالكثير يبحث عن الوصول للمثالية بأي وسيلة وما أكثر الوسائل غير التقليدية سواء بالحصول على عقاقير أو حقن بهدف إما إنقاص الوزن أو زيادته حتى خرج مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، من عقارين دوائيين انتشرا بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة لزيادة وإنقاص الوزن على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويقبل عليهما الشباب والسيدات، بصورة غير ملحوظة، وأكد المركز أن تناولهما يمثلان خطراً داهماً ويؤديان للوفاة.
وكشف المركز خلال بيان رسمي، انتشار عقار الكورتيزون لزيادة الوزن وعقار الأفدرين لإنقاص الوزن عبر فيسبوك وأقبل عليهما الشباب والسيدات ويتسببان فى الوفاة. أوضح المركز أن الأعراض الجانبية لعقار الأفدرين تبدأ بالشعور بالأرق والإرهاق وارتفاع فى درجات الحرارة مع ضيق الأوعية الدموية وسوء تنظيم دقات القلب، فضلاً
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يت-توابل

افقد وزنك في رمضان بإضافة هذه التوابل إلى طعامك

فات الكثير من شهر رمضان ولم يتبق إلا القليل، وإذا كنت تفكر في فقدان وزنك الزائد الآن أو أنك زدت بعض كيلوجرامات وفي حاجة إلى فقدانها، في البداية عليك التركيز على عادات الأكل، ومحاولة التخلص من العادات السيئة، خاصة أنه لا يوجد شيء محدد يساعدك على إنقاص وزنك بسرعة، ولكن تناول الطعام الصحي والتحرك الجيد، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات. ولا يحلو الطعام بدون إضافة التوابل، حيث يعطي له رائحة مميزة ومذاقا مختلفا، هذا بالإضافة إلى الفوائد الصحية، وهناك بعض التوابل التي لها دور كبير في فقدان الوزن تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Healthline.
التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

تخسيس البطن في رمضان.. احذر الموالح وتناول البروتين

رمضان شهر العزومات ولمة العيلة وتجمع الأصدقاء، مما يفتح شهيتك على تناول المزيد من الطعام، في الوقت الذي تحاول فيه فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة خاصة في منطقة البطن، بالطبع أنت تحاول الحفاظ على مستويات الطاقة لكي تستطيع الصوم والقيام بمهامك بالنهار، لكن من الأفضل تجنب إغراءات الأكلات غير الصحية التي قد تنتشر خلال الشهر الكريم، وإذا أردت حقا التخلص من دهون البطن فعليك التركيز على ما تتناوله كما يجب، لذا هذه النصائح تساعدك قبل أن يفوت الأوان وتخرج من رمضان بدون أن تتخلص من الدهون.
عدم-فقدان-الوزن-في-رمضان

احذر الإجهاد.. هذه العادات تعوق فقدان وزنك في رمضان

على الرغم من أن الصوم تجويع للجسد فإنه إطعام للروح، إذ يمكنك التقرب إلى الله بالصلاة والزكاة والصيام، فتذوق حلاوة الإيمان، وحاول تهذيب نفسك بالتعاملات الجيدة والأفعال الخارجية، ليكون لذلك تأثير عميق في داخل القلوب. والشهر الكريم فرصة كبيرة لخسارة الوزن الزائد واتباع نظام غذائي صحي، وتحقيق اللياقة البدنية المطلوبة، لكن هذا الأمر يتطلب بعض الخطوات للتنفيذ السليم. إذا كنت تتبع نظاما غذائيا من بداية رمضان، ولا تلاحظ أي خسارة في الوزن، بل يمكن شعورك ببعض الزيادة أو أن وزنك زائد، فهناك أسباب لما يحدث، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Ummah Wide.
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