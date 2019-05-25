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هل تقود سيدة المفوضية أو المجلس الأوروبي؟

تنادي بعض المجموعات السياسية في أوروبا أن تتولى سيدة منصب رئيس المفوضية أو المجلس الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في إطار المساواة بين الجنسين
تحرير:محمود نبيل ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
تترقب أوروبا نتائج انتخابات برلمانها المنعقدة حاليًا، والتي تنتهي بشكل كامل غدًا الأحد، لتبدأ صراعًا من نوع جديد على المناصب العليا داخل أروقة بروكسل، والتي تراها العديد من البلدان والقوى في الاتحاد الأوروبي من الانتصارات السياسية اللازمة. ولا شك أن التوجهات الليبرالية وتوسيع نطاق مشاركة المرأة من الأمور التي تراهن عليها أوروبا بشكل رئيسي، وهو ما جعل بعضهن يعتلي مناصب ضخمة سواء محليًا مثل أنجيلا ميركل وتيريزا ماي أو حتى عالميًا مثل كرستين لاجارد.
وحسب ما ذكرته صحيفة التليجراف البريطانية، فإن هناك تيارا قويا داخل الاتحاد الأوروبي يحث القادة على اختيار امرأة واحدة على الأقل في المناصب العليا باليورو، وتحديدًا عند استبدال جان كلود يونكر ودونالد تاسك كرئيسين للمفوضية والمجلس الأوروبي، وهي مناصب لم تعرف في تاريخها سوى الرجال. بحثًا عن السيطرة.. ميركل
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أندريه-بابيش

التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
بارجة-امريكية

واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
تيريزا-ماى-تبكي-بعد الاستقالة

الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.
تيريزا-ماي

ضحية البريكست.. 6 محطات تلخص رحلة ماي بحكم بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الجمعة، استقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت "ماي" في تصريحات: "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".
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تيريزا-ماي (2)

بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
مبيعات-الأسلحة (3)

الشعب السويسري يوافق على تشديد قوانين الأسلحة

صوت الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، لصالح تشديد قوانين الأسلحة في البلاد، ذلك وفق ما أوردته وسائل الإعلام السويسرية استنادا إلى النتائج الرسمية. وأفادت هيئة الإذاعة العامة في سويسرا، بأن أكثر من 63% من الناخبين على مستوى البلاد وافقوا على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسلحة النارية، التي تم تبنيها قبل عامين بعد الهجمات القاتلة التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، وذكرت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية، أن تصويت اليوم يعد جزءا من استفتاءات سويسرا المنتظمة التي تمنح المواطنين رأيا مباشرا في صنع السياسات.
البرلمان-الأوروبي

كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

يتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، بداية من اليوم الخميس وحتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
ميركل-وكرامب-كارينباور

كارينباور تفشل في الإطاحة بميركل من منصب المستشارة

لم تكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعلم أن مساندتها لأنجريت كرامب كارينباور، خليفتها في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قد تكون بداية لحملة ضغوط سياسية محلية تسعى لإقصائها خارج المستشارية الألمانية التي أعلنت ميركل عزمها الاستمرار فيها. وعلى الرغم من كون كارينباور قد حظيت بدعم كبير من جانب المستشارة الألمانية في العديد من المجالات السياسية، حتى أتت على رأس قيادة الحزب بعد تنحي ميركل، فإن ذلك لم يمنعها من مواصلة ضغوطها السياسية على المستشارة الألمانية.
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