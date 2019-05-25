مركز السموم يحذر من عقارين للتخسيس: يسببان الموت

تحرير:محمد مجلي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

صورة أرشيفية

"من منا لا يريد جسما متناسقا وممشوق القوام ووجها مستنيرا، فالكثير يبحث عن الوصول للمثالية بأي وسيلة وما أكثر الوسائل غير التقليدية سواء بالحصول على عقاقير أو حقن بهدف إما إنقاص الوزن أو زيادته حتى خرج مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، من عقارين دوائيين انتشرا بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة لزيادة وإنقاص الوزن على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويقبل عليهما الشباب والسيدات، بصورة غير ملحوظة، وأكد المركز أن تناولهما يمثلان خطراً داهماً ويؤديان للوفاة.

وكشف المركز خلال بيان رسمي، انتشار عقار الكورتيزون لزيادة الوزن وعقار الأفدرين لإنقاص الوزن عبر فيسبوك وأقبل عليهما الشباب والسيدات ويتسببان فى الوفاة. أوضح المركز أن الأعراض الجانبية لعقار الأفدرين تبدأ بالشعور بالأرق والإرهاق وارتفاع فى درجات الحرارة مع ضيق الأوعية الدموية وسوء تنظيم دقات القلب، فضلاً