إطلاق المشروع الرقمي في 8 قطاعات حكومية ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بمتابعة كافة التجهيزات والترتيبات الجارية لإطلاق المشروع الرقمي في بورسعيد كأول محافظة ذكية في مصر. وأكد الغضبان، بالالتزام بكافة التعليمات الفنية والمعلوماتية في تجهيز الإدارات التي سينطلق منها المنظومة الشهر القادم، وقال المحافظ، إن المشروع سينطلق في 8 قطاعات خدمية في المرحلة الأولى وتشمل التموين والمرور والصحة ومحكمة بورسعيد والنيابة العامة والأحوال المدنية وإدارة خاصة بقضايا الزواج والطلاق وإدارة التوثيق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء الهيئات والمديريات، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة. ووجه المحافظ الشكر لكافة القطاعات المشاركة في عمليات تأسيس المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تبخل على هذا المشروع باستثمارات كبيرة، وأن