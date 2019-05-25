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مشهد خارج من مخرج عربي في «كان» يشعل غضب النقاد

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
عبد اللطيف كشيش في فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo
عبد اللطيف كشيش في فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo
تسبب عرض فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo للمخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش في إثارة غضب النقاد في مهرجان كان السينمائي، بسبب احتوائه على مشاهد خارجة وهو ما اعتبره النقاد مقزز ولا يليق بالمهرجان، ويعرض النساء كسلعة. وأشعل الفيلم الذي عرض ضمن المسابقة غير الرسمية للمهرجان حفيظة النقاد، مثيرًا حالة من الجدل، إذ رأوا أن مثل الأفلام تجذب جمهور الرجال، دون احترام للنساء، وأنها لا تليق بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وهو ما دفع كثير منهم إلى مغادرة القاعة خلال عرض الفيلم، وعدم الانتظار حتى النهاية بحسب موقع Refinery29 الأمريكي
فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo ، هو الجزء الثاني من فيلم Mektoub, My Love: Canto Uno الذي قدمه المخرج عام 2017، وأثار به ردود فعل متباينة أيضًا، إلا أن الجزء الثاني تجاوز الحدود في رأي النقاد، إذ وصفته المنتجة الأمريكية باتريشيا هيثرنجتون بالقمامة، وأسوأ ما رأته عيناها! جدير بالذكر، أن المخرج عبد
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خالد-الصاوى (2)

خالد الصاوي يتعاون مع تامر عبد المنعم في «الشنطة»

تعاقدت شركة ماركيز هاوس للإنتاج الفني لصاحبها الفنان تامر عبدالمنعم مع الفنان خالد الصاوي، على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان «الشنطة»، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في العمل. فيلم «الشنطة» من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وتحديد أماكن التصوير وبناء الديكورات، ولم تحدد الشركة المنتجة موعدًا نهائيًا لعرض الفيلم بدور السينما.
Sylvester-Stallone-سلفستر-ستالون

«ستالون»: مخرجو الإعلانات كانوا يسخرون من إعاقتي

قال الممثل الأمريكي ونجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون لجمهوره من عشاق السينما في مدينة كان الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي يقام على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، إنه لم يتوقع أن ينجح في السينما بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه، لكنه أصبح الآن أحد أشهر رموز هذا الفن. وأضاف "ستالون": "عندما كنت أحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يقول لي "ماذا تقول؟ بأي لغة تتحدث؟". واستكمل: "علمت مدى سوء الوضع عندما سخر مني زميلي أرنولد شوارزينجر قائلا: أنت تتحدث بلكنة".
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غرباء في «كان».. 8 دول غير متوقعة تنافس في المهرجان

عوّدنا مهرجان كان السينمائي على اهتمامه بتمثيل كل الدول سينمائيا، سواء كانت من العالم الأول أو الثالث، فلا يوجد أي اعتبار لمدى غنى أو فقر الدولة، المهم هنا هو المحتوى السينمائي الذي تقدمه، ولنفس السبب لم نعد نفاجأ عندما يفوز فيلم غير متوقع، فالعام الماضي فازت اليابان بالسعفة الذهبية عن فيلم Shoplifters. وهذا العام سارت لجنة تحكيم كان على نفس النهج، إذ سمحت بمشاركة دول كثيرة قد لا يعرف الجمهور أنها تمتلك سينما قوية، من بينها دول في إفريقيا وأخرى في أوروبا، فهل تصبح إحداها الحصان الأسود الذي يفوز بالسعفة الذهبية؟
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كوينتن-تارانتينو

مخرج أمريكي يفوز في «كان».. والسبب كلبة

حافظ المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، على مكانته كواحد من الفائزين دومًا في مهرجان كان السينمائي، وهذا العام كان من نصيبه الفوز بجائزة طريفة وهي جائزة سعفة "الكلب" التي تذهب للمخرجين الإنسانيين، ممن يستعينوا بحيوانات وتحديًا الكلاب في أفلامهم ويجسدونها بشكل طيب وخيري. وخلال مشاركة "تارانتينو" هذا العام بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، وينافس على السعفة الذهبية "الجائزة الرسمية" للمهرجان، جسد شخصية الكلبة "براندي" ضمن أحداث الفيلم ليجني بفضلها جائزة "سعفة الكلب".
محمد-رمضان

محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.
بشرى-محمد-رمضان

بشرى تصالح محمد رمضان: الأهم سعادة الجمهور

تصالحت الفنانة بشرى مع الفنان محمد رمضان بعد الخلافات الأخيرة التي دارت بينهما، بسبب أغنيتها التي تحمل اسم «كوبرا» والتى كانت تتهكم فيها على أغاني الفنان محمد رمضان ووصفه لنفسه بلقب «نمبر وان» وأنه ملك الساحة، ونشرت «بشرى» عددا من الصور بصحبة «رمضان» ورجل الأعمال نجيب ساويرس من مهرجان كان السينمائي، عبر صفحتها الرسمية بـ«إنستجرام» وكتبت «بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا».
نجيب-ساويرس

ساويرس: تنظيم مهرجان الجونة أفضل 100 مرة من «كان»

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مساء اليوم الأربعاء، على تنظيم مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث افتتحت في فرنسا أمس الثلاثاء، الدورة 72 للمهرجان، ويشارك فيها مخرجون وكاتبو سيناريو وممثلون من 39 بلدًا. وقال ساويرس بصفته مؤسس مهرجان الجونة السينمائي الدولي في مصر، عبر حسابه على موقع "تويتر": "متردد أكتب التويتة اللي جاية دي.. تنظيم مهرجان الجونة، والجو المصاحب ليه أحسن 100 مرة من مهرجان كان.. حتى الافتتاح وتنظيم الرد كاربت، وطبًعا شهادتي مجروحة، لكن معلش ده رأيي".
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