تقسيم إيبارشية المنيا أزمة لـ«مكاريوس» أم تطوير نظام

يدور جدل حاليا بالأوساط الكنسية بشأن تقسيم إيبارشية المنيا ومطالبة البعض بتجليس الأنبا مكاريوس عليها دون تقسيم.. الأزمة فتحت باب الحديث حول تطوير نظام الكنيسة

تحرير:بيتر مجدي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أصبح مستقبل إيبارشية المنيا وأبو قرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد رحيل مطرانها الأنبا أرسانيوس، أزمة، بعدما أعلن البابا تواضروس الثاني، خلال رحلة رعوية لألمانيا تقسيم الإيبارشية لكن لم يتم الاستقرار هل ستكون إيبارشيتين أم ثلاثا؟ في وقت تطالب به أصوات بعدم تقسيم الإيبارشية وتصر على تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام عليها دون تقسيم، ما فتح الباب للنقاش والجدل حول نظام الكنيسة الإداري وإشكالية رسامة أساقفة عموم بلا إيبارشيات أو مسؤوليات منذ عهد البابا كيرلس السادس والتوسع فيها في زمن البابا شنودة الثالث.

قبل 60 عاما، كان كرسي الإسكندرية (الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، محليا يعاني من التراجع الذي أصاب مصر على مدى القرون الماضية، إلا أنه في هذه الفترة شهدت الكنيسة نهضة وتوسعات، وبدأت تنطلق حدودها خارج مصر منذ إقامة أول كنيسة في الكويت عام 1963 بعهد البابا كيرلس السادس، والتوسع الكبير في عهد البابا شنودة

قبل 60 عاما، كان كرسي الإسكندرية (الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، محليا يعاني من التراجع الذي أصاب مصر على مدى القرون الماضية، إلا أنه في هذه الفترة شهدت الكنيسة نهضة وتوسعات، وبدأت تنطلق حدودها خارج مصر منذ إقامة أول كنيسة في الكويت عام 1963 بعهد البابا كيرلس السادس، والتوسع الكبير في عهد البابا شنودة الثالث ليكون لكرسي الإسكندرية كنائس في قارات العالم الست المأهولة بالسكان، ما يعني أن نظام الإدارة المرتبط بكنيسة «محلية» لن ينفع مع كنيسة «عالمية».

اللجوء لتقسيم الإيبارشيات

قديما كانت تقسم الإيبارشيات بالكنيسة وفقا للنظام الإداري المتبع في الدولة، ولا يزال هذا النظام هو الساري، وقبل زمن البابا شنودة كان ناطق الإيبارشية الواحدة يضم أكثر من محافظة، إلا أنه مع التوسع العمراني وزيادة عدد السكان لجأ البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث لحل تقسيم الإيبارشية فأصبحت المحافظة الواحدة تتكون من عدة مراكز، ويرى الكاتب والمفكر كمال زاخر أن هذا الأمر كان بهدف الإجادة وتحت شعار «رعية أصغر لرعاية أكبر»، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج لمراجعة الآن بخصوص جدواه وهل حقق المطلوب أم لا.

التوسع في الأسقف العام

شهد عصر البابا كيرلس السادس لأول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية رسامة أساقفة بلا إيبارشيات، عندما رسم 3 أساقفة للتعليم، الدراسات العليا، للخدمات الاجتماعية، ثم جاء البابا شنودة ورسم أساقفة عموم، وحسب زاخر فإن هذه الظاهرة تحتاج لمراجعة أيضا، لافتا إلى أن بعض الأساقفة العموم لم يكن لهم دور بالكنيسة، وأن الأسقف الذي بلا إيبارشية يكون رهن رضاء البابا عنه ويشعر بالتهديد.

زيادة عدد المجمع المقدس

عندما يأتي كل بطريرك جديد، يوجد عدد من الأساقفة ربما هم أقدم منه في الرسامة وقد يصطدم بهم عند اتخاذ القرارات، ويكون الحل أمامه هو رسامة أساقفة جدد يكون ولاؤهم له، حتى يحصل على أغلبية داخل مجمع الأساقفة، وهو ما لجأ له البابا شنودة، وكان الحل هو تقسيم الإيبارشيات لرسامة عدد أكبر من الأساقفة وهو ما يفعله البابا تواضروس حاليا في ظل المقاومة التي يواجهها من التيار المتشدد داخل الكنيسة لخطوات الإصلاح الإداري بالكنيسة كمؤسسة، وفق ما يرى باسم وهبة، وهو باحث شاب مهتم بتاريخ الكنيسة.

أزمة المنيا والحل على طريقة الفاتيكان

التوسع في الرسامات أدى لزيادة رقعة الخلافات بين الأساقفة في بعض الأحيان، وحاليا هناك أزمة بسبب إيبارشية المنيا وأبو قرقاص برفض البعض تقسيم الإيبارشية رغم أن هذا يحدث دائما بعد رحيل كل أسقف أو مطران، واقترح الكاتب والمفكر كمال زاخر أن يتم تقسيم المجمع المقدس إلى مجلسين: الأول يكون مجلس مطارنة، برسامة مطران لكل محافظة من محافظات مصر، وكذلك كل قارة في المهجر أو حتى «بطريرك» لكل قارة، والمجلس الثاني يكون مجلس أساقفة برسامة أساقفة تحت كل مطران في نطاق المحافظة التي تتكون من عدة مراكز. (اقرأ أيضا: هل تنافس «القبطية الأرثوذكسية» كنيسة روما عالميا؟)

ويرى أن هذا المقترح قد يحل إشكاليات كثيرة، أولها أن يكون مجمع المطارنة هو المسؤول عن القرارات الكبيرة في الكنيسة، وأن مجمعا به 35 شخصا سيكون إيجابيا في المناقشات أكثر من مجمع به أكثر من 120 شخصا، على أن يكون كل مطران مسؤولا عن مجمع أساقفة المحافظة المسؤول عنها، مما يسهل عملية الإدارة في الكنيسة.

التقسيم الإداري في الكنيسة الكاثوليكية

البابا في الكنيسة الكاثوليكية هو أعلى سلطة، ويعاونه مجمع الكرادلة في اتخاذ القرارات، والكرادلة (الرتبة الموازية للمطارنة) في الكنيسة القبطية هم فقط من لهم حق اختيار البابا ويختار فيما بينهم، ويرسم بابا الفاتيكان "كاردينال" لكل دول في العالم يكون بمثابة رئيس أساقفة هذه الدولة وممثلها في مجمع الكرادلة الكبير.

وكنسيًّا البابا هو أعلى سلطة يأتي بعد منه «البطريرك»، والكنيسة الكاثوليكية بوجد بها بعض البطاركة مثل بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبطريرك الكنيسة المارونية في لبنان وبطريرك الروم، وجميعهم مسؤولون عن النطاق المحلي الخاص بهم ويتبعون بابا الفاتيكان.

أما في كنيسة الإسكندرية فإن بابا الكنيسة يحصل على رتبتي البابا والبطريرك معا، ويمكن لبابا الإسكندرية أن يرسم بطاركة في نطاقات جغرافية مثل كل قارة خاصة بعد انتشار الكنيسة القبطية حول العالم وتوسعها اليوم.

الكنيسة بحاجة لمواكبة التحديات

خلال زيارته لألمانيا أعلن البابا تواضروس عند سؤاله عن إمكانية توحيد موعد الأعياد، قال إن هذه الخطوة تدرس لجل أتباع الكنيسة القبطية في الدول الغربية، وهذا يعني أن التحديات أمام الكنيسة لم تعد كما كانت من قبل خاصة مع توسعها حول العالم وبالتالي فالكنيسة بحاجة لنظام إداري يستوعب توسعاتها ويواكب العصر، وإذا كان أمر تقسيم المنيا وأبو قرقاص يعتبره البعض شخصيا، يخص الأنبا مكاريوس، فإن القضية أكبر من هذا الموقف ومرتبطة بالنظام الإداري للكنيسة وضرورة تطويره واستيعابه للتغيرات والتطورات الجديدة. (اقرأ أيضا: من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين)