سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش
رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش
جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
وأشار إلى أن "إسرائيل حليف طويل الأمد لجمهورية التشيك، وثمة علاقات أكثر من اعتيادية بيننا، وهناك توجهات راهنة لتمييز تلك العلاقات، غير أن جمهورية التشيك عضوة في الاتحاد الأوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن (القدس) يتوجب علينا الالتزام بها". كان "بابيش" قد أكد في أبريل 2018، أن
اقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي

هل تقود سيدة المفوضية أو المجلس الأوروبي؟

تترقب أوروبا نتائج انتخابات برلمانها المنعقدة حاليًا، والتي تنتهي بشكل كامل غدًا الأحد، لتبدأ صراعًا من نوع جديد على المناصب العليا داخل أروقة بروكسل، والتي تراها العديد من البلدان والقوى في الاتحاد الأوروبي من الانتصارات السياسية اللازمة. ولا شك أن التوجهات الليبرالية وتوسيع نطاق مشاركة المرأة من الأمور التي تراهن عليها أوروبا بشكل رئيسي، وهو ما جعل بعضهن يعتلي مناصب ضخمة سواء محليًا مثل أنجيلا ميركل وتيريزا ماي أو حتى عالميًا مثل كرستين لاجارد.
بارجة-امريكية

واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
تيريزا-ماى-تبكي-بعد الاستقالة

الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.
تيريزا-ماي

ضحية البريكست.. 6 محطات تلخص رحلة ماي بحكم بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الجمعة، استقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت "ماي" في تصريحات: "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".
اقرأ المزيد من الأخبار
نتنياهو (2)

بعد توبيخها.. بولندا تستدعي سفيرة إسرائيل مجددا

استدعت بولندا، اليوم الأربعاء، سفيرة إسرائيل لديها بعد تعرض سفيرها في تل أبيب لاعتداء. وقبل نحو يومين، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها ألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد إسرائيلي برئاسة وزير العدالة الاجتماعية إيلي كوهين، وذلك بعد أن غيرت تل أبيب أعضاء الوفد. وقالت الخارجية البولندية إن "بولندا قررت إلغاء زيارة ممثلين رسميين عن إسرائيل بعد أن غيرت الأخيرة، وفي آخر لحظة، أعضاء الوفد، وهذا يعني أنه كان من المفروض تركيز المحادثات"، مضيفة أن المحادثات كان من المقرر أن تركز على إعادة الممتلكات اليهودية.
صحف-السعودية

صحف عربية: إسرائيل تعود للاغتيالات وحل سوداني اليوم

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما استعرضت محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق، وتناولت الأزمة السودانية، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وفي افتتاحيتها، تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن الفلسطيني، تحت عنوان "تصعيد في غزة.. وإسرائيل تعود للاغتيالات"، حيث كشفت عن عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، يوم أمس، الذي شهد تصعيدًا وتبادلًا للقصف بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية في غزة.
ترامب

ترامب يدعم إسرائيل 100% ويحذر غزة: «مزيد من البؤس»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة، وذلك بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قطاع غزة ردًّا على إطلاق صواريخ من قبَله. وقال ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الإثنين: "مرة جديدة تواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخية القاتلة من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين، ونحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها".
قصف-غزة (2)

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصر

أعلن مسؤولون عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بعد وساطة قامت بها مصر لإنهاء التصعيد الأخير من العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية". ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني مُطلع أن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الإثنين في الساعة 4:30 صباحا (01.30 بتوقيت جرينتش). وقتل 25 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد، في أخطر تصعيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب عام 2014.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org