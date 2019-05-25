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دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

دار الإفتاء ترفع الستار عن كيفية قضاء ليلة القدر وفقا للضوابط الشرعية.. وتكشف عن الأدعية والأذكار المستحبة فى ليلة القدر.. ونصائح وإرشادات للصائمين
تحرير:باهر القاضى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
7ـ ركز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.  8 ـ الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.  9ـ احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.  10ـ تيقن من إجابة دعائك، فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.  11ـ
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البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
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حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
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إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
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آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -9

كيف تغتنم ليلة القدر وثوابها؟.. وهذا ما يقال فيها

يتأهب جموع الصائمين من المسلمين فى كل ربوع العالم بأسره، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال قدوم العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى «ليلة القدر»، تلك الليلة المباركة التى ينتظرها العالم بأسره لنيل نفحاتها التى لا تعد ولا تحصى. وبحسب ما ورد على لسان بعض رجال الدين والعلماء بالأزهر الشريف، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظَمة مكانتها عند المولى، عز وجل، ولما لها من نفحات ربانية وروحانيات إلهية، تغيّر من أقدار العباد، فضلا عن أنها ليلة مستجاب فيها الدعاء، ولكونها تلك الليلة التى نزل فيها القرآن الكريم.
هلال-رمضان

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان.. تعرف عليه

دلت الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشرع الحنيف، على ضرورة الإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة فى كافة فصول السنة، غير أن الشريعة خصت شهر رمضان المبارك بالعديد من الفضائل، ومنها المغفرة والتوبة والرحمة، وقبول الدعاء عند الإفطار، وبه ليلة خير من ألف شهر، وهى ليلة القدر، وفى اليوم الثامن من رمضان المبارك، يستحب قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَإطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ السلام وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الآمِلينَ.
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