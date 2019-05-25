الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
وزير الخارجية
أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة.
وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
وأضافت الوزارة: "إننا نحتفل يوم الخامس والعشرين من مايو من كل عام بيوم إفريقيا، وهو اليوم الذى شهد تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والتى تبلورت مبادؤها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الإفريقية على التوصل إلى رفاهيتها وتنميتها المستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرؤى والأهداف
وأضافت الوزارة: "إننا نحتفل يوم الخامس والعشرين من مايو من كل عام بيوم إفريقيا، وهو اليوم الذى شهد تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والتى تبلورت مبادؤها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الإفريقية على التوصل إلى رفاهيتها وتنميتها المستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرؤى والأهداف بين كل الدول الإفريقية".
وتتزامن احتفالات هذا العام بيوم إفريقيا مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.
وأشارت وزارة الخارجية، فى بيانها، إلى أنه "استمرارًا للاحتفال بيوم إفريقيا، واتصالا بجهود مصر فى مشاركة أشقائها الأفارقة نحو تعزيز مجال تمكين الشباب، باعتبارهم إحدى أهم ثروات وإمكانيات القارة فى مواجهة جميع التحديات، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، عن اختيار مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى للعام الجارى 2019، كما تستضيف مصر العديد من الفعاليات الشبابية الإفريقية المهمة؛ مثل مبادرة (تجمعنا قارة) للشباب الأفارقة، التى عُقدت خلال الفترة من الأول حتى السادس من مارس الماضى بأسوان، وملتقى الشباب العربى والإفريقى، الذى عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الماضى بأسوان، وكذا تنظيم (منحة ناصر للقيادة الإفريقية) لـ100 شاب إفريقى والمقرر عقدها خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو المقبل بالقاهرة، فى إطار مبادرة مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقى لتأهيل مليون شاب إفريقى بحلول عام 2021".
ولفتت الخارجية إلى أنه في ما يتعلق بمجال الرياضة فى إفريقيا، وإيمانا بأهمية النشاط الرياضى فى خلق أجيال قادرة على تحمل مسؤولية النهوض بإفريقيا، تحرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الإفريقية، ولعل أبرزها استضافة النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم خلال الفترة من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو.