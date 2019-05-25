رسميا.. توماس توخيل يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

توماس توخيل

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل إلى يونيو 2021، وحل المدرب السابق لفريق بروسيا دورتموند الألماني في باريس مايو 2018 ليوقع على عقد يمتد لموسمين مع الفريق الباريسي، ومددت إدارة سان جيرمان عقد توخيل لموسم إضافي لينتهي العقد الجديد في يونيو 2021، وتوّج توخيل مع الفريق الباريسي هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي وقاده إلى إحراز السوبر الفرنسي لكنه فشل في التتويج بكأس فرنسا، كما توقفت رحلة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند محطة ثمن النهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال توماس توخيل صاحب الـ45 عامًا: "أنا سعيد جدا وفخور بتمديد عقدي والتزامي مع باريس سان جيرمان"، موجها الشكر إلى النادي ورئيسه ناصر الخليفي "على الثقة التي منحاني إياها". وشدد المدرب توخيل على التزامه الجديد مع سان جيرمان، قائلا: "سيعزز هدفي بإيصال هذا النادي إلى قمة طموحاته بفضل العمل المبذول من

وقال توماس توخيل صاحب الـ45 عامًا: "أنا سعيد جدا وفخور بتمديد عقدي والتزامي مع باريس سان جيرمان"، موجها الشكر إلى النادي ورئيسه ناصر الخليفي "على الثقة التي منحاني إياها".



وشدد المدرب توخيل على التزامه الجديد مع سان جيرمان، قائلا: "سيعزز هدفي بإيصال هذا النادي إلى قمة طموحاته بفضل العمل المبذول من الجميع. أنا أيضا متأثر جدا بعلامات الدعم من المشجعين. أنا مقتنع بأن الأفضل ينتظر هذا النادي".



من جهته، أكد الخليفي: "كل عائلة باريس سان جيرمان يسرها اليوم أن توماس توخيل يمدد عقده، يوفر توماس يوميا طاقة مذهلة، ليس فقط للاعبين، بل لكل النادي، وتوخيل شغوف جدا بكرة القدم، مدرب متطلع جدا وفي الوقت ذاته يستمع للآخرين. لديه خبرة في اللعبة ومواهب كبيرة في الإدارة".

