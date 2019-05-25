الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

وزير الخارجية

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.

وأضافت الوزارة: "إننا نحتفل يوم الخامس والعشرين من مايو من كل عام بيوم إفريقيا، وهو اليوم الذى شهد تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والتى تبلورت مبادؤها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الإفريقية على التوصل إلى رفاهيتها وتنميتها المستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرؤى والأهداف