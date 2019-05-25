لماذا يلجأ الوزراء إلى إقالة الكفاءات من مناصبهم؟

رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية آخرهم..وعميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان أشهرهم....وحب الناس والتفاني والإخلاص فى العمل السبب

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

حالة من الحزن الشديد خيمت على جنبات وزارة الزراعة، وجميع المهتمين والمتابعين لملف الزراعة فى السنوات الأخيرة، عقب إعلان وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت إقالة الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة من منصبه، حيث مثل القرار صدمة كبيرة، لمن يعرف السباعي عن قرب ويعلم حجم المجهودات التى بذلها وتفانيه الشديد فى أداء مهام عمله وإعلاء مصلحة العمل عن مصلحته الشخصية، حيث كان يصنف أنه من القلائل الذين يعملون بصدق فى الوزارة، ويعتبر البعض الاستبعاد خسارة كبيرة.

عقب انتشار قرار الإقالة خرجت مظاهرات الحب والتأييد للدكتور ممدوح السباعي وهى من المرات القلائل التى يكون هناك إجماع على شخص واحد، حيث علق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على قرار الإقالة قائلين «هذا مصير كل مجتهد، داخل وزارة الزراعة، لكِ الله يا وزارة الزراعة»..

عقب انتشار قرار الإقالة خرجت مظاهرات الحب والتأييد للدكتور ممدوح السباعي وهى من المرات القلائل التى يكون هناك إجماع على شخص واحد، حيث علق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على قرار الإقالة قائلين «هذا مصير كل مجتهد، داخل وزارة الزراعة، لكِ الله يا وزارة الزراعة».. «لا تعليق دا مصير المجتهد».



ومما زاد من حالة التعاطف ومظاهرات الحب تجاه السباعي، رفضه إنهاء المأمورية التى كان بها بمحافظة الأقصر لمكافحة حشرة الحشد، على الرغم من إبلاغه بقرار الإقالة أثناء المهمة.



ومع كثرة هذه الحالات يبقي السؤال الأهم والذى يحتاج إلى إجابة عليه، لماذا يلجأ الوزراء إلى إقالة الكفاءات والمحبوبين فى وزارتهم؟



ولم يكن السباعي هو المسئول الوحيد الذى يتم الإطاحة به فى الأشهر القليلة الماضية من منصبه، أو الشخص الوحيد الذى يدفع ثمن حب الجميع له والإخلاص فى العمل، فمن قبل سبقه العديد من الشخصيات التى أجمع عليها الشارع المصري نلقي الضوء عليها فى التقرير التالي:

إقالة الدكتور جمال شعبان

لم يشفع لقب «دكتور الغلابة» ومحبة الناس للدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق فى الاستمرار فى مهام عمله لمساعدة البسطاء والقضاء على قوائم الانتظار التى كان يعج بها المعهد قبل وصوله كعميد للمعهد، حيث قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فى شهر مارس الماضي إنهاء تكليف الدكتورجمال شعبان، وإحالته للتحقيق، نظرا لما قالت عنه "تقصير في مهام عمله"، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، عميدا للمعهد.



لم يكن أحد بين العاملين بالمعهد والمحيطين به بل والمرضى يختلف على أخلاق وإنسانية ومهنية الدكتور جمال شعبان، وأنه مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق، ويضع مصلحة المريض فى المقام الأول، مما أكسبه حب المرضى فى حالة قلما تتكرر.



وعلى الرغم من أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أرجعت سبب الإقالة إلى التقصير فى العمل إلا أن جميع أرقام شعبان فى معهد القلب تدل على غير ذلك، حيث أجرى المعهد خلال فترة رئاسته ما يزيد على تسعة آلاف حالة قسطرة، وألفي جراحة قلب مفتوح، وفى اليوم الذي صدر فيه قرار إقالته، أجريت 99 عملية قسطرة، و14 عملية جراحة قلب مفتوح، وهو ما لم يستطع أي مركز قلب في العالم أن ينجزه".

رئيس الحجر الزراعي

ولم يكن الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعى السابق، أحسن حالاً من الدكتور ممدوح السباعي حيث فوجئ هو الآخر بقرار من قبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة السابق بإقالته، لدفاعه عن صحة الشعب المصري وتمسكه برفض إدخال أى شحنات قمح مصابة بفطر "الأرجوت" السام بالقمح إلى مصر، ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلب إحاطة، موسى تساءل وقتها قائلا: رفضت دخول شحنات قمح مخالفة فهل ترضون أن يكون جزائى الإقالة؟.

الشيخ أحمد ترك

على الرغم من أن الشكل الظاهري لرحيل الدكتور أحمد ترك مدير الإدارة العامة للتدريب بالوزارة سابقا عن وزارة الأوقاف بعد أن كان أحد قيادتها أنها استقالة إلى أن بواطن الأمور تؤكد على أنها إقالة بعد نشوب خلاف بين ترك وجمعة تعرض لتضييق ممنهج من قبل وزير الأوقاف، ونقله كخطيب بـ 15 مايو.

الخلاف دفع الوزير إلى رفض طلب رسمي من ترك للالتحاق بالعمل بالأزهر الشريف، وبعد تصاعد الخلاف بينهما لجأ ترك إلى الاستقالة هربا من جحيم جمعة على الرغم من المحبة الكبيرة التى كان يحظى بها جمعة فى الشارع المصري وبين الأئمة.



