صور الورقة.. نائب الوزير يحيل طالبا وملاحظين للتحقيق

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني

أحال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، طالبا بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين، للشؤون القانونية وعمل محضر غش له لاكتشاف تصويره ورقة الأسئلة عبر الهاتف، كما تم تحويل الملاحظين ورئيس اللجنة للشؤون القانونية للتهاون في المراقبة داخل هذه اللجنة. جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، لتفقد عدد من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018- 2019 بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

وفى مستهل الجولة تفقد مجاهد مدرسة الشهيد مصطفى لطفي سلامة الثانوية التجارية بنات، والتي تضم 23 لجنة، حيث تفقد حجرة الكنترول؛ للاطمئنان على عدم وجود عجز في أوراق الامتحان وتجهيز كشوف توقيع الطلاب، ثم تفقد لجان المراقبة للتأكد من هدوء وانتظام الامتحانات، وعدم اصطحاب الطالبات هواتف محمولة. وتابع سير الامتحانات