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إطلاق المشروع الرقمي في 8 قطاعات حكومية ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بمتابعة كافة التجهيزات والترتيبات الجارية لإطلاق المشروع الرقمي في بورسعيد كأول محافظة ذكية في مصر. وأكد الغضبان، بالالتزام بكافة التعليمات الفنية والمعلوماتية في تجهيز الإدارات التي سينطلق منها المنظومة الشهر القادم، وقال المحافظ، إن المشروع سينطلق في 8 قطاعات خدمية في المرحلة الأولى وتشمل التموين والمرور والصحة ومحكمة بورسعيد والنيابة العامة والأحوال المدنية وإدارة خاصة بقضايا الزواج والطلاق وإدارة التوثيق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء الهيئات والمديريات، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة. ووجه المحافظ الشكر لكافة القطاعات المشاركة في عمليات تأسيس المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تبخل على هذا المشروع باستثمارات كبيرة، وأن
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
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حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
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إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
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قطارات

السكة الحديد تُعلن تأخيرات قطارات 20 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 35 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 30 دقيقة. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.
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حقيقة وفاة مريضين بمستشفى بورفؤاد لانقطاع الكهرباء

كشف دكتور ياسر أبو زيد مدير مستشفى بورفؤاد العام بمحافظة بورسعيد، حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن وفاة مريضين داخل العناية المركزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا في الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، فتوجه مسرعا، وتم استدعاء فني الكهرباء وفني الصيانة، وتبين أن العطل من الكابل الرئيسي للمبنى، وأن حضانة الأطفال والعناية المركزة لم تتعطل لأن أجهزتها تعمل خلال انقطاع التيار الكهربائي عن طريق بطاريات داخلية خاصة بها.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فريق مصري يفوز بـ4 جوائز عالمية في مسابقة «ISEF»

نجح الطلاب المشاركون في مسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، المقامة في الفترة من 12 إلى 17 مايو 2019 بمشاركة 80 دولة، في تحقيق 4 جوائز عالمية بعد مشاركة مشرفة ومتميزة من الجانب المصري، وذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمواهب الطلابية وتنميتها وتشجيع وتحفيز الطلاب لتطوير أدائهم. وحصل الطلاب سلمى فوزي وعبد الرحمن حنفي على المركز الثاني على مستوى العالم في مجال "Environmental Engineering"، ونجح روماني أشرف في حصد المركز الرابع عالميا في مجال "Biochemistry".
وزيرة-الصحة-تطالب-بسرعة-تطوير-مستشفي-بورسعيد-العام (4)

الصحة: خبراء يابانيون وإنجليز لمتابعة التأمين الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن هناك خبراء من اليابان وإنجلترا موجودون في محافظة بورسعيد منذ أمس، بالإضافة إلى 6 خبراء من اليابان لمتابعة الجودة، وشركة استشارية من منظمة الصحة العالمية وشركة أخرى استشارية للمشروع بدعم من البنك الدولي، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمنشآت الطبية، وجاء ذلك خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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