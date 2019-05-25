جريمة

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
كانت البداية بلاغا تلقته مديرية أمن أسوان اليوم، من العميد مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوطها فى الترعة الموازية لقرية كلح الجبل، ومصرع جميع مستقليها. على الفور انتقلت أجهزة الأمن والإسعاف وفرق الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحايا كانوا عائدين من العمل بالزراعات يستقلون
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اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حبس-متهمه

ضبط ربة منزل استولت على 12 مليون جنيه في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ربة منزل لقيامها -بالاشتراك مع زوجها- بتلقى مبالغ مالية من 3 أشخاص بلغت نحو 12 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد شريف مساعد وزير الداخلية، مدير من الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود بلاغ من 3 أشخاص من رعايا إحدى الدول العربية ضد سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية واستيلائها على مبالغ مالية كبيرة.
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مشاجرة - أرشيفية

3 قتلى و8 مصابين باشتباكات مسلحة بين عائلتين بأسوان

اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات بالأسلحة النارية والعصي والشوم، بين عائلتين بقرية 7 بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة. كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتم وضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، وتم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، بينما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الأطراف المسؤولين عن اندلاع الأحداث.
حادث-تصادم

إصابة 6 ليبيين من عائلة واحدة في حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجين و4 أطفال من عائلة واحدة، وجميعهم يحملون الجنسية الليبية، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق "مصر - أسيوط الزراعي" أمام قرية بني عدي بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية بني عدي، ليوجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

قتيلان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروري وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، دائرة قسم شرطة محرم بك، بوسط الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ووجود وفيات وعدد من المصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.
انقلاب-سيارة

مأساة قبل الفطار.. مصرع وإصابة أسرة كاملة بالشرقية

في حادثة تُصنف ضمن طابور طويل من مآسي حوادث الطرقات، والتي تسعى الدولة لتقليل ضحاياها، لقيَّ موظف بقطاع الضرائب على المبيعات، وزوجته وابنتهما الكبرى، مصرعهم جميعًا، فيما أصيب نجلاه الاثنان بكدمات وسحجات بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة الأب حال قدومهم لتناول وجبة الإفطار برفقة أقاربهم بقرية «الدُميين» التابعة لدائرة مركز فاقوس، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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