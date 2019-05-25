دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

دار الإفتاء ترفع الستار عن كيفية قضاء ليلة القدر وفقا للضوابط الشرعية.. وتكشف عن الأدعية والأذكار المستحبة فى ليلة القدر.. ونصائح وإرشادات للصائمين

تحرير:باهر القاضى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

دار الإفتاء

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

7ـ ركز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ. 8 ـ الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله. 9ـ احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك. 10ـ تيقن من إجابة دعائك، فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا. 11ـ