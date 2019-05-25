وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

صورة أرشيفية

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت البداية بلاغا تلقته مديرية أمن أسوان اليوم، من العميد مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوطها فى الترعة الموازية لقرية كلح الجبل، ومصرع جميع مستقليها. على الفور انتقلت أجهزة الأمن والإسعاف وفرق الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحايا كانوا عائدين من العمل بالزراعات يستقلون