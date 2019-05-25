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لماذا يلجأ الوزراء إلى إقالة الكفاءات من مناصبهم؟

رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية آخرهم..وعميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان أشهرهم....وحب الناس والتفاني والإخلاص فى العمل السبب
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
حالة من الحزن الشديد خيمت على جنبات وزارة الزراعة، وجميع المهتمين والمتابعين لملف الزراعة فى السنوات الأخيرة، عقب إعلان وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت إقالة الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة من منصبه، حيث مثل القرار صدمة كبيرة، لمن يعرف السباعي عن قرب ويعلم حجم المجهودات التى بذلها وتفانيه الشديد فى أداء مهام عمله وإعلاء مصلحة العمل عن مصلحته الشخصية، حيث كان يصنف أنه من القلائل الذين يعملون بصدق فى الوزارة، ويعتبر البعض الاستبعاد خسارة كبيرة.
عقب انتشار قرار الإقالة خرجت مظاهرات الحب والتأييد للدكتور ممدوح السباعي وهى من المرات القلائل التى يكون هناك إجماع على شخص واحد، حيث علق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على قرار الإقالة قائلين «هذا مصير كل مجتهد، داخل وزارة الزراعة، لكِ الله يا وزارة الزراعة»..
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البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
حنان-مطاوع-05

حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
احمد-المسلمي-معاون-مباحث-بلبيس (1)

إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
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الزراعة: نفذنا 63 مشروعا بـ16 مليار جنيه في 5 سنوات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة نسبة تصحر أراضيها، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مشيرة إلى سعى الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية خلال هذا العام لتصل إلى حوالي 10.6 مليون فدان، مقابل 10 ملايين فدان في العام الماضي، وهناك 192 دولة على مستوى العالم متأثرة بظاهرة التصحر، بسبب ظواهر وعوامل طبيعية مثل: التغيرات المناخية والجفاف، وأسباب أخرى تتعلق بالعنصر البشري مثل: التعدي على الأراضي الخصبة.
لحوم-حمراء

الحكومة توضح حقيقة استيراد لحوم صينية فاسدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، صحة ما تردد من أنباء تفيد بتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي واستخدامها في محلات الوجبات السريعة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن مصر لا تستورد أية لحوم من الصين نهائيا، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وتوجد حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم.
انتحار

حبوب الغلة القاتلة في الصيدليات.. من يمنع هذا الخطر؟

شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاع عدد حالات الانتحار فى مصر، بسبب تناول حبوب "حفظ الغلة" من التسوس أو القاتل الصامت كما يطلق عليها؛ حيث أصبحت هى الوسيلة الأسرع والأكثر رواجًا فى عدد من المحافظات، لاحتوائها على الكثير من المواد شديدة السمية وقدرتها على إنهاء حياة الإنسان فى دقائق معدودة، وهو الأمر الذى أدى إلى استنفار جميع أجهزة الدولة، ومجلس النواب، من أجل التصدي لها والحفاظ على أرواح المصريين. وكانت الصيدلية بوصلة سهام النقد الأولى، خاصة أنها تبيع هذه الحبوب للمواطنين.
قمح (10)

رطوبة القمح.. أزمة جديدة بين الفلاحين و«التموين»

بالتزامن مع بدء موسم حصاد محصول القمح، حذرت وزارة التموين المزارعين المحليين من بيع القمح للحكومة بمستويات رطوبة أعلى من المستوى المقبول، وقالت الوزارة إن برودة الطقس وتغير المناخ تسببا في ارتفاع نسبة الرطوبة ببعض المحصول المحلي والذي حاول المزارعون بيعه للحكومة، وأكدت الوزارة أنها لن تشتري مثل هذا القمح. الوزارة أرجعت السبب في عدم تسلمها أقماحا مرتفعة الرطوبة إلى حرصها على تسلم أقماح ذات جودة عالية، وهو ما دفعها إلى مناشدة المزارعين والموردين الالتزام بنسب الرطوبة المحددة، طبقاً للمواصفات القياسية.
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