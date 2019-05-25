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صور الورقة.. نائب الوزير يحيل طالبا وملاحظين للتحقيق

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني
أحال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، طالبا بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين، للشؤون القانونية وعمل محضر غش له لاكتشاف تصويره ورقة الأسئلة عبر الهاتف، كما تم تحويل الملاحظين ورئيس اللجنة للشؤون القانونية للتهاون في المراقبة داخل هذه اللجنة. جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، لتفقد عدد من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018- 2019 بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.
وفى مستهل الجولة تفقد مجاهد مدرسة الشهيد مصطفى لطفي سلامة الثانوية التجارية بنات، والتي تضم 23 لجنة، حيث تفقد حجرة الكنترول؛ للاطمئنان على عدم وجود عجز في أوراق الامتحان وتجهيز كشوف توقيع الطلاب، ثم تفقد لجان المراقبة للتأكد من هدوء وانتظام الامتحانات، وعدم اصطحاب الطالبات هواتف محمولة. وتابع سير الامتحانات
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البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
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حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
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إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
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جامعة-الاسكندرية

165 حالة غش بآداب الإسكندرية بينهم 3 بالساعة الذكية

أعلنت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، عن ضبط 165 حالة غش بين الطلاب خلال امتحانات نهاية العام، والتى انطلقت فى 4 مايو الماضى، وتستمر لمدة 25 يوما، حيث اتخذ مجلس الكلية قرارا بإحالة جميع الطلاب المتورطين والمتلبسين بالغش إلى مجلس التأديب، واتخاذ ما يلزم وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته الخاصة، وكشفت الكلية عن ضبط حالات مختلفة بين الطلاب سواء تلبس بالغش بواسطة "ورق برشام" بحوزة الطلاب أو استخدام وسائل التكنولوجيا فى الغش أو محاولة الغش بواسطة وسائل مختلفة.
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أسقف شبرا الخيمة يستقبل زوجة قاتل الكاهن: لا ذنب لكِ

استقبل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكوس اليوم الإثنين، زوجة وابنة "كمال.ش" فراش كنيسة مارمرقس بالمنشية الجديدة، المتهم بقتل كاهن الكنيسة "مقار سعد"، وذلك بمقر المطرانية بشارع منتزه محمد علي، بعد أن قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة والعودة إلى الوطن على خلفية الحادث ووعدهم أسقف شبرا الخيمة بتقديم كل أوجه الرعاية، وقرر صرف معاش شهري لهم وفق ما تقرره اللوائح الداخلية للكنيسة في تقديم المساعدات الإنسانية، وطمأنهم بأنهم لا يتحملون ذنب أو تبعات فعلة والدهم.
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80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
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وزير الشباب يحيل مدير مركز «العاشر» للتحقيق

أصدرَّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، قرارًا بإحالة مدير مركز شباب العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ نتيجة الإهمال السائد وعدم نظافة أركان المركز، فيما أشاد في الوقت ذاته بالعاملين بالمركز ومدى التزامهم بخطة العمل وحرصهم على التواجد المستمر، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كافة الأنشطة المختلفة. جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة تفقد خلالها الوزير مركز الشباب بالمدينة عصر اليوم الجمعة.
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