مشهد خارج من مخرج عربي في «كان» يشعل غضب النقاد

٢٥ مايو ٢٠١٩

تسبب عرض فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo للمخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش في إثارة غضب النقاد في مهرجان كان السينمائي، بسبب احتوائه على مشاهد خارجة وهو ما اعتبره النقاد مقزز ولا يليق بالمهرجان، ويعرض النساء كسلعة. وأشعل الفيلم الذي عرض ضمن المسابقة غير الرسمية للمهرجان حفيظة النقاد، مثيرًا حالة من الجدل، إذ رأوا أن مثل الأفلام تجذب جمهور الرجال، دون احترام للنساء، وأنها لا تليق بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وهو ما دفع كثير منهم إلى مغادرة القاعة خلال عرض الفيلم، وعدم الانتظار حتى النهاية بحسب موقع Refinery29 الأمريكي

فيلم Mektoub, My Love: Intermezzo ، هو الجزء الثاني من فيلم Mektoub, My Love: Canto Uno الذي قدمه المخرج عام 2017، وأثار به ردود فعل متباينة أيضًا، إلا أن الجزء الثاني تجاوز الحدود في رأي النقاد، إذ وصفته المنتجة الأمريكية باتريشيا هيثرنجتون بالقمامة، وأسوأ ما رأته عيناها!جدير بالذكر، أن المخرج عبد اللطيف كشيش يشتهر بهذه النوعية من الأفلام، وقد سبق وفاز بالسعفة الذهبية عن فيلم Blue Is the Warmest Color الذي عرض عام 2013، رغم تضمنه بعض المشاهد التي لا تليق.ولمزيد من التفاصيل حول أفلام عبد اللطيف كشيش اقرأ (أفضل 5 أفلام رومانسية.. بطلا Before Sunset فرقهما الزمن وجمعهما الحب)