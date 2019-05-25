دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر
دار الإفتاء ترفع الستار عن كيفية قضاء ليلة القدر وفقا للضوابط الشرعية.. وتكشف عن الأدعية والأذكار المستحبة فى ليلة القدر.. ونصائح وإرشادات للصائمين
تحرير:باهر القاضى
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
دار الإفتاء
أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا.
1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا.
2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.
3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.
4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.
6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
7ـ ركز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.
8 ـ الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.
9ـ احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.
10ـ تيقن من إجابة دعائك، فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.
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7ـ ركز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.
8 ـ الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.
9ـ احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.
10ـ تيقن من إجابة دعائك، فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.
11ـ كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.
12ـ الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.
13ـ استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.
14ـ أكثر من الاستغفار، والصلاة على النبي وآله، والترضي عن أصحابه.
15ـ أكثر من دعاء النبي، وردد: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".
16ـ الإكثار من طلب العتق من النار.
17ـ الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.
18ـ الدعاء بقول: "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين".
19ـ الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.
20ـ أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
21ـ أطل سجودك وتضرعك لربك، فإن النبي قال: "وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوها عنها بطول سجودكم".
22ـ لا تضيع أي فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.
23ـ اقرأ ما تيسر من القرآن.
24ـ إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط.
25ـ اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.
26ـ لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.
كيفية قضاء ليلة القدر
بحسب ما أقرته الشريعة، يتعين على المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، الحرص على الاعتكاف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان؛ ليوافق المسلم ليلة القدر، ويستحب أن يقضي المسلم هذه الليلة في القيام بالعبادات والأعمال الصالحة، وكذلك قراءة القرآن، والإكثار من الدعاء، والتقرب للمولى، عز وجل، بالأعمال الصالحة والطاعات، وكذلك الحرص على قيام الليل، فقد قال النبي، عليه السلام: (مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه).
أدعية ليلة القدر
ولكونها ليلة عظيمة تعادل نفحاتها ألف شهر عبادة وصلاة، لم يبلغ الرسول، عليه السلام، بموعدها، وترك سرها مجهولا، وذلك لحث جموع المسلمين على الاجتهاد فى نيل ثواب تلك الليلة، ومن الأدعية المستحبة شرعا فى ليلة القدر، ما علّمه الرسول عليه السلام، للسيدة عائشة رضي الله عنها، إذ قالت: (يا رسول الله، أرأيت إن وافقتُ ليلة القدر، بمَ أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني).
أحاديث وردت عن ليلة القدر
ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن ليلة القدر، فورد في فضلها: عن أبي هُرَيرة رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ عليه السلام، قال: مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه، وما يُقال ليلتها: عن عائشة رضِيَ اللهُ عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهُمَّ إنَّك عفو تحبُّ العفوَ، فاعفُ عني.