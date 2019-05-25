رياضة

رسميا.. توماس توخيل يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
توماس توخيل
توماس توخيل
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل إلى يونيو 2021، وحل المدرب السابق لفريق بروسيا دورتموند الألماني في باريس مايو 2018 ليوقع على عقد يمتد لموسمين مع الفريق الباريسي، ومددت إدارة سان جيرمان عقد توخيل لموسم إضافي لينتهي العقد الجديد في يونيو 2021، وتوّج توخيل مع الفريق الباريسي هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي وقاده إلى إحراز السوبر الفرنسي لكنه فشل في التتويج بكأس فرنسا، كما توقفت رحلة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند محطة ثمن النهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال توماس توخيل صاحب الـ45 عامًا: "أنا سعيد جدا وفخور بتمديد عقدي والتزامي مع باريس سان جيرمان"، موجها الشكر إلى النادي ورئيسه ناصر الخليفي "على الثقة التي منحاني إياها". وشدد المدرب توخيل على التزامه الجديد مع سان جيرمان، قائلا: "سيعزز هدفي بإيصال هذا النادي إلى قمة طموحاته بفضل العمل المبذول من
اقرأ المزيد
نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
تذاكر-مباريات-كاس-الامم-الافريقية (1)

«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
اقرأ المزيد من الأخبار
باريس-سان-جيرمان

توخيل يلمح إلى إمكانية رحيل نيمار ومبابي

لم يستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، إمكانية رحيل نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في الصيف المقبل. وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن كرة القدم تحتمل أي مفاجآت، وبالتالي رحيل نيمار ومبابي وارد، كحال ما يحدث في سوق انتقالات اللاعبين، متمًا: «لكنني بالطبع كمدرب أتمنى بقاءهما مع الفريق». وتابع: «في حال رحيل، فمن المؤكد أن النادي سيبحث عن البدائل وسيجدها، وهذا لا يقلل من العلاقة الجيدة التي تجمعني بكلا اللاعبين والاحترام بيننا».
ديفيد-دي-خيا

دي خيا يرفض العرض الأخير لتجديد تعاقده

رفض الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، عرض مانشستر يونايتد الأخير لتجديد تعاقده، حيث بدا واضحًا عدم رغبته في الاستمرار في صفوف اليونايتد لأبعد من الموسم المقبل، ليجبر بالتالي مسؤولي مانشستر يونايتد على بيعه خلال الصيف الجاري، وفشل اليونايتد في تلبية رغبة الحارس الإسباني بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الرقم المعروض عليه من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يخطط لشراء دي خيا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، أو الانتظار للحصول على خدماته بالمجان الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
مبابي‎ (1)

باريس يقطع الطريق على ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

بعد أن أثيرت الشكوك حول مستقبله مع النادي العاصمي، أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن خلاله بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ربطت رحيل اللاعب المتوج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بعد تألقه اللافت للنظر، ودوره في تتويج فريقه ببطولة الدوري، حيث ساهم في 41 هدفًا، سجل 32 تصدر بها هدافي المسابقة، وصنع 9، وهو ما جعل ريال مدريد يدخل في مفاوضات لخطف الموهبة الفرنسية.
توماس-توخيل

باريس سان جيرمان ينهار وتوخيل يتجمل

برر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أسباب انهيار الفريق في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة أمام مونبلييه بنتيجة 2-3، مساء أمس الثلاثاء، وعلى ملعب لا موسون، في الجولة الـ34 من عمر الدوري الفرنسي، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "خسرنا أمام مونبلييه لارتكاب 3 أخطاء فردية قاتلة أمام فريق قوي وشرس على ملعبه ووسط جماهيره، كما أننا نعاني من نقص عددي شديد، ولم يكن لدينا سوى 15 لاعبًا فقط بخلاف عنصرين من فريق الشباب، هذه الأزمة نعاني منها منذ فبراير الماضي، وهي فترة طويلة للغاية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org